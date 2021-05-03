Россия: экономическое будущее становится все более неопределенным

В первом квартале 2021 года россияне увеличили расходы на продукты питания, одежду и услуги на 18% год к году, отмечается в докладе исследовательского центра «Тинькофф Data». Между тем реальные располагаемые доходы граждан за тот же период упали на 3,6%. (Фото: Mos.ru)

Дайджест ключевых событий в экономике в апреле 2021 года.

Санкции США против российского госдолга, объявленные в середине апреля, не были приняты всерьез чиновниками и многими российскими экспертами. Большинство публичных комментариев сводились к тому, что введенные ограничения никак не скажутся на развитии экономики страны. Однако международные аналитики увидели серьезные долгосрочные риски: расширение санкций против госдолга, которые могут быть легко приняты в рамках текущих нормативных документов, являются существенным негативных фактором для России.

Экономическая картина и так далека от позитивной. Разгон инфляции заставил Центробанк поднять ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов до 5%. Банки уже повышают ставки по кредитам. При этом уже 25% потребительских займов просрочены. Россияне экономят на базовых продуктах – овощах, фруктах, хлебе и мясе.

Нефтегазовые доходы бюджета обвалились на 20% в первом квартале 2021 года. Минэкономразвития, Центробанк и независимые эксперты расходятся в оценке экономических перспектив.

Новые санкции усилили долгосрочные риски

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. Наиболее значимым для экономики стал запрет для американских компаний покупать облигации федерального займа (ОФЗ) напрямую у Минфина, Центробанка и Фонда национального благосостояния. Ограничения вступают в силу с 14 июня. При этом у резидентов США сохраняется возможность инвестировать в госдолг РФ на вторичном рынке. Для покупателей из других стран ограничений не предусмотрено.

По данным Банка России, на начало апреля иностранные инвесторы владели 19,7% ОФЗ. Российские информагентства приводили комментарии официальных лиц о том, что новые санкции никак не повлияют на экономику страны благодаря «благоразумной финансовой политике». Международные эксперты отмечают, что правительство РФ действительно справится с негативным эффектом этих санкций, но риски их расширения могут оказать значительное влияние на долгосрочную стратегию Минфина.

Несмотря на небольшую долю нерезидентов, они оказывают «непропорционально большой эффект на стоимость заимствований российского суверена», считают в рейтинговом агентстве Moody’s. Наибольшую опасность представляет дальнейшее расширение санкций в отношении госдолга. Например, запрет на операции на вторичном рынке. Новые риски могут привести к сокращению заимствований Минфина. Активность отечественных и иностранных инвесторов, «вероятно, останется значительно ниже, чем было бы без санкций, что делает более трудной реализацию амбиций правительства по улучшению долгосрочного роста страны и уровня жизни населения», цитирует РБК комментарий Moody's. Агентство Fitch назвало риск ужесточения санкций ключевым для России.

Ключевая ставка пошла на повышение

Банк России отреагировал на разгон инфляции повышением ключевой ставки до 5%. После ее увеличения на 25 базисных пунктов в марте, регулятор прибавил сразу 50 б.п. в апреле. Цены растут темпами, значительно превышающими ожидания Центробанка. По итогам марта годовая инфляция составила 5,8%. Банк России ждет ее замедления во втором полугодии 2021 года. С учетом этого, прогноз ЦБ по инфляции на 2021 год составил 4,7-5,2%.

К целевому показателю в 4% инфляция вернется в середине 2022 года, считают в Банке России. Для достижения этого показателя, уточняет главный экономист Альфа-Банка Ольга Орлова, придется резко ужесточать монетарную политику. Она считает, что во время июньского заседания совета директоров ЦБ ключевая ставка будет повышена еще на 25 б.п., а в 2022 году ее значение достигнет 7%. В базовом прогнозе ЦБ указана «вилка» 5,3-6,3% на следующий год.

Российские банки уже начали повышать ставки по кредитам и вкладам, пишет ТАСС.

Промышленность подтянула ВВП

В марте экономика России впервые за последний год показала рост – ВВП увеличился на 0,5% по сравнению с мартом 2020 года, отчиталось Минэкономразвития в апрельском обзоре «Картина деловой активности». С учетом снижения на 2,2% в январе и 2,5% в феврале, в первом квартале падение ВПП составило 1,3% год к году. Наибольший вклад в восстановление экономики внесла обрабатывающая промышленность. Например, зафиксирован значительный рост машиностроения – на 28,9%, а также легкой промышленности – на 12,4%. Добывающие производства продолжают демонстрировать отрицательную динамику: минус 5,6% (в феврале было минус 9%).

Грузооборот транспорта увеличился на 3,9% после падения на 2,1% и 0,5% в январе и феврале соответственно. На околонулевом уровне динамика строительной отрасли и сельского хозяйства. После сильного падения в феврале (-9,1%), вырос оборот общественного питания (на 2,3%). Упала розничная торговля на 3,4%. Это связано с высокой базой марта 2020 года, когда накануне локдауна люди скупали продукты и товары первой необходимости.

