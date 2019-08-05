Россия: экономика топчется на месте, рискуя скатиться рецессию

Совещание по экономическим вопросам в Кремле в июле 2019 года. (Фото: kremlin.ru)

Дайджест ключевых событий в экономической сфере в июне 2019 года.

Экономика России растет низкими темпами, в то время как экономисты понижают свои прогнозы по росту ВВП. Минэкономразвития признает вероятность рецессии в 2021 году, к которой может привести рост закредитованности населения.

На этом фоне сокращается население страны, в том числе — количество работоспособных граждан. Миграционный приток уже не компенсирует естественную убыль. Сокращение рабочей силы напрямую отражается на экономике, считают эксперты.

Власти заявляют о незначительном ускорении экономики

Экономика России продолжает демонстрировать околонулевой рост. По оценке Минэкономразвития, в июне ВВП вырос на 0,7% (в сравнении с июнем прошлого года) после символических 0,1% в мае. По итогам первого полугодия экономика подросла на 0,7%.

Основной вклад в улучшение динамики ВВП в июне внесло ускорение роста промышленного производства, считают в ведомстве (до 3,3% после 0,9% в мае).

Несмотря на это, во втором квартале резко снизился объем импорта (на 6,5%), в июне сократилось количество вакансий на рынке труда (на 7%). Падение реальных располагаемых доходов населения во втором квартале составило 0,2% (в первом квартале — 2,5%). Это произошло из-за роста обязательных платежей, в первую очередь — процентов по кредитам, говорят в ведомстве.

Банк России снизил ключевую ставку и ждет замедления инфляции

Центробанк в конце июля снизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%. Поводом стало замедление инфляции в июне до 4,7% в годовом выражении с майского показателя в 5,1%. По прогнозу ЦБ, к началу 2020 года годовой рост цен должен вернуться на уровень 4%. Однако рост госрасходов, ожидаемый во втором полугодии, может негативно отразиться на инфляции, считают в ЦБ.

Между тем инфляционные ожидания остаются повышенными. Темпы роста российской экономики оказываются ниже ожиданий Банка России — из-за слабой инвестиционной активности, в том числе из-за задержки в финансировании нацпроектов, а также в связи со снижением роста экспорта, вызванного ослаблением внешнего спроса.

Риск рецессии и девальвации рубля

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) снизило свой прогноз по росту реального ВВП до 0,9% в 2019 году и до 0,8% в 2020-м (с 1,4% и 1,5% соответственно). Изменение прогноза связано с ожидающимся снижением спроса на традиционные экспортные российские товары. В 2019 году в связи с этим рост ВВП может составить 0,4–0,9%, а при значительном спаде внешнего спроса возможна рецессия (минус 2,5–3%).

Сокращение спроса на российский экспорт ожидается в связи со снижением темпов роста мировой торговли, а также в связи с тем, что более 20% экспорта России приходятся на участников «торговых войн» и на страны, где есть риск введения протекционистских мер, считают в агентстве.

Прогноз по росту ВВП в России изменил также Международный валютный фонд. В 2019 году он ожидает рост 1,2% (вместо 1,6%). Альфа-банк сохранил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году на уровне 0,8%.

Кроме того, АКРА прогнозирует дальнейшую девальвацию рубля в связи с риском снижения цен на нефть. Базовый прогноз предполагает рост доллара США в 2020 году до 73,8 рубля, евро — до 80,3. При снижении цен на нефть до $40 за баррель доллар подорожает до 79,5, евро — до 87,5 рубля, вклад в падение ВВП в этом случае составит 2,2%.

Альфа-банк ожидает роста курса доллара к концу 2019 года до 65–67 рублей, говорится в отчете банка, опубликованном агентством «Прайм». В числе причин — слабая динамика нефтяного экспорта.

Население и рабочая сила сокращаются

За пять месяцев 2019 года население страны сократилось на 64,9 тыс. человек (до 146,7 млн), сообщил Росстат. Естественная убыль населения в январе-мае 2019 года составила 180 тыс. человек (против 147,2 тыс. в прошлом году). За этот период произошло снижение числа родившихся в 83 регионах России и количества умерших в 60-ти (всего в России 85 субъектов федерации). Чистый миграционный приток компенсировал естественную убыль населения лишь на 64%.

За полгода численность экономически активного населения снизилась на 1 млн человек, следует из данных Росстата. В июне 2019 года численность рабочей силы старше 15 лет составила 75,3 млн человек (51% населения), в то время как в декабре 2018 года она составляла 76,3 млн (52% населения). На этом фоне снизилась до 4,4% безработица (с 4,8% в декабре).

