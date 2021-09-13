Россия: школьники все чаще переходят на семейное обучение

Социальное расслоение общества, буллинг и проблемы с обеспечением безопасности детей могут стать стимулом для развития семейного (дистанционного) школьного образования в России. Во многих регионах не хватает школ, поэтому переход на удаленный формат обучения становится выходом для тех, кто не хочет посещать переполненные классы. Пока же основная причина выбора семейного образования – недовольство качеством знаний, полученных в школе.

Пандемия и связанные с ней ограничения увеличили спрос на онлайн-обучение как взрослых, так и детей. Начала развиваться культура удаленного образования, которой раньше практически не было. Стали распространяться технологии, позволяющие организовать онлайн-урок: видеоконференцсвязь, платформы онлайн-обучения, электронные учебники.

Сдерживающими факторами для развития семейного образования являются предубеждения против альтернативных форм обучения, а также необходимость уделять много времени ребенку, который учится дома.

Интерес к семейному образованию растет

Открытой статистики, какое количество детей в России учится дома, нет. Имеющиеся данные очень отличаются. Количество детей на семейном образовании в новом учебном году (2021-2022) выросло на 30% по сравнению с прошлым – с 10 тыс. до 13 тыс. человек, писала Российская газета со ссылкой на данные Министерства просвещения. Около 100 тыс. российских школьников выбрали альтернативные формы обучения, их количество ежегодно удваивается, сообщало агентство РИА Новости в 2019 году со ссылкой на исследование глобальной образовательной конференции EdCrunch.

В любом случае пока это меньше 1% от всех учащихся страны. В сентябре 2021 года в российские школы пошли 17 млн детей, 2 млн из них – в первый класс. Но доля «хоумскулеров» может вырасти в ближайшие годы. Одна из наиболее значимых предпосылок – нехватка мест в школах и недовольство родителей и учеников качеством обучения.

По данным на 2020 год, дефицит мест превышал 720 тыс. Например, в Краснодарском крае дети вынуждены учиться в две смены. Чтобы полностью решить проблему в регионе нужно построить еще несколько десятков школ.

Последнее серьезное исследование причин перехода на семейное образование проведено в 2017 году Институтом образования Высшей школой экономики. 38% родителей объяснили свое решение психологическими факторами: потерей мотивации к обучению у ребенка и сложностями в обучении в школе, в том числе в выстраивании отношений с одноклассниками и учителями. 58% опрошенных забрали детей из школы из-за неудовлетворенности качеством образования.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) и фонд «Национальные ресурсы образования» провели опрос с участием более 2,5 тыс. школьников от 13 до 18 лет из 84 регионов страны. В рамках опроса 72% ребят сказали, что им не нравится учиться в школе, и 48% школьников отметили, что мало интересных уроков. Многие также указывали на высокую нагрузку: 65% не успевают выполнять домашние задания, а у 59% опрошенных нет времени на занятия любимым делом.

В Национальной ассоциации семейного образования считают, что российская школа находится в состоянии полного краха. «Переполненные классы и отсутствие мест, сокращение финансирования, перегрузка и проблемы со здоровьем и психикой у учеников, униженное положение учителей, вытеснение родителей и лишение их возможности влиять на образование собственных детей, уничтожение интереса к учёбе и знаниям – всё это предлагает нам государственная школа в качестве образовательной услуги. Без всякой гарантии иметь на выходе хорошее образование, скорее, наоборот – с гарантией его не иметь, если родители не приложат дополнительных усилий», – считают представители ассоциации.

Буллинг и давление в школах

55% детей сталкиваются с буллингом, а 39% из них об этом никому не рассказывают, сообщила в сентябре 2021 года уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, за последние пять лет число обращений в аппарат уполномоченного по поводу агрессии в школах выросло в 2 раза.

