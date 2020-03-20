Россия: что меняют поправки о боге и русском народе в Конституции?

Поправки о боге, русском народе, разнополой семье, памяти предков, тысячелетней истории России и тому подобном кажутся экспертам словесными украшениями, практический (а иногда и буквальный) смысл которых неочевиден.

Возможно, власть пытается угодить консервативно и националистически настроенному электорату для повышения явки 22 апреля, в день всероссийского голосования по поправкам, но долгосрочные последствия такого уклона правящей элиты в сторону квазимонархической формы правления могут оказаться губительными для межнационального мира, считают специалисты.

Путин «разморозил» национальный вопрос

«Государственным языком РФ на всей ее территории является русский… как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ» — так теперь выглядит часть первая статьи 68 основного закона. Курсивом выделены новации, внесенные президентом и одобренные Госдумой.

На первый взгляд, поправка не вносит ничего нового: русский язык остается общегосударственным, а языки национальных республик — вторыми государственными (на их территориях).

Эксперты теряются в догадках, зачем потребовалось редактировать статью, и как теперь ее следует понимать. Существующую Конституцию открывают слова: «Мы, многонациональный народ РФ…» В статье 3 тот же «многонациональный народ» объявлен «носителем суверенитета и единственным источником власти».

«"Государствообразующий народ" здесь в каком смысле предлагается использовать как обобщенное понятие или конкретно какой-то из народов?» — спрашивает преподаватель факультета права ВШЭ Вадим Зарипов в своей публикации на сайте Zakon.ru.

Текст поправки, по-видимому, не допускает сомнений в том, что «государствообразующим» объявлен именно русский народ, один из 193-х, проживающих на территории России. Иначе не потребовалось бы добавлять, что он входит в «многонациональный союз».

«Для чего… это подчеркивание-выпячивание некоего народа как государствообразующего?» — недоумевает Зарипов.

Те же чувства разделяет муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, заявивший ТАСС, что не видит ничего хорошего в понятии «государствообразующий народ» применительно к одной-единственной нации.

В Кремле подобных опасений не разделяют, ссылаясь на поправку в статью 69, которой предлагается вписать гарантии культурной самобытности и языкового многообразия всех народов РФ (в существующей Конституции их нет).

Подчеркивание особой роли русских среди народов федерации появилось не сегодня. Если Концепция национальной политики 1996 года подчеркивала, что в формировании российской государственности сыграли роль все коренные народы (русскому народу приписывалась лишь «объединяющая роль», благодаря которой сохранились «уникальное единство и многообразие»), то принятая в 2012-м Стратегия государственной национальной политики до 2025 года отводит русским более почетное место «системообразующего ядра» государства.

После аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе в дискурс госпропаганды вошли понятия «русская весна» (антикиевские протесты на юго-востоке Украины) и «русский мир» (сообщество русскоязычных за границей, предположительно, тяготеющих к России).

В своей речи в честь присоединении Крыма президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Крым — «исконно русская земля», а Севастополь — «русский город».

Поскольку понятие «русский» ассоциируется с этнической принадлежностью (а не с гражданской, как, например, слово «российский»), некоторые аналитики заговорили о повороте Путина к национализму. Другие с этим не соглашались, считая обращение к «русской теме» отражением имперских представлений президента об исторической общности России, Украины и Беларуси.

Сам Путин объяснял, что «русский мир никогда не строился исключительно… по этническому, национальному и религиозному признаку». Этот мир объединяет всех, кто считает себя носителем русского языка, культуры, истории, отмечал он. В 2018-м Путин впервые сформулировал тезис о государствообразующей роли русского народа.

«Россия складывалась как многонациональное государство... Оно тысячу лет существует… потому, что изначально закладывалось очень толерантное отношение между всеми формирующими это государство нациями... И если мы хотим, чтобы Россия сохранялась такой, развивалась, укреплялась, а государствообразующим народом, безусловно, является русский народ, то в интересах русского народа сохранение этой страны», — заявил президент. Тогда же он назвал себя «самым настоящим и эффективным националистом», в отличие от «пещерного» национализма, ведущего к развалу страны.

