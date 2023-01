Россия: что ожидает индустрию разработки видеоигр

С началом войны российский рынок видеоигр столкнулся с рядом потрясений. Пострадали как пользователи, так и разработчики, оказавшиеся отрезанными от международных маркетплейсов и несущие репутационные издержки.

На этом фоне отрасль привлекает всё более пристальное внимание властей. В Кремле угрожают запретить зарубежные игры, считая их инструментом идеологического воздействия на население, и планируют выделить колоссальные деньги на поддержку отечественной игровой индустрии. К чему это приведет?

Россияне не могут купить игры, а отечественный геймдев покидает страну

После ухода из России платежных систем Visa и Mastercard пользователям стало сложнее делать покупки в игровых магазинах Steam, Playstation Store, Nintendo eShop, GOG, Microsoft Store и других сторах. Paypal, который мог бы стать альтернативой, также ввел ограничения для россиян.

Кроме технических сложностей, связанных с покупкой, многие игровые студии заявили об остановке продаж в РФ. Среди них The Creative Assembly (серия Total War), Sports Interactive (Football Manager) и CD Projekt Red (серия игр «Ведьмак» и Cyberpunk 2077). С рынка ушел также крупный разработчик и издатель Electronic Arts (FIFA, Sims, Need for Speed и другие).

На рынке появились схемы обхода ограничений. Пользователи, имеющие карты зарубежных банков и VPN, предлагают за деньги оформить подписку на игровые сервисы или приобрести игру. По данным аналитиков, уже во втором квартале прошлого года на «Авито» наблюдался рост подобных схем.

В июле в страну начали завозить игры по параллельному импорту. На Wildberries и Ozon стали доступны видеоигры в дисковом формате для ПК и консолей. Эксперты предполагают, что при таком раскладе модель продажи игр через сторы станет менее популярной в России, а коробочные версии игр станут основной схемой реализации.

Для российского геймдева также наступили мрачные времена. В начале июня игровое подразделение «Сбера», SberGames, было вынуждено прекратить работу. В компании решение объяснили ограничениями для российских разработчиков на мировом рынке. Основанная в 2021 году SberGames планировала сфокусироваться на разработке мобильных игр, но из-за санкций не смогла продавать свои продукты через Google Play и App Store.

«На данный момент ситуация, действительно, сложная. В большинстве случаев ты не можешь получать платежи из сторов на российские счета. Часть рекламных платформ также остановили переводы», — сообщает в разговоре с Eurasianet представитель российской игровой индустрии, пожелавший сохранить анонимность.

Еще один крупный холдинг, VK, продал принадлежающую ему компанию My.Games за рекордные 642 млн. долларов. Из-за санкций разработчик терял возможности монетизации продуктов, поэтому продажа бизнеса была вопросом времени. Сегодня компания базируется в Амстердаме, работая на международный рынок. По оценкам экспертов, игровое направление приносило VK около трети дохода.

Сложности с привлечением инвестиций, токсичность российского рынка и туманные перспективы в будущем заставляют независимые студии разработки переводить бизнес за рубеж. Прекратить деятельность в России решил даже белорусский разработчик компьютерных игр Wargaming (World of tanks), для которого РФ была одним из главных рынков. Офисы в Москве и Санкт-Петербурге были переданы под управление российской «Lesta Studio», а для пользователей из РФ стал доступен отдельный клиент игры под названием «Мир танков».

Другой крупный разработчик мобильных игр, основанный россиянами, Nexters, продал свой бизнес в России и перевез сотрудников в другие страны. Директор компании связал решение с ростом инфляции на ключевых рынках, изменениями в правилах конфиденциальности и «недавними геополитическими событиями». После ухода из России компания потеряла 9,9 млн. долларов, – сообщал «Коммерсант».

Рынок также покинули студии Plarium и Game Insight, в чьих российских офисах совокупно работало около тысячи человек. Еще один крупный разработчик и издатель, Belka Games, релоцировал более двухсот сотрудников.