Схожие цифры выявило и исследование проекта «Мы считаем» (осень 2019 года), согласно результатам которого в России каждый второй школьник (57%) подвергается буллингу, из которых 37% приходится на агрессию со стороны сверстников, а 20% — со стороны учителей. Основной причиной буллинга опрошенные назвали внешность, стиль одежды, национальность.

Проблему буллинга в России часто стараются не замечать, системы профилактики этого явления нет. По мнению заместителя начальника ГУОООП МВД России Вадима Гайдова, «причинами “буллинга” в школах является недостаток знаний у детей об этике ненасилия, недостаточное участие взрослых в жизни ребенка и отсутствие доверительных отношений в семьях». По его мнению, «важно, чтобы администрации учебных заведений не замалчивали проблему, а своевременно реагировали на факты унижения детей, подключали к разрешению таких ситуаций заинтересованные ведомства».

В 2014 году в школах создавались Службы медиации, которые должны помогать решать конфликтные ситуации. Но, по словам Анны Кузнецовой, они существуют только на бумаге или имеют формальный характер.

В России были случаи, когда в школах убивали детей и учителей. Последняя громкая история случилась в Казани, когда в мае 2021 года в школе-гимназии №175 ее выпускник Ильназ Галявиев застрелил из ружья девять человек и еще 20 ранил. История имеет продолжение: 1 сентября 2021 года некоторые школы Татарстана получили письма от «брата Ильназа Галявиева», который обещал продолжить убийства в школах, сообщает Life. Авторов угроз ищет полиция. Такие происшествия усиливают опасения родителей за жизни своих детей.

Расходы на «бесплатное» обучение растут

Другой причиной роста популярности удаленного образования может стать рост бедности среди россиян, одновременно с ростом затрат на очное школьное обучение. Согласно данным Росстата, в 2021 году стоимость школьного набора для мальчиков увеличилась на 4,1%, для девочек на 3,9%. Сборы в школу мальчика в среднем по России обойдутся в 19,6 тыс. рублей, девочки – 24,1 тыс. При этом Росстат включает в школьный набор всего 11 наименований одежды для девочек и 9 для мальчиков, а также 7 наименований канцелярских принадлежностей. Затраты на цифровые устройства, цветы и подарки педагогам, дополнительные кружки и прочие расходы в эту сумму не включили. При этом средняя «медианная» зарплата в России по итогам 2020 года составила всего 32 422 рублей. У 12,1% населения (17,7 млн человек) доходы ниже величины прожиточного минимума, который в 2021 году составил 11 653 рубля.

В случае «семейного образования» можно обойтись без всех этих затрат: не нужно покупать школьную форму и канцтовары, «скидываться» на ремонт и подарки учителям.

Онлайн-формат завоевывает доверие

Отказ от среднего образования вообще пока невозможен: по Конституции РФ оно обязательно. Но можно получать дистанционное (семейное) образование с обязательной очной сдачей экзаменов типа ЕГЭ. Впервые такая возможность появилась еще в 1992 году, но с осени 2021 года порядок его получения стал более регламентирован. Родителям достаточно написать заявление в местный департамент образования и заключить с аккредитованной школой договор на «семейное образование». С 1 сентября 2021 года законом установлен порядок «реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».

Государственная школа должна бесплатно обеспечить ребенка на семейном образовании учебниками и методическими материалами, а также своевременно принять у него промежуточные и итоговые экзамены. Ответственность за качество «семейного образования» целиком возлагается на родителей, которые могут сами учить своих детей, а могут воспользоваться платными онлайн-школами. В Омской, Пермской, Ульяновской, Тульской, Тамбовской и Свердловской областях выплачивают компенсации за семейное образование детей, это решение находится в компетенции исключительно местных властей.

Доверие к школьному семейному образованию растет в связи с повышением спроса на другие образовательные онлайн-услуги для детей и взрослых. Кроме этого, далеко вперед шагнули технологии, позволяющие удобно организовать процесс удаленного обучения. Первопроходцами стали коммерческие компании, предоставляющие образовательные услуги. Они показали: учиться удаленно можно, и это вполне эффективно.

