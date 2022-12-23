Россия: экономический шок как следствие кадрового дефицита на фоне войны

Россия давно сталкивается с серьезной нехваткой рабочей силы, но война и связанные с ней человеческие потери, включая смерть и инвалидизацию участвующих в боевых действиях, а также массовое бегство граждан за рубеж, критически обостряют кадровый дефицит. Это может значительно усугубить состояние российской экономики.

Куда подевались работники?

По оценкам Росстата, еще до начала «специальной военной операции» в преобладающей массе отраслей существовал значительный недостаток трудовых ресурсов. По данным проекта Plus-one.ru, к началу 2022 года дефицит кадров привел к тому, что соискатели могли диктовать работодателям свои условия.

Война значительно ухудшила ситуацию. Россия начала терять рабочую силу сразу по двум крупным каналам.

Во-первых, после вторжения в Украину Россию накрыли волны массовой эмиграции. Оценки общего миграционного оттока из РФ доходят до нескольких миллионов человек. Учитывая, что уехать могут себе позволить как правило только представители самых зажиточных слоев или как минимум среднего класса, большая часть покинувших страну – это бизнесмены, высококвалифицированные специалисты и научные работники. Число одних только уехавших работников IT-сектора исчисляется сотнями тысяч.

«Страх и неуверенность вызвали очень серьезный отток мозгов и капитала из страны, что нанесло ущерб многим отраслям», – считает Евгений Коган, профессор московской Высшей школы экономики. – Если этот огромный потенциал развития останется за пределами страны, это приведет к серьезному спаду в экономике в будущем».

Во-вторых, сотни тысяч человек были вынуждены покинуть производительную часть экономики в результате военной мобилизации. По состоянию на конец октября, в российскую армию было мобилизовано свыше 300 тыс. человек, а в конце декабря министр обороны Сергей Шойгу заявил о намерении отправить в армию еще около 350 тысяч человек.

В результате в отдельных случаях российские предприятия уже лишились до 10% своих сотрудников, следует из данных октябрьского опроса кадрового агентства Kontakt InterSearch Russia.

В ответ на просьбу о брони для целых отраслей Минобороны указало, что призывать будут не более 30% работающих на каждом предприятии. Однако соответствующий механизм пока не разработан. При нынешней численности занятых в 75 млн применение норматива даже в 30% допускает мобилизацию миллионов.

Последствия для экономики

К концу 2022 года российская промышленность столкнулась с рекордным за почти 30 лет дефицитом кадров. Об этом свидетельствуют данные серии опросов, проведенных Институтом Гайдара. Самый большой дефицит кадров эксперты института зафиксировали на предприятиях легкой промышленности (- 70%), в машиностроения (- 35%) и пищевой промышленности (- 25%).

Но это далеко не исчерпывающий список.

В частности, особенно остро проблема дефицита кадров встала для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Согласно версии Министерства труда, ОПК не хватает около 4 тыс. человек, но, по мнению секретаря Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олега Соколова, цифра гораздо выше – приблизительно 20 тыс. квалифицированных работников. По данным источников The Moscow Times, в сфере ОПК наблюдается нехватка в первую очередь квалифицированных сотрудников – IT-специалистов, станочников, токарей, слесарей. Предприятиям, работающим на Военно-морской флот, не хватает трубопроводчиков, пайщиков, сварщиков, сборщиков судов.

С проблемой дефицита кадров сталкивается и медицина. В конце ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что дефицит врачей в России составляет около 25–26 тыс. человек, среднего медперсонала – около 50 тыс. Между тем российское вооруженное формирование «Вагнер», члены которого находятся под международными санкциями и обвиняются в ряде военных преступлений, уже начало вербовать российских врачей для участия в «спецоперации», предлагая 250-500 тыс. рублей в месяц в зависимости от квалификации. Кроме того, «Вагнер» ищет водителей, токарей, электриков, слесарей и сварщиков и других специалистов.

Также кадровый дефицит затронул строительную отрасль. По оценкам эксперта практики «Строительство и девелопмент» кадрового агентства «Визави Консалт» Наталии Трубчаниновой, сейчас нехватка персонала в стройиндустрии составляет как минимум 12-15% – такого не было последние пять лет. Другие эксперты говорят о дефиците в 20-25%.

Как власти и бизнес борются с проблемой

Правительство выбрало метод кнута и пряника.

В июле 2022 года Совет Федерации поддержал закон, наделяющий правительство правом переводить заводы ОПК на работу в три смены без выходных и отпусков и обязывать бизнес выполнять госзаказы в интересах спецслужб и армии. Однако это не помогло: сейчас РФ вынуждена покупать оружие и военную форму у КНДР, Ирана и, предположительно, Китая.

В конце ноября Министерство труда и социальной защиты предложило оказывать финансовую поддержку работодателям на выплату зарплаты сотрудникам, которые переезжают из других регионов РФ для трудоустройства на предприятиях ОПК. В 2023 году предлагается выделить на эти меры около миллиарда рублей из остатков средств на счетах Фонда социального страхования.

Кроме того, в середине ноября глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, существенно упрощающее правила привлечения узбекских трудовых мигрантов для нужд российской экономики.

Помимо мигрантов работодатели также активизировали поиск работников среди несовершеннолетних и молодых людей. Растет число приглашений пройти собеседование на работу, которые компании отправляют соискателям в возрасте 14-18 лет. Исследование, проведенное сервисом по поиску работы HeadHunter, показало, что за период с 1 сентября по 14 ноября 2022 года компании направили на 26% больше таких приглашений, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, возможно, получится увеличить число работников, но Владимир Милов, бывший заместитель министра энергетики России, а ныне оппозиционный политик в изгнании, в комментарии для Eurasianet.org подчеркнул: «Основная проблема российского бизнеса – дефицит квалифицированных кадров. А их невозможно быстро подготовить».

Нерадостные перспективы

Росстат указывает дефицит квалифицированных кадров среди наиболее острых проблем, которые, по опросам предпринимателей, сдерживают развитие бизнеса. Почти половина компаний, опрошенных Институтом Гайдара в ноябре, заявили, что кадровый голод не позволит им увеличить объем производства даже при наличии спроса.

Иными словам, нехватка рабочих рук отобрала у экономики любые шансы на рост: несмотря на беспрецедентно высокие цены на углеводороды в 2022 году экономика РФ сжалась на 3%, а в будущем году ожидается падение еще минимум на 2,5%, а то и на 5-6%.

Как отметил Борис Грозовский в своей статье для аналитического центра Wilson Center, мобилизация и массовое бегство людей из страны вызвали глубокий и долгосрочный спад во многих секторах и «нанесли российской экономике такой удар, который пока не смогли нанести западные санкции».