Уже к лету прошлого года сформировалась четкая тенденция — российский геймдев сокращает бизнес, перевозит или увольняет персонал и покидает страну ради международного рынка. «Некоторые банально не видят перспектив … Можно те же усилия потратить на международную экспансию и получить больше профита», – объяснял основатель проекта rawg.io Гаджи Махтиев в комментарии для Forbes.

«Еще до войны российские разработчики аккумулировали права на интеллектуальную собственность в других юрисдикциях, в основном в Европе, реже в США и странах Азии. Сейчас же одним из условий для многих инвесторов стала релокация команды в другую страну», — полагает эксперт игровой индустрии Геворг Акопян.

Осенняя мобилизация лишь ускорила процесс. В сентябре стало известно, что разработчики игр начали экстренно эвакуировать сотрудников из страны, в том числе выкупая целые чартерные рейсы. Рынок игровой разработки находился в панике, поскольку большая часть сотрудников из-за формальных несоответствий (к примеру, отсутствия профильного образования) не могла получить обещанную правительством бронь для IT-специалистов.

Власти взялись за игры

До войны внимание властей к индустрии было волнообразным — после очередного школьного шутинга депутаты обсуждали опасность и вред игр. Были и законодательные инициативы, направленные на регулирование сектора, но успехом они не увенчались. В 2021 году РКН увидел в видеоиграх и около-игровых сервисах угрозу терроризма и отмывания денег и предложил ввести механизмы контроля, используя «закон Яровой». Тогда представители отрасли выступили против и идею отложили. В том же году правительство при поддержке администрации президента планировало создать специальный фонд для поддержки разработчиков игр, популяризирующих российскую историю и культуру. Минцифры рассчитывало пополнять фонд за счет налога на пользование зарубежными игровыми магазинами. Ещё в начале прошлого года таким образом планировали привлечь 10 млрд. рублей. Но в связи с уходом крупных игроков и сложностями с оплатой продуктов инициатива так и не была реализована.

Проблемы, пришедшие с началом «СВО», заставили государство снова обратить взор на индустрию. Если до войны государственные инициативы были направлены скорее на модерацию зарубежного контента, то теперь появились опасения, что западные видеоигры могут и вовсе запретить. В октябре стало известно, что Минэкономики совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры готовит законопроект, запрещающий выпуск и продажу видеоигр, которые содержат «опасную» информацию. Закон, якобы, необходим для «обеспечения … здоровья граждан», а также «профилактики совершения общественно опасных деяний». Если закон примут, власти смогут блокировать любую площадку игровой дистрибуции, отказавшуюся исполнять решение властей.

Если власти решатся на запрет зарубежных игр, это приведет лишь к увеличению пиратства и повышению спроса на VPN-сервисы, – полагают собеседники Eurasianet.org. Тем не менее, риск, что это произойдет – довольно высок.

К ограничительным мерам добавилась инициатива по регистрации россиян, играющих в компьютерные игры, обсуждавшаяся властями в конце прошлого года. Разработчикам могут выдвинуть требования по идентификации игроков через российские сервисы «Сбер ID» и «Яндекс ID».

Отечественных производителей игр власти намерены поддерживать, но при полном государственном контроле. В конце декабря стало известно, что в отечественную игровую индустрию до 2030 года могут инвестировать до 50 млрд. долларов. В рамках проекта будет разработано 25 видеоигр с бюджетом от 6,5 млрд рублей и ещё сорок менее затратных продуктов, рассчитывают в правительстве. По замыслу, они будут конкурировать с зарубежными аналогами и использоваться как «инструмент мягкой силы» за рубежом. Фактически, власти увидели в играх «инструмент влияния» и «способ насаждения идеологии», о чем открыто говорят в Госдуме и Кремле.