Рынок онлайн-образования в России за год после начала пандемии увеличился вдвое, подсчитали в РБК.Тренды (исследование охватило все виды обучения для детей и взрослых). Выручка топ-80 компаний этой отрасли за первый квартал 2021 года выросла до 11 млрд рублей с 5,8 млрд рублей за первые три месяца 2020 года. По прогнозам, по итогам 2021 года рынок вырастет на 20-25% и достигнет до 60-70 млрд рублей в год.

Иван Штанько, генеральный директор ООО «Пазл Инглиш Технолоджиз», прогнозирует рост числа обучающихся дистанционно школьников и студентов в связи с политическими и эпидемиологическими факторами. «Спрос на дистанционное обучение в период карантина значительно вырос. За год, с августа 2020 года, база пользователей онлайн-платформы для самостоятельного изучения английского языка Puzzle English выросла на 57% до 11 млн подписчиков», – рассказал Eurasianet.org Иван Штанько.

«Вместе с детским онлайн-образованием взлетел сегмент для взрослых: в онлайн перешли курсы повышения квалификации, освоение новых профессий и т.д. Сначала пользователи больше интересовались бесплатным контентом, но со временем стали все больше привыкать к платным онлайн-курсам и к модели подписки», – говорит Ксения Марсова, руководитель отдела по связям с общественностью компании «Интернет-Урок».

Взрослые, начинающие обучаться дистанционно, более лояльно стали относится и к детским онлайн-программам.

Технологии для школы

Школа пытается не отставать от этих тенденций. На фоне снижения расходов на образование растут затраты на внедрение интернет-технологий в обучение детей. В 2020-2023 годах на федеральные проекты (входят в нацпроект «Образование») «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» потратят 288,3 млрд и 40,2 млрд рублей соответственно. Все это позволяет частично преодолевать неудобства дистанционного обучения, которые раньше были стоп-факторами для перехода на семейный формат.

С начала пандемии образовательные учреждения были вынуждены использовать иностранные технологии для организации обучения (Zoom, Microsoft Team, WhatsApp и др.). Сейчас появляются российские аналоги. Например, «Сферум» – платформа для обучения и коммуникаций на базе технологий «ВКонтакте», которую разрабатывают «Ростелеком» и Mail.ru Group с конца 2020 года. В 2021 году школы 15 регионов начнут ее тестировать.

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» разработана онлайн-платформа «Моя школа», которая уже тестируется в ряде регионов. Она объединяет разрозненные федеральные и региональные образовательные сервисы и услуги, предоставляет бесплатный доступ к учебным материалам, проверенным экспертами и соответствующим школьным стандартам.

Сбер запустил цифровую платформу для школьников «СберКласс». Она помогает планировать образовательные траектории учеников, следить за их прогрессом, планировать уроки и проверять задания.

Семейное обучение – большая ответственность для родителей

Вера Щеклеина, 9-летняя ученица 4 класса, сказала Eurasianet.org, что для полноценной онлайн-учебы важна помощь родителей. «Если родители не хотят много времени уделять учебе детей, то лучше учиться в школе», – считает она. По мнению Веры, со временем все больше детей перейдут на семейное образование. Сама она стала учиться дистанционно после переезда ее семьи из города в деревню. И многие ее друзья мечтают так же как она учиться дома.

Впрочем, Вера считает, что у онлайн-обучения есть и минус: много времени приходится проводить за компьютером. Зато у нее больше времени на секции и кружки, потому что она может сама планировать свой учебный день.

Иван Штанько из «Пазл Инглиш Технолоджиз» считает, что в семейном образовании родители готовы больше внимания уделять своим детям и их образованию, а также брать на себя больше ответственности за их воспитание. «В таких семьях культивируется ценность самостоятельности, способности ставить цель и ее достигать, ценность выбора и ответственности за свой выбор», – говорит он.