Хотя подчеркивание особой роли русских обычно сочетается с признанием важности других традиций и культур, этнические меньшинства подозревают Кремль в стремлении к «русификации».

Отказ от обязательного изучения вторых государственных языков в школах национальных республик (также с подачи Путина) многие посчитали дискриминационным, так как русский язык и так доминирует во всех сферах, а число носителей других языков сокращается.

Бальзам на душу русских националистов

Требования предоставить русским государствообразующий статус, особые права и даже автономию в составе РФ десятилетиями звучали в выступлениях русских националистов и «лево-патриотов».

Например, подобные призывы содержались в манифесте этнополитического объединения «Русские» Дмитрия Демушкина, признанного экстремистским. В частности, в нем говорилось о необходимости признать в основных законах страны русскую нацию как государствообразующую.

«Это [поправка о русском народе] — ответ на претензии [националистов]… что в Конституции России перечисляются все народы, кроме русского... На самом деле это не так… Перечисляются наименования некоторых субъектов федерации, имеющие [этнонимы] в своем названии... Но в Конституции не упоминается, скажем, народ нивхов, потому что у них нет своих административно-территориальных образований. [Тем не менее] власть уступает риторике патриотов», — убежден специалист по конституционному праву Кирилл Васильев.

«[До сих пор] власть пыталась следовать имперско-консервативной логике, рассматривая этнический национализм (прежде всего, русский) как угрозу государственному единству… Националистическое пространство… [планомерно] зачищалось, чтобы, с одной стороны, сделать власть единственным выразителем национальных интересов, а, с другой, не дать русскому национализму раскачивать лодку многонациональной страны… Можно было бы и дальше сохранять формулировку "многонациональный народ", если бы [перед Кремлем] не стояла задача искать новые группы поддержки для всего корпуса поправок в Конституцию», — считает исследователь современного консерватизма, историк Илья Будрайтскис.

Несмотря на кажущуюся декоративность, поправка может стать основанием для изъятия из конституций некоторых республик положений, выделяющих титульную нацию, полагает Васильев.

Например, в преамбуле к Конституции Татарстана сказано, что она «выражает волю многонационального народа республики… и татарского народа». На фоне признания русского народа «государствообразующим» подобные формулировки могут начать рассматривать как сепаратистские.

Зачем в Конституцию призвали бога

Другой противоречивой поправкой стало упоминание о боге. «Российская федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», — гласит обновленная версия части второй статьи 67.

Эксперты и тут недоумевают. Неясно, как вера в бога в качестве конституционной «скрепы» сочетается с нормой о России как светском государстве (статья 14 действующей Конституции).

Сторонники нововведения ссылаются на то, что отсылки к религии есть в конституциях некоторых западных стран: Швеции, Норвегии, Ирландии, Германии, Греции, Канады, Польши, Швейцарии, Венгрии.

«Как меньшинству монархистов следует смириться с упоминанием о демократическом строе… так и меньшинству атеистов следует принять, что вера в Бога… является одной из мировоззренческих основ жизни нашего народа. Так же, как для тех западноевропейцев и англосаксов, Конституции которых содержат упоминания о Боге», — пишет в «Независимой газете» заместитель управделами Московской патриархии Савва (Сергей Тутунов).

Однако так называемое invocatio dei (лат. «призывание бога»), по подсчетам Deutsche Welle, есть лишь в пяти (но, по всей видимости, в шести) из 27 конституций стран Евросоюза и вызывает острые дискуссии.

«Подобные украшения [как правило] содержатся в конституциях государств, вышедших из монархической "сорочки"… либо там, где [у власти стоят] реакционные режимы, как в Венгрии (где новую конституцию приняли под влиянием правых консерваторов)», — считает Кирилл Васильев.

Буквальный смысл президентской поправки считывается с трудом.

«Меня поражает неграмотность и абсурдность фразы, лично внесенной президентом... Если бы такая фраза мне попалась в школьном сочинении, она заслужила бы в лучшем случае тройку с минусом», — прокомментировал формулировку филолог Михаил Эпштейн.

