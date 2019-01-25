Россия: экологические проблемы не находят решения

На решение экологических проблем в России выделяются миллиарды рублей, создаются программы, проводятся совещания. Однако деньги в ряде случаев тратятся впустую, экологическая обстановка ухудшается.

Содержание главного документа в этой сфере — нацпроекта «Экология» — специалисты называют бессмысленным, а чиновников, ответственных за экологию, непрофессиональными.

Водоемы продолжают загрязняться

«Болевые» точки в России — это загрязнение водных систем — одного из крупнейших озер Байкал, в котором содержится около 19% мировых запасов пресной воды, и реки Волга, на берегу которой проживает около 60 млн человек. Борьба с загрязнением этих водоемов давно декларируется как приоритетное направление экологической политики, однако, по мнению наблюдателей, ситуация в них не улучшается.

По итогам проверки Счетной палатой реализации федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», которые были обнародованы в конце 2018 года, выяснилось, что за 2015-2017 годы и 9 месяцев 2018-го на ее реализацию было выделено и потрачено 8,4 млрд рублей, и эти деньги оказались потрачены впустую, поскольку экологическая обстановка в районе озера Байкал не только не улучшилась, но продолжает ухудшаться.

Например, на ликвидацию скопившихся под почвой нефтепродуктов, загрязняющих воды реки Селенга (впадает в Байкал) и последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината (город Закаменск, расположен в 100 км от Байкала) в 2012-2018 годах израсходовано 1,3 млрд рублей. Однако, содержание нефтепродуктов в воде реки Селенга по состоянию на май 2018 года в 7,7 раза превышало изначальные показатели, а химические вещества, содержащиеся в воздухе Закаменска, «представляют угрозу здоровью его жителей, увеличивая число болезней органов дыхания, центральной нервной системы, системы крови, почек и эндокринной системы», говорится в итогах проверки.

Аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс в декабре 2018 года сообщил, что на ликвидацию последствий деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, который признан основным источником загрязнения Байкала, начиная с 2013 года выделено в общей сложности 4,2 млрд рублей, но реализация мероприятий фактически не начата, а 90% выделенных средств возвращено в бюджет.

О причинах провала ФЦП по охране Байкала в интервью телеканалу «Дождь» рассказал директор по программам «Гринпис России» Иван Блоков. Он считает, что дело в непонимании настоящих проблем экологии озера Байкал, например, потребности в очистных сооружениях при населенных пунктах. Всего их на берегу озера 95, но только в 12 из них есть очистные сооружения.

Напряженная экологическая ситуация сложилась и в бассейне Волги. В реку, по словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, сбрасывается 38% всех загрязненных стоков страны, пишет ТАСС. Это 5,5 кубических километров сточных вод ежегодно, 90% из которых недостаточно очищены или не очищены вовсе. С ними в реку поступает свыше 2,5 млн тонн загрязняющих веществ в год. В бассейне Волги находится как минимум 2,5 тыс. затонувших плавсредств, включая нефтеналивные.

Приоритетный проект «Оздоровление Волги» стартовал в 2017 году, в 2018-м он был включен в нацпроект «Экология». Основные мероприятия и финансирование в объеме 257 млрд рублей запланированы на 2019-2025 годы. Цель проекта — сократить количество сбрасываемых в Волгу загрязненных сточных вод на 80%, ликвидировать объекты накопленного экологического вреда, защитить Волго-Ахтубинскую пойму (участок суши между Волгой и ее левым рукавом) и дельту Волги (где начинается река).

Предыдущая федеральная программа, «Возрождение Волги», завершилась в 2001 году, с тех пор вопросы обеспечения экологической безопасности Волги решались в рамках региональных программ. Проверки расходования средств в отношении этих программ не проводилось. Экологи говорят, что состояние Волги критическое.

«В бассейне Волги много таких мест, где вода квалифицируется как чрезвычайно загрязненная [и] почти повсеместно — как сильно загрязненная <…>. Чистой воды уже почти не осталось», — утверждает ученый-эколог, председатель Общественного совета Федерального агентства водных ресурсов Виктор Данилов-Данильян.

Как рассказал «Ленте.ру» врио директора Института экологии Волжского бассейна РАН, профессор, доктор биологических наук Сергей Саксонов, основная проблема Волги — органическое загрязнение. Это распространение сине-зеленых водорослей, которые питаются неочищенными стоками, дают колоссальную биомассу, приводят к цветению воды, агрессивно поглощают кислород, вытесняя другие живые организмы. По данным ВОЗ, сине-зеленые водоросли и продукты их жизнедеятельности опасны для человека и животных.

Кроме этого, говорит Саксонов, еще одна беда — растущие иловые отложения водохранилищ: они до определенного момента впитывают в себя вредные вещества, а затем начинают повторно загрязнять воду уже «изнутри».

Проблемы мусора остаются нерешенными

«Мусорный» вопрос правительство не может решить с 1990-х годов. Первый закон об отходах производства и потребления был принят в 1998 году, однако ни он, ни его реформа в 2014 году не смогли улучшить ситуацию с отходами в стране.

«Преступное бездействие, экологическая безответственность чиновников привели к тому, что за период с 1990 года по нынешний 2018 год, — а это более 20 потерянных лет, — в стране наступил мусорный коллапс, а накопленные отходы стали отравлять население», — считает депутат Госдумы Анатолий Грешневиков.