Нет единства прогнозов

Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции и курсу рубля, а также экономике в целом. Цифры обновленного прогноза приводит РБК со ссылкой на источник в Минэкономразвития. ВВП в 2021 году вырастет на 2,9%, в 2022 году – уже на 3,2%. Инфляция в текущем году составит 4,3%. Однако если бы не меры правительства (заморозка цен, повышение пошлин на экспорт пшеницы и другие), она была бы 4,6%, говорит представитель Минэкономразвития. Таким образом, с помощью госрегулирования удалось «отвоевать» у инфляции только 0,3%. Курс доллара по отношению к рублю прогнозируется на уровне 73,3 (прошлый прогноз – 72,4). В 2022 году национальная валюта должна укрепиться до уровня 71,8 рубля за доллар.

У Банка России иной прогноз, согласно которому текущий год будет наиболее успешным. Экономика в 2021 году вырастет на 3-4%, в 2022 году – на 2,5-3,5%, в 2023 году – на 2-3%, считают в ЦБ.

В докладе Высшей школы экономики, подготовленном к Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, приведен консенсус-прогноз на основе опроса независимых экспертов. Они ожидают роста ВВП в 2021 году на 2,8%, в 2022 г. — на 2,4%. В долгосрочной перспективе экономика будет стабильно расти на 2% в год без тенденции к ускорению, говорится в докладе.

Для сравнения, среднемировой рост ВВП прогнозируется на уровне 6% в 2021 году, 4,4% в 2022-м и 3,5% в 2023-м, т.е. при любом из вышеперечисленных прогнозов российская экономика продолжит отставание от мировой.

Нефтегазовые доходы снижаются

Доходы от экспорта нефти в первом квартале 2021 года упали на 20% год к году, подсчитал Банк России. В предыдущем квартале падение составляло 42%. Некоторое улучшение показателя связано, в первую очередь, с корректировкой цен на нефть марки Urals: в первом квартале текущего года она выросла на 23%, в то время как в последнем квартале прошлого года она упала на 29% год к году. Среднесуточная добыча остается ниже на 10% показателей прошлого года.

Доходы от экспорта природного газа выросли на 44% по сравнению с первым кварталом 2020 года. Цена на голубое топливо в Европе – основного потребителя российского газа – выросла в 2 раза.

Экспорт остальных товаров в денежном выражении увеличился на 12%. На 35% выросли доходы от продажи за границу продовольствия. Экспорт услуг снизился на 18%.

Люди экономят на еде и влезают в долги

По подсчетам исследовательского центра «Тинькофф Data», в первом квартале 2021 года россияне увеличили расходы на продукты питания, одежду и услуги на 18% год к году. Это связано с инфляцией, пишет «Коммерсант». Однако уровень доходов снизился, поэтому покупатели вынуждены экономить на базовых продуктах. Так, траты на овощи и фрукты сократились на 30-60%, на хлебобулочные изделия — на 40%, на мясо – до 25%. Экономить приходится также из-за роста расходов на государственные сборы – налоги, пошлины и штрафы. Они выросли на 10% в первом квартале 2021 года, подсчитали в «Тинькофф Data».

В первом квартале 2021 года реальные располагаемые доходы граждан (с учетом инфляции и обязательных платежей) снизились на 3,6% год к году, по оценке Росстата. Эксперты ждут увеличение показателя во втором квартале. Однако причиной этого станет низкая база прошлого года: именно во втором квартале 2020 года реальные располагаемые доходы россиян рухнули на 7,5%, пишет РБК.

Еще один маркер реального уровня жизни: 25% потребительских кредитов просрочены, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. Это на 5,3 процентных пункта больше, чем годом ранее. Наибольшая доля просрочки в сегменте микрозаймов – 30,4%.

Новые шаги в сторону госплана

Для того, чтобы сдержать рост цен на сахар и избежать дефицита, власти решили усилить госрегулирование отрасли. В начале апреля стало известно, что Минсельхоз начал распределять квоты на производство сахара между заводами. То есть теперь производители должны выпускать столько продукции, сколько им разрешат. Этот объем высчитывается на основе потребностей розничной торговли и прошлых показателях производства, пишут «Известия». Придерживаться планов по выработке продукции довольно сложно, потому что реальный объем производства зависит от многих факторов, в том числе поставок сырья.

В конце апреля Минсельхоз опубликовал проект приказа, который вводит госмонополию на беспошлинный импорт сахара. В документе устанавливаются требования к компаниям, которые смогут ввозить до 350 тыс. тонн сахара без пошлины. Кроме опыта работы на рынке в 2015-2020 годах и участия в международных операциях, не менее 50% уставного капитала должно принадлежать государству. Как рассказали «Коммерсанту» участники рынка, этим критериям соответствует Объединенная зерновая компания, которая является одним из крупнейших экспортеров. Сейчас пошлина на импорт белого сахара составляет $340 за тонну.

Каникулы вместо локдауна

Президент Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 4 по 7 мая. С учетом праздничных дней выходные продлятся с 1 по 10 мая. Количество рабочих дней сократится на 20% – до 15. Это должно снизить риски распространения коронавирусной инфекции, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Опрошенные РБК эксперты не увидели серьезных последствий таких каникул на экономику. В мае прошлого года действовали наиболее жесткие ограничения и динамика год к году, вероятно, будет положительной и по промпроизводству, и по экономике в целом. К тому же вряд ли снизится потребление товаров и услуг. Правда, макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов отметил, что если не будет штрафных санкций, то многие предприятия продолжат работу в эти дни.