Россия: эксперимент по «легализации» самозанятых идет черепашьими темпами

За три с лишним месяца раскрыть свои доходы и начать платить налоги решили лишь 5% самозанятых в регионах, где правительство проводит соответствующий эксперимент, — это менее одного процента всех самозанятых России. Эксперты указывают на отсутствие значительных стимулов для вывода населением своих доходов из тени, о чем говорят и сами вольнонаемные граждане.

Некоторые специалисты считают, что введение нового налогового режима для самозанятых оказалось несвоевременным, на фоне роста НДС, усиления налоговой нагрузки и повышения различных сборов. Тем более во многих странах мира развертывается противоположная тенденция — от льгот до снижения налогового давления.

Самозанятые не спешат регистрироваться

С 1 января по 9 апреля в качестве самозанятых зарегистрировались 60 тыс. человек, заявила глава департамента инвестиционной политики Минэкономразвития РФ Милена Арсланова. Более свежие цифры с тех пор не назывались.

Статистика ФНС по самозанятым ограничена теми из них, кто оказывает услуги физическим лицам (а не индивидуальным предпринимателям и юрлицам). По данным на 1 апреля, таковых было 3572 человека. Приложение «Мой налог», выпущенное ФНС для учета самозанятых, в AppStore и Google Play оценили в общей сложности 4,1 тыс. человек. По оценке Sensortower, в AppStore приложение скачали 10 тыс. раз, в Google Play — 40 тыс.

Общая численность людей в стране, подпадающих под категорию самозанятых, точно не определена. Министр финансов Антон Силуанов называл цифру 8-10 млн, Минтруд — 12 млн. По данным Росстата, в среднем в 2018 году в стране было 14,6 млн занятых в неформальном секторе (в том числе полностью или частично), что составляет 20,1% общей численности занятых.

Если исходить из самой скромной оценки количества самозанятых в стране (8 млн), получается, что за три с небольшим месяца легализовать свои доходы решили всего 0,75% из них. Однако следует иметь в виду, что воспользоваться льготным налоговым режимом для самозанятых (4% с дохода от услуг, оказанных физлицам, и 6% — юрлицам, вместо стандартных 13% НДФЛ) пока что можно только оказывая услуги на территории регионов, где правительство проводит соответствующий эксперимент. Это Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан.

Если взять данные Росстата по неформальной занятости только в этих четырех регионах, получится 1 млн 187 тыс. человек (453 тыс. в Подмосковье, 378 тыс. в Татарстане, 285 тыс. в Москве и 71 тыс. в Калужской области). Выходит, что самозанятыми зарегистрировались 5% из них.

Почему самозанятым удобнее в тени

Принадлежащая правительству «Российская газета» указывает на нежелание репетиторов, нянь и домработниц (основные категории самозанятых в представлении ФНС) регистрироваться в налоговых органах. Для них в этом нет необходимости: налоги они не платят. Не нужны им и никакие документы, т.к. они не требуются при найме в качестве сиделки или уборщицы на дому, пишет газета.

Фотограф-фрилансер и женщина, пекущая торты на заказ, сообщили немецкому изданию Deutsche Welle, что в регистрации в качестве самозанятых видят одни только риски для себя. В частности, фотограф опасается, что после легализации нельзя будет обратно уйти в тень и придется «постоянно находиться под колпаком». А один из его клиентов объявил о нежелании «светиться» в компьютерах налоговой службы. Женщине в случае чего проще заплатить штраф 2,4 тыс. рублей (с ежемесячного дохода от продажи тортов 12 тыс. рублей), поэтому она не хочет регистрироваться.

Вольнонаемным работникам невыгодно платить налоги, у них нет для этого стимулов, сказала изданию Forbes научный сотрудник Центра трудовых исследований ВШЭ Анна Шарунина.

Власти должны сделать так, чтобы переход в разряд самозанятых был экономически целесообразен для граждан, сказала изданию профессор Российского экономического университета им. Плеханова Александра Полякова.

Важным аргументом не в пользу самозанятости является то, что такой вид деятельности никак не учитывается в трудовом стаже, от которого зависит размер пенсии по старости. Это следует из данных ФНС, где говорится об отсутствии обязанности уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд. Хотя правительство могло бы об этом позаботиться и все же отчислять в фонд часть удержанных с самозанятых денег, считает доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов.

По его мнению, введение режима самозанятых в стране оказалось несвоевременным, особенно на фоне повышения НДС, роста тарифов на ЖКХ, акцизов и других сборов. В мире, по словам Алисенова, развертывается противоположная тенденция — предоставления льгот и снижения налоговой нагрузки.

Какие проблемы вскрылись в среде самозанятых

Помимо сравнительно невысокого спроса на легализацию своих доходов, в сфере самостоятельной занятости наметились неоднозначные тенденции. В начале апреля газета «Известия» со ссылкой на анонимный источник в ФНС сообщила, что каждый шестой зарегистрировавшийся самозанятый до сих пор был индивидуальным предпринимателем (ИП).

По упрощенной схеме налогообложения ИП платят 6%, а при переходе в разряд самозанятых — 4% (в случае оказания услуг физическим лицам). По мнению сотрудника налоговой службы, это опасная тенденция, хотя ее нельзя назвать массовой. Из-за этого явления страховые фонды к концу 2019 года могут недосчитаться 300 млн рублей.

Разработчики проекта о самозанятых знали о таком риске, сказал изданию директор Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида.

В будущем самозанятые, скорее всего, обратно перейдут в разряд ИП, чтобы, например, нанять работника (самозанятые не имеют права никого нанимать), убежден директор Института страгетического анализа аудиторской компании FBK Grant Thornton Игорь Николаев.

Компания «Яндекс», владеющая мобильным сервисом «Яндекс-такси», прямо сообщает своим водителям (индивидуальным предпринимателям) о возможности снизить объемы налогообложения за счет перехода в разряд самозанятых, поскольку это не запрещено законом. При этом нет никакой проблемы в том, что лицензия на перевозку пассажиров будет оформлена на ИП (самозанятые не могут получить такую лицензию), а фактически услуги будут оказываться от лица самозанятого, следует из объяснений «Яндекса». По данным «Яндекса» на 11 марта, в качестве самозанятых зарегистрировались 12 тыс. таксистов.

Режим самозанятых несет в себе риски подмены собой трудовых отношений. В Татарстане власти обеспокоены тем, что работодатели могут начать склонять своих работников переходить в статус самозанятых, чтобы не платить за них взносы в государственные фонды, следует из заявлений чиновников в местном издании «Бизнес-газета». Бизнес-обмудсмен Татарстана Тимур Нагуманов заявил изданию, что «наглым образом перерегистрировать сотрудников в качестве самозанятых категорически не рекомендуется». Из текста неясно, были ли такие случаи.

Некоторые специалисты подвергают сомнению в целом дискурс вокруг темы самозанятости, навязанный властями и транслируемый СМИ. К примеру, руководители Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон и Ростислав Капелюшников ставят под сомнение сам термин «легализация» применительно к самозанятым гражданам.

«Неформальная деятельность не может быть "легализована", так как она не является запрещенной, — сказали они «Российской газете». — Похоже, чиновники считают нелегальным все, с чего не уплачены налоги и социальные взносы. Это отчасти вопрос терминологии, но он чреват последствиями: не окажутся ли в какой-то момент у нашей власти "нелегальные няньки и сиделки" уголовными преступниками?»