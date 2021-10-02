Россия: экономические риски нарастают

Дайджест ключевых событий в экономике в сентябре 2021 года.

Минэкономразвития представило социально-экономический прогноз на ближайшие три года. Оба сценария вполне позитивны: чиновники не увидели рисков в разогнавшейся инфляции.

Другое видение у Центробанка: даже при умеренно-оптимистичном базовом прогнозе Россия продолжит отставать по росту ВВП от среднемировых показателей, а прочие варианты сулят еще больше проблем. Базовый прогноз ЦБ в целом близок к ожиданиям МВФ, который также сулит российской экономике продолжение отставания от мировой.

Чиновники продолжают придумывать новые меры госрегулирования цен, но они слабо помогают. Правительству пришлось повысить прогноз по росту инфляции на 2021 год до 5,8%, что тоже выглядит слишком радужно.

Правительство продолжает в ручном режиме контролировать цены

Антимонопольное ведомство следит за ценниками крупнейших ретейлеров. Московское управление ФАС в сентябре обнаружило, что «Пятерочка» и «Магнит» завышали цены на социально-значимые товары в тех округах, где занимали доминирующее положение. Например, пшеничная мука, хлеб, курятина и свинина в таких магазинах были дороже более чем на 10%, чем в других. Это интерпретируется как злоупотребление доминирующим положением, говорится в сообщении ведомства. Торговые сети получили предупреждение и требование снизить завышенные цены.

Еще одна инициатива, направленная на контроль цен, созрела в Минпромторге. Как сообщает РБК, там предложили ретейлерам отказаться от тендеров на закупку товаров и перейти на прямые контракты с поставщиками. Это поможет снизить закупочные цены. Сейчас формат закупок никак не регулируется законодательством. Овощи, фрукты, мясо, сахар, растительные масла и многие другие продукты сети, как правило, закупают с помощью тендеров.

Минсельхоз, в свою очередь, предлагает рассмотреть «коридор закупочных цен» на курятину, который будет зависеть от сезонности. По данным на конец сентября, цены на мясо кур поднялись почти на 20% с начала года.

Чиновники обещают сдержать инфляцию

Минэкономразвития в третий раз за год повысило прогноз по инфляции. В начале года ожидался рост цен на уровне 3,7%, весной – уже 4,3%, летом пришлось повысить прогноз до 5%. Однако новая оценка – 5,8% по итогам года – довольно оптимистична, с чем соглашается министр экономики Максим Решетников.

«Мы считаем, что курс рубля несколько недооценен, – объясняет он. – Мы рассчитываем на позитивный прогноз по урожаю <...>. Вы знаете, что у нас драйвером выступает продовольственная инфляция, и, соответственно, здесь крайне важна работа именно сектора сельского хозяйства». По его словам, правительство предпринимает меры для стабилизации цен на бензин, пшеницу, растительное масло. Усилить инфляцию могут внешние риски: напряженная ситуация на мировом продовольственном рынке и глобальная инфляция. Максим Решетников не оставляет надежду, что в дальнейшем показатель вернется к целевому уровню в 4%.

Прогноз 5,8% предполагает нереально резкое замедление текущей инфляции, которая по итогам августа уже составляла 6,7%. ЦБ допускает инфляцию в 5,7-6,2% по итогам года.

Экономика растет на социальных выплатах

Минэкономразвития ожидает ухудшение ситуации с инфляцией по итогам года, но рассчитывает на ускорение экономики. Ведомство повысило прогноз по росту ВВП на 2021 год с 3,8% до 4,2%, рассказал статс-секретарь – замминистра Алексей Херсонцев на заседании Совета Федерации по экономической политике. Экономика восстановилась, считают в ведомстве.

«Вместо третьего квартала восстановление произошло уже во втором, – подтверждает министр экономики Максим Решетников. – В первую очередь это произошло за счет роста потребительского спроса. Восстанавливаются реальные денежные доходы населения». Люди совершали отложенные с прошлого года покупки, считает министр. Кроме этого, большую роль сыграли социальные выплаты от государства.

Оптимистичный прогноз и никаких рисков

30 сентября правительство внесло в Госдуму проект государственного бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 года. Он основан на базовом прогнозе социально-экономического развития, которое Минэкономразвития представило в конце сентября. Ведомство ожидает, что экономика в ближайшие годы будет расти на 3% ежегодно. Драйвером станут растущие реально располагаемые доходы населения и расширение потребительского спроса. Инвестиции в основной капитал начиная с 2023 года будут расти на более чем 5% ежегодно (ожидается 4,5% по итогам 2021 года). Экономику поддержат инфраструктурные стройки в регионах.

ВВП в 2022 году номинально (без учета инфляции) увеличится на 22% (24 трлн рублей) по сравнению с 2019 годом и составит 133,3 трлн рублей, говорится в документе.

