Россия: что стоит за поправками в Конституцию?

Несмотря на всеобщее обсуждение поправок в Конституцию РФ, ни у кого нет однозначного представления, что в реальности за ними стоит. Одни специалисты считают, что главная цель реформы — создать условия для сохранения политического влияния Владимира Путина по окончании его президентства в 2024 году. Сам он этот тезис отрицает. Другие полагают, что даже у него самого нет четкого представления о том, как будет выглядеть будущая политическая система.

Подробно каждое изменение разобрало издание «Медуза», сейчас документ проходит второе чтение в Госдуме. Предположительно, 18 марта поправки должен будет подписать президент РФ Владимир Путин, а вступить в силу они должны будут после общероссийского голосования 22 апреля.

Условно, все поправки можно разделить на несколько частей, говорит политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Изначальный документ, предложенный Путиным, касается в основном изменения баланса системы управления страной, распределения центров силы между федеральными органами управления. В этом, по его мнению, есть логика.

«Нынешняя Конституция принималась в 1993 году после расстрела Белого Дома, сейчас в стране абсолютно иная ситуация. За более чем четверть века появились новые лидеры, образовалась политическая культура, политики больше не таскают друг друга за волосы, депутаты не устраивают перебранки. Появились устойчивые узнаваемые партии. Какие-то лучше, какие-то хуже, но они есть, и это постоянный элемент политической жизни», — говорит Солонников.

Вслед за этим Владимир Путин решил внести новые изменения к уже предложенным поправкам. По данным источников «Ведомостей» (изменения официально не опубликованы), в них закрепляется понятие брака как «союза мужчины и женщины», обязанность государства «защищать историческую правду», фиксируется соответствие МРОТ прожиточному минимуму, увеличивается ценз оседлости для кандидата в президенты с 10 до 25 лет (речь о постоянном проживании в стране) и вводятся другие изменения.

По мнению Солонникова, в связи с этим возникает опасный прецедент, который может привести к растворению первоначальных (президентских) поправок в потоке новых изменений (над поправками также работает специальная рабочая группа).

«Начали появляться предложения различных социальных групп — о культуре, русском языке, ветеранах, молодежи. Это понятная идея лоббизма, но подобные предложения не всегда конструктивны, чтобы оказаться в Конституции», — считает он.

Некоторые изменения, например, касающиеся величины МРОТ, порядка изменения границ России, не обязательно должны быть непременно прописаны в Конституции и скорее могут относиться к конституционным или федеральным законам.

«Сейчас задача юристов в том, чтобы разобраться, какие поправки куда вносить. Их надо вносить туда, где они будут применяться на практике. Конституция не безразмерная телега, куда можно положить все что угодно по дороге в светлое будущее», — убежден политолог.

Наконец, последний блок — поправки и предложения, связанные с пиаром того или иного политического деятеля.

«Когда они пытаются хайпануть на актуальной теме. Например, предлагают закрепить предпринимателей как представителей передового класса в стране [такую поправку предлагал глава ВЭБ Игорь Шувалов]. Подобные вещи к реальности не имеют никакого отношения», — говорит он.

Один из главных вопросов, который сейчас обсуждается в связи с поправками в Конституцию, это вопрос перехода власти после окончания президентства Владимира Путина в 2024 году, говорит Солонников. Согласно предлагаемым изменениям, политические силы получат возможность распределять между собой различные институты власти.

«То есть теперь не нужно будет бороться за одно место [президента]. Каждый сможет получить что-то свое. Кто-то — Госсовет, кто-то — что-то еще. Появляется полицентричная модель, суперпозиция. Безусловно, немалая часть поправок касается подготовки к транзиту власти», — считает Солонников.

Однако место Владимира Путина после 2024 года в конституционных поправках не просматривается. Можно предположить, что закрепление в главном документе страны Госсовета как органа, который возвращает в федеральную политику глав регионов, таит в себе определенный неявный смысл.

«Возможно, Владимир Владимирович видит для себя возможность стать руководителем Госсовета, но это далеко не однозначное и не окончательное решение, которое не принято ни им самим, ни в других институтах власти», — говорит Солонников.

Декан факультета политических наук Европейского университета, профессор Григорий Голосов более категоричен. По его мнению, сущность поправок в целом как раз и заключается в подготовке к 2024 году.

«Владимир Путин, по-видимому, хочет сохранить всю полноту власти. И сейчас ведется подготовка к тому, чтобы обеспечить ему такую возможность. Должность премьера не устроила бы его — слишком хлопотная. Наиболее вероятный вариант — должность главы Госсовета, которому в поправках приписываются практически неограниченные полномочия по формированию внутренней и внешней политики», — считает он.

Несмотря на это, поправки предлагают некоторое расширение полномочий президента, говорит Голосов. Некоторые эксперты, впрочем, считают этот тезис не таким однозначным, тем более что перед поправками шли споры о том, ослабят ли позиции президента (в поправках в Конституцию) и усилят ли полномочия других органов, писал «Коммерсантъ».

«Поскольку глава Госсовета будет зависим от президента, — он может быть им уволен, —мне представляется, что если Путин действительно собирается возглавить Госсовет, то наиболее вероятная стратегия будет заключаться в избрании [в 2024 году] политически слабого президента, зависимого от Путина в политическом плане», — предполагает Голосов.