Введенный в 2015 году экологический сбор должен был направляться на создание мусороперерабатывающих комплексов. Однако собираемость сбора, как выяснилось, очень низкая. По оценкам Счетной палаты, за 2017 год собрано около 900 млн рублей, хотя только производители нефтепродуктов и технических масел должны были перечислить 2,1 млрд рублей.

Теперь решить проблему обращения с твердыми бытовыми отходами должен нацпроект «Экология». Однако реализация программы в том виде, который принят сейчас, приведет к неэффективному расходованию средств в размере около 300 млрд рублей, считают специалисты Фонда дикой природы.

В организации считают, что важно включить в проект меры по предотвращению образования отходов и их раздельному сбору, а не только строительство мощностей по переработке. «С учетом того, что сегодня уровень переработки не превышает 6% в среднем по стране, очевидно, что реализация нацпроекта в текущем виде усугубит мусорный кризис», — считают в фонде.

Увеличить процент переработки твердых коммунальных отходов за шесть лет с 7% до 60% организационно и технологически невозможно, убежден председатель ассоциации «Экологический комитет», доктор философских наук и профессор Сергей Костарев. «В России нет системы раздельного сбора отходов, их транспортировки, переработки в достаточных объемах. Если ориентироваться на сортировку неразделенного мусора, то современные технологии не позволяют обеспечить такой высокий процент за приемлемые цены», — говорит он.

Нацпроект «Экология» называют халтурой

Национальный проект «Экология», принятый в 2018 году, должен стать главным документом в области экологического развития страны на ближайшие шесть лет. Однако у большинства экспертов его содержание вызывает претензии. Даже министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин признал, что документ готовился в спешке.

«Проект делался в спешке, и получилась халтура», — говорит руководитель лесного отдела Greenpeace Алексей Ярошенко. Цели документа, связанные с сохранением лесного хозяйства, по его предположению, могут быть достигнуты путем манипуляций с отчетностью, и в реальности ничего менять не придется.

«Например, у нас нет, к сожалению, единой методики расчета ущерба от лесных пожаров, и считается он сильно по-разному в случаях, когда установлено, что пожар возник по чьей-то вине, и когда не установлено. Разница между этими двумя способами расчета — в 50 раз и более (если виновника нет, то ущерб оказывается меньшим). Получается, что если органы дознания и следствия будут работать хуже, реже устанавливать виновников лесных пожаров, официальный ущерб снизится, и первая цель нацпроекта будет выполнена», — говорит Ярошенко.

Такие же манипуляции возможны с целями, связанными с восстановлением лесов. Если соответствующим образом оформить документы, даже простое оставление вырубленных площадей можно принять за «лесовосстановление» (официально это будет называться «естественное лесовосстановление вследствие природных процессов»).

В нацпроекте «Экология» заявлены действительно важные приоритеты, но использованы сомнительные целевые показатели, достижение которых может не привести к улучшению состояния окружающей среды, считает Сергей Костарев.

Например, говорит он, одним из целевых показателей по коммунальным отходам выбрана ликвидация несанкционированных свалок в России нарастающими темпами — от 16 свалок в 2019 году до 191 в 2024 году. Но только в одном Омске летом 2018 года было 200 несанкционированных свалок, а в Омской области — 950 штук. «То есть в нацпроекте за все время его действия не ликвидируют ныне существующие свалки даже в одном Омске, а они будут и дальше возникать, чего уж говорить обо всех российских городах», — констатирует Костарев.

«В отношении атмосферного воздуха в нацпроекте написаны не менее странные вещи», — заявляет Костарев. Предполагается снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха в крупных городах на 20% совокупного объема выбросов. «На мой взгляд, здесь пытаются теплое заменить твердым. Дело в том, что в совокупных выбросах не учитывается реальная опасность веществ, которые могут иметь очень маленький объем при очень высокой степени опасности», — говорит он. А это значит, что, снизив совокупные выбросы на 20%, можно многократно ухудшить экологическую ситуацию за счет незначительного с точки зрения объема роста опасных загрязнителей.

Проблемы усугубляются

Пока власти занимаются нацпроектом, экологические проблемы в России нарастают. Согласно Стратегии экологической безопасности в РФ до 2025 года, около 17,1 млн человек живут в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха, только 11% сточных вод перед сбросом в реки очищаются до нормативного уровня и 30-40% населения страны регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам.

Выявлено 340 объектов накопленного вреда окружающей среде — это территории и акватории, объекты капитального строительства и свалки, где загрязнение произошло в прошлом и где обязательства по устранению вреда не были выполнены. Такие объекты являются источником угрозы жизни и здоровью 17 млн человек, говорится в документе.

Экологические проблемы не только ухудшают здоровье и качество жизни людей, но и влияют на экономическое развитие страны: по данным правительства, «ежегодно экономические потери, обусловленные ухудшением качества окружающей среды и связанными с ним экономическими факторами… составляют 4-6% ВВП».

Реальные результаты по охране окружающей среды отсутствуют в силу двух причин — нехватки денег (охрана природы финансируется по остаточному принципу) и непрофессионализма ответственных чиновников, считает Алексей Ярошенко из Greenpeace.

«В конце прошлого века и в исполнительной, и в законодательной власти за охрану природы отвечали специалисты мирового уровня. Сейчас такого уровня специалистов на высших руководящих должностях практически не осталось. И на других уровнях руководства ситуация похожая. А в природоохранной деятельности, как и в любой другой, кадры решают почти все», — считает Ярошенко.