Оптимизм Минэкономразвития разделяют не все. Социально-экономический прогноз представлен в двух вариантах – консервативном и базовом. Аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев отмечает, что консервативный вариант представляется более реалистичным, чем базовый. «При этом опыт кризисов и 2014, и 2016 годов, и коронакризиса 2020 года показал необходимость и важность разработки полноценного рискового сценария, предполагающего резкое ухудшение внешних и внутренних условий экономического развития», – считает он. Сейчас такого сценария правительство не предусмотрело.

ЦБ не исключает рецессии и нового финансового кризиса

В сентябре Банк России в пятый раз за год поднял ключевую ставку (до 6,75%) и опубликовал проект стратегии развития кредитно-денежной политики на 2022-2024 годы. Аналитики рассматривают несколько сценариев развития мировой экономики: один базовый, наиболее позитивный для России (хотя даже при нем РФ будет отставать по росту ВВП от среднемировых показателей), и три «альтернативных», сулящих кризисы и новые проблемы.

Базовый сценарий предполагает, что инфляционное давление в зарубежных экономиках – это временное явление, которое будет преодолено до конца 2021 года. Тогда цены на нефть стабилизируются на отметке в $50-60 за баррель, и ВВП РФ будет расти на 2-3% в год. Между тем, по данным МВФ, среднемировой показатель роста ВВП в 2022 году составит 4,4% (потом 3,3-3,5% в 2023-2024 гг.), а по развивающимся странам, к которым относится Россия, – 5% (потом 4,6-4,7%). Кстати, по базовому сценарию МФВ, рост ВВП России составит 3,8% в 2022 году, и далее в диапазоне 1,8-2.1%.

В случае усиления пандемии в 2022 году нефть упадет до $45 за баррель, экспортные доходы страны рухнут. Доходы населения снизятся. Экономика погрузится в неглубокую рецессию (-0,8%), которая продлится около года. В этом случае отставание от мировой экономики станет еще более заметным.

Следующий сценарий предполагает ускорение инфляции в мире. Нефть останется дорогой – порядка $70-75 за баррель, экспортная выручка превысит показатели лучших 2010-х годов. Однако внутренняя инфляция вынудит Банк России поднять ключевую ставку до 8,5% годовых. Если же мировые ЦБ начнут повышать ставки, развивающиеся страны не смогут рассчитаться с займами в иностранной валюте. Начнется мировой финансовый кризис, сравнимый с ситуацией в 2008-2009 годах. Тогда возможен длительный период неопределенности и затяжное восстановление. Цены на нефть упадут до $40, что станет шоком для российской экономики (экспортная выручка обвалиться на 30%). Падение ВВП может превысить 2,4%.

Рубль растет вместе с ценами на нефть

Рубль стал единственной валютой развивающихся стран, который подрос по отношению к доллару в сентябре, пишет Bloomberg. Этому способствовали растущие цены на газ и нефть. Цена Brent впервые с октября 2018 года превысила отметку $80 за баррель. Аналитики прогнозируют продолжение тренда в ближайшие месяцы и повышение стоимости нефти до $90.

Еще большему укреплению рубля препятствуют санкционные риски. В палате представителей конгресса США одобрили новые санкции против госдолга России: запрет на покупку ОФЗ на первичном рынке может распространиться и на вторичный. Это не страшно с точки зрения влияния на сам рынок госдолга, считает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, но окажет определенное давление на рубль.

Между тем средний курс доллара по итогам 2021 года составит 73,6 рубля (ранее ожидалось 72,8), ожидают в Минэкономразвития.

Контрсанкции продлили еще на год

Несмотря на резкий рост цен на продукты питания, президент Владимир Путин подписал указ о продлении запрета на ввоз продовольствия из США, Европы, Канады, Австралии и ряда других государств. Эмбарго продлится до конца 2022 года. Оно введено в 2014 году в качестве ответной меры на санкции стран Запада после украинского кризиса и аннексии Крыма. Этим странам запрещено ввозить в Россию мясо, рыбу, многие виды овощей и фруктов, молочную продукцию, сыр, колбасы и другие продукты.

Госорганы, промышленность и банки обяжут скорее переходить на российские ИТ

В сентябре утверждена дорожная карта по развитию отрасли информационных технологий. В ней отражены готовящиеся законы и нормативные акты, регламентирующие переход на российские информационные технологии предприятий «критической информационной инфраструктуры». К ним относятся госорганы, предприятия оборонной, атомной и топливной промышленности, энергетические компании и банки. Они будут обязаны использовать не только отечественное ПО, но и программно-аппаратные комплексы, телекоммуникационное и компьютерное оборудование.

До декабря 2021 года должен появиться закон, запрещающий закупать импортные ИТ и услуги по их поддержке при наличии российских аналогов. Это нужно для ускорения процесса импортозамещения и усилений «технологической независимости» страны.

Правительство планирует ввести налоговые льготы для компаний, использующих российские ИТ.

Между тем эксперты предупреждают, что российская ИТ-индустрия не вполне готова к такому переходу, а создание искусственно благоприятных условий для российских компаний способно еще больше снизить их конкурентоспособность, включая качество, выбор и стоимость их продукции, что может негативно сказаться на развитии ИТ-индустрии. Сейчас даже государственные органы иногда пытаются обойти введенные ограничения.