Наконец, непонятно, о каком именно боге идет речь.

«Это будет своевременно прояснено», — пообещал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы «Коммерсантъ FM», однако официальных комментариев до сих пор не последовало.

В России, по данным центра Pew Research на 2016 год, 71% граждан исповедует православие, 10% — ислам, 4% — другие религии. Еще 15% не относят себя ни к какой конфессии.

На вопрос о том, верят ли христиане, иудеи и мусульмане в одного и того же бога, разные авторитеты отвечают по-разному. В частности, портал Pravoslavie.ru, главным редактором которого является митрополит Тихон (Георгий Шевкунов, называемый «духовником Путина»), разъясняет, что бог православных — не тот же, что у мусульман. У буддистов, населяющих, например, Бурятию, Туву, Калмыкию, Алтай и Забайкалье, концепция бога в иудео-христианском понимании отсутствует.

«Бог, упоминаемый в Конституции, не христианский Бог, который и не может быть явно упомянут, так как страна многонациональная и многоконфессиональная. Это — симулякр (имитация)… Кто-то умный в администрации президента, видимо, посчитал, что народ ждет деклараций правых ценностей [в Конституции]: национальное возрождение, вера в Бога, традиционная семья, и решил их вписать», — говорит сопредседатель общественного комитета «Свобода совести», епископ Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко.

Появление бога в основном законе, вероятно, уступка влиятельной Русской православной церкви. Поправка может стать морально-политическим аргументом в пользу ужесточения уголовной статьи об «оскорблении чувств верующих» (сегодня почти не применяемой), полагает конституционный эксперт Васильев.

По мнению Михнова-Вайтенко, поправка вряд ли получит практическое применение, однако выгодна верхам традиционного духовенства.

«Местный благочинный [служитель] РПЦ или имам соборной мечети… [де-факто] входит в номенклатуру (чиновничью иерархию)… Поправка, видимо, закрепит этот статус в сознании среднего чиновничества», — предполагает священник.

Новая философия власти

«Идеологические» изменения в Конституции продиктованы не только сиюминутными популистскими соображениями, но и дрейфом правящей элиты в сторону консерватизма и национализма, считает Будрайтскис.

«Все эти поправки, включая «[брак как] союз мужчины и женщины» [новая редакция статьи 72], апелляцию к тысячелетнему государству [и так далее], связаны с… самими основаниями официальной риторики, оформляющей и легитимирующей власть президента, все больше похожую на власть царя… получившего… мандат не от народа, а от Неба», — говорит историк.

Поворот к риторике «традиционных ценностей» наметился после дела Pussy Riot и принятия закона о «пропаганде гомосексуализма». Поправки Путина, по всей видимости, закрепляют этот поворот уже в Конституции.

«В европейской консервативной традиции XIX века есть понятие "естественной конституции", содержание которой известно всему народу, поскольку унаследовано им в качестве обычая… "Естественная конституция" исходит из того, что нет универсальных представлений [о праве] — есть представления, перешедшие от предков, и подтвержденные историей. Традиционные ценности подменяют… идею о том, что все люди обладают неотчуждаемыми правами, что в принципе все люди равны», — объясняет Будрайтскис.

В отличие от бога, предков и семейных устоев, идея «государствообразующего народа» позаимствована не у консерваторов, а у националистов.

«В современной российской Конституции формулировка "многонациональный народ" является одним из последних остатков… советской идеи национально-культурного самоопределения. Это идея о том, что национальность связана не… с существованием тех или иных государственных образований у каждого народа, а с тем, что даже народы, не имеющие своих государств, должны получить возможность культурного самоопределения: "Наций может быть много, но государство у них одно"», — считает собеседник.

Идея, что нация «образует государство», меняет нынешний уклад, приравнивая национальную принадлежность к гражданской. А поскольку «государствообразующим» объявлен именно русский народ, власти собственными руками раскачивают лодку многонациональной страны, убежден Будрайтскис.