Любопытными на этом фоне выглядят слова главы ЛДПР Владимира Жириновского, который в 2018 году сделал в определенном смысле пророческое заявление: «Через шесть лет… выборов больше не будет, это были последние выборы президента. Им надоело подтасовку делать. Будет Госсовет — коллективный орган, где председатель, с правами президента, будет выбираться на заседании Госсовета. А сам он [Госсовет] будет формироваться из лучших, для видимости, губернаторов, министров, сенаторов, депутатов».

Сам Владимир Путин отрицает предположения о том, что он возглавит Госсовет, если этот орган будет наделен особыми полномочиями.

«Это будет означать ситуацию двоевластия. Для России она губительна», — цитирует президента «Медуза». По его словам, ради того, чтобы сохранить свое влияние, он не готов идти «на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны, которая будет ее разрушать».

Впрочем, известны примеры, когда Владимир Путин заявлял одно, а делал другое. В 2018 году, перед выборами президента РФ, то есть всего два года назад, Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC: «Я никогда не менял Конституцию, не делал это тем более под себя, и у меня нет таких планов и на сегодняшний день». Оппозиционный политик Алексей Навальный приводил и другие аналогичные высказывания Путина за весь период его правления.

Экс-депутат Госдумы (1993-2016) и руководитель «Партии роста» в Заксобрании Петербурга Оксана Дмитриева не согласна с рассуждениями о будущих позициях Владимира Путина.

«Все политологи только об этом и говорят, при этом каждый мыслит что-то свое. Понятно, что Владимир Владимирович инициировал изменения, но это не значит, что они сделаны под конкретную фигуру. Я не совсем понимаю значения Госсовета, что это будет за орган, и поэтому не уверена, что он закрепляется в Конституции под конкретного человека», — сказала она.

Идея Госсовета — в усилении полномочий регионов. В федеративном государстве этот тренд правильный, однако реализация этой идеи слабая, считает Дмитриева.

«На мой взгляд, необходимо было изменить порядок формирования Совета Федерации — ввести систему выборных сенаторов», — считает она. Сегодня сенаторы (члены Совета Федерации, представляющие регионы) от регионального законодательного органа выбираются местными депутатами, а сенаторы от исполнительной власти назначаются главами субъектов.

По словам Голосова, спешность, с которой сейчас рассматриваются поправки, связаны с тем, что власти долго думали, по какому сценарию будет развиваться Россия, и сейчас, когда у них, видимо, появилась ясность, они просто не хотят затягивать процесс.

«В течение длительного времени в качестве приоритетного варианта рассматривалось объединение с Белоруссией, — утверждает Голосов, — но в конце 2019 года в Кремле пришли к выводу, что это не сработает. Раз сочли, что объединения не будет, то и тянуть не к чему».

Все, что сейчас происходит с Конституцией, как считает Алексей Навальный, это попытка Путина дать сигнал элитам (крупному бизнесу, приближенным к власти предпринимателям, которые пребывают в неведении относительно того, что будет после 2024 года): «Ребята, не дергайтесь, я остаюсь у власти… Вам не нужно ничего выдумывать, искать каких-то людей [кандидатов]… я остаюсь до конца». При этом конструкция будущей политической системы абсолютно непонятна и выглядит странно, заявил он.

Несмотря на многообразие догадок, в реальности никто не знает, что стоит за поправками в Конституцию, в том числе в правящих кругах, и к чему такая спешка, убежден Навальный: «Наверное, Путин примерно понимает идею, чего он хочет достичь. Но я... абсолютно убежден, что точного плана нет и у него [самого]».

Часть поправок касаются социальных гарантий для населения, и, по мнению Навального, они нужны для «заманивания» избирателей на всероссийское голосование за конституционные поправки.

«Идите проголосуйте, а не то мы вам пенсию не повысим [речь идет о поправке, согласно которой государство обязано индексировать пенсию на уровень инфляции]... И они пойдут проголосуют за, но пенсию им все равно никто не повысит [потому что властям ничего не мешало сделать это сейчас или ранее]» — так трактует логику «социальных» поправок Навальный.

Как считает Дмитриева, в целом закрепление в Конституции социальных гарантий может быть полезно для страны, однако все зависит от того, как эти поправки будут реализованы в подзаконных актах.

«Как эти гарантии потом будут [математически] рассчитывать», — пояснила она.

Некоторые наблюдатели считают, власть не соблюдает Конституцию, поэтому не имеет большого значения, как ее собираются менять.

«Единственное, что в Конституции соблюдалось, это количество [президентских] сроков. Народ русский никто не спрашивал, он никаким образом на судьбы отечества не влиял, парламент превратился в бутафорию. Реально власть осуществляют президент, администрация президента, ФСБ... — сказал в эфире «Эха Москвы» писатель Дмитрий Глуховский (в прошлом — журналист «кремлевского пула»). — Конституция никогда к реальности отношения не имела, поэтому какая разница, что они там сейчас напишут. Сейчас напишут одно, потом напишут другое. Можно каля-маля нарисовать, комиксы, еще что-то. Люди, которые занимаются переписыванием Конституции, никогда ее особо не уважали».