«Столь сильное сокращение количества занятых является одной из важных причин, объясняющих провал экономики в первом полугодии», — сказал изданию Finanz.ru директор по инвестициям «Локо-инвест» Кирилл Тремасов.

Сколько в банках проблемных долгов

Агентство S&P Global Ratings в июле оценило долю проблемных кредитов в российских банках в 10,4 трлн рублей на конец 2018 года, или в 16,7% всех кредитов, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет агентства. В 2011–2018 году этот показатель оставался стабильно высоким — 12,9–17,5%.

«Высокая доля проблемных кредитов в банковском секторе носит постоянный характер и прежде всего отражает недостатки банковского надзора. Эти недостатки приводили к возникновению новых проблемных кредитов, усугубляя последствия экономического кризиса 2009 и 2015 годов», — цитирует издание Banki.ru отчет агентства. В 2019 году этот показатель должен снизиться до 16%, в 2020-ом — до 15,5%.

Минэкономразвития ждет взрыва кредитного «пузыря»

Закредитованность россиян стала социальной проблемой и безболезненно выйти из нее уже не получится, сказал министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы». По его словам, в четвертом квартале 2018 года, по данным ЦБ, треть потребительских кредитов была выдана людям, которые отдают банкам 60% своего дохода.

Орешкин объяснил, что когда люди, имеющие высокую долговую нагрузку, начнут получать отказы в перекредитовании, они перестанут платить по своим существующим обязательствам. Просрочка начнет расти, количество новых кредитов снизится, что приведет к обвалу рынка потребительского кредитования.

В результате сократится совокупный спрос в экономике, который сейчас «подпитывается» кредитными средствами. Это приведет к тому, что «экономика точно провалится в рецессию», если не менять регулирования на рынке потребкредитования, уверен министр. По расчетам Минэкономразвития, это может произойти в 2021 году.

Также он отметил, что его ведомство готовит предложения по мерам помощи людям, которые попадут в трудную жизненную ситуацию вследствие невозможности погасить кредиты.

Потребители не верят хорошим новостям

Настроения потребителей во втором квартале 2019 года остаются негативными: 42% опрошенных оценили состояние экономики отрицательно, 46% высказались нейтрально и только 12% дали положительные оценки, говорится в исследовании ВШЭ, на которое ссылается агентство ТАСС.

По мнению аналитиков, положительные события в экономике никак не влияют на уровень и качество жизни населения. «Нельзя забывать, что падение доходов у определенной части населения практически всегда сопровождается увеличением неравенства в доходах, а большинство социальных, политических, экономических проблем и их тяжелые последствия коренятся именно в неравенстве», — полагают специалисты ВШЭ. По их прогнозам, по итогам 2019 года динамика реальных располагаемых доходов населения составит от 0,8% до 1,1%.

Малый бизнес пытается быть оптимистичным

Деловая активность малых и средних предприятий (МСП) остается умеренно позитивной. Во втором квартале отмечено увеличение продаж, однако оно было перекрыто ухудшением ситуации с инвестициями, финансированием и кадрами. Такие данные приводятся в результатах исследования индекса деловой активности (RSBI) «Опоры России», Промсвязьбанка и агентства Magram Market Research, пишет ТАСС.

Индекс RSBI во втором квартале, как в первом, составил 52 пункта, что говорит о «сохранении умеренных темпов роста деловой активности», говорится в исследовании. Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на снижение деловой активности МСП, выше — на ее рост.

В частности, 28% компаний в ходе опроса отметили рост выручки — это самый высокий показатель за пять лет наблюдений. У 33% МСП продажи упали. Доля предпринимателей, которые положительно оценивают условия ведения бизнеса, за квартал выросла вдвое до 18%. Однако тех, кто видит ухудшение ситуации, стало меньше — 33% вместо 43%. Ожидают каких-то улучшений в экономике только 8% опрошенных.

Государство и предприятия урезают инвестиции

Инвестиции в основной капитал сокращаются. Во втором квартале 2019 года, по оценке Банка России, падение составило 1,3–1,8% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года. Отрицательная динамика инвестиций в последний раз наблюдалась в первых двух кварталах 2016 года.

Банк России связывает слабую инвестиционную активность главным образом с сокращением капитальных государственных расходов: за пять месяцев 2019 года они сократились на 11,8% в номинальном выражении.