Предполагается, что главную роль в реализации плана возьмет на себя новая структура, «Росгейм», а курировать проект будет вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Принесет ли импортозамещение коммерческую выгоду – неясно.

«У тех (редких) компаний, которые держат разработку в России и обладают только местным юрлицом, будут … трудности. Все двери на западный рынок для них будут закрыты. В Китае и раньше было почти невозможно релизнуться (выпустить игру) самостоятельно, а сейчас и подавно. А местный рынок лишь в редких случаях способен оправдать затраты на разработку. Для этого игра должна быть феноменом уровня World of Tanks или Warface или быть очень дешевой», — считает Геворг Акопян.

Также планируется создание двух отечественных консолей на замену Xbox и PlayStation. Но и здесь могут возникнуть сложности, потому в России нет мощностей и фабрик, способных производить современные компьютерные комплектующие.

Отечественный движок за три миллиарда рублей

Властные структуры курируют и другой аспект разработки игр — создание отечественного игрового движка (то есть программного обеспечения, позволяющего разработчикам сэкономить время и ресурсы при создании продукта). После ухода международных компаний возникло опасение, что российские студии разработки из-за санкций потеряют доступ к популярным коммерческим движкам Unity и Unreal Engine, на архитектуре которых работает большинство современных видеоигр.

«Всегда существует вероятность внезапного ограничения доступа ко многим технологиям и продуктам. С этим уже столкнулись некоторые из наших коллег, когда приходишь на работу однажды утром, а твои основные рабочие инструменты перестают запускаться из России», — рассказывает один из российских разработчиков.

Идея создать отечественный игровой движок прозвучала на закрытой встрече представителей геймдева и администрации президента, – писал «Коммерсант».

«Главная мотивация здесь в "технологическом суверенитете" – государство явно обеспокоено тем, что страну могут легко лишить главных инструментов разработки. Желание здесь – не остаться без какого-либо движка в принципе», – считает Геворг Акопян.

Первым претендентом на создание российского движка стал «Ростех». В июле госкорпорация запросила у Минцифры средства на создание такого продукта. Министерство отказало «Ростеху» и предложило искать грант через Российский фонд развития информтехнологий (РФРИТ).

Холдинг VK также заинтересовался созданием движка и запросил у Минцифры субсидию в размере 3 млрд рублей. Проект задумывается как аналог зарубежных Unity или Unreal Engine, доступ к которому получили бы все российские разработчики игр. В декабре стало известно, что он одобрен министерством наряду с другими планами поддержки отечественного ПО. Предполагается, что создавать движок будет частная компания, которую выберет правительство, за счет собственных средств.

«Разработка современного игрового движка — это, пусть и сложная, но вполне выполнимая задача. Главное -- собрать сильные стороны существующих движков и обеспечить проекту непрерывное развитие. Разработчики движка также должны самостоятельно разрабатывать игры на этом движке, как это делают в Epic Games. Без этого, а также без правильного лицензирования, есть риск получить мертворожденный продукт, которым не будут пользоваться. Кроме разработки игр, система может широко применяться и в других областях, где сейчас также есть риски ограничения доступа к ПО, наприер в кинематографе», — полагает российский разработчик.

Некоторые представители геймдева скептичны по отношению к инициативе. Они считают, что новый движок не окажет положительного влияния на игровой рынок, поскольку небольшие инди-студии вряд ли отдадут ему предпочтение, когда есть проверенные западные аналоги. К тому же рынок потребления в России – небольшой, поэтому от движка будет польза лишь в том случае, если он не останется локальной историей, а будет использоваться в нескольких странах.

Хотя события последних месяцев дали мощный стимул огосударствлению российской индустрии видеоигр, эксперты, опрошенные Eurasianet, сомневаются, что амбициозные планы властей по созданию конкурентоспособной отечественной продукции сработают. Выпускать дорогостоящие видеоигры исключительно для внутреннего потребления в условиях, когда большая часть разработчиков уехала из России, может оказаться непосильной задачей.