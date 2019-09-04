Россия: эксперты говорят об экономическом спаде, власти сохраняют оптимизм

Дайджест ключевых событий в экономической сфере в августе 2019 года.

Эксперты говорят о стагнирующих доходах населения, сокращении малого и среднего бизнеса и надвигающемся экономическом спаде. В правительстве пока сохраняют оптимизм, но ухудшают прогнозы основных показателей экономики.

Принятые в августе новые санкции США не окажут существенного влияния на экономику, считают эксперты, однако рубль на этом фоне начал небольшое ослабление. Впрочем, даже при условии дальнейшего снижения к концу года он должен будет вернуться в область 65-66 рублей, считают специалисты.

Правительство ухудшает прогноз, но не теряет оптимизма

В августовском обзоре деловой активности Минэкономразвития объявило о восстановлении роста экономики: в июле ВВП вырос на 1,7% в годовом выражении (в июне он вырос на 0,8%). По оценке ведомства, наибольший вклад в ВВП пришелся на промышленное производство (его рост в июле составил 2,8%) и сельское хозяйство (5,9%). При этом рост розничной торговли за месяц замедлился до 1% с 1,4%, а в строительстве и транспорте зафиксировано падение (–0,2% и –1,2%).

Несмотря на это в конце августа Минэкономразвития ухудшило прогноз социально-экономического развития России на 2019-2021 годы, сообщают «Ведомости». Ведомство признало, что часть задач, поставленных майским указом президента, невыполнимы, пишет издание.

В частности, согласно обновленному прогнозу, располагаемые доходы населения вырастут всего на 0,1%, хотя в апреле предполагался их рост на 1%, сообщает издание. Уровень бедности составит 12,5% (вместо 12%). Ухудшен прогноз по динамике инвестиций (ожидается рост на 2% вместо 3,1%). При этом Минэкономразвития сохранило оценку роста ВВП в 2019 году на уровне 1,3% и снизило прогноз на 2020 год с 2% до 1,7%, пишут «Ведомости».

В своих дальнейших ожиданиях ведомство все еще оптимистично: с 2021 года ВВП будет расти темпами выше 3% вплоть до 2024 года, в основном за счет роста инвестиций. К 2024 году их доля в ВВП достигнет 25%, чего и поручал добиваться президент РФ Владимир Путин.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в августе понизило прогноз по темпам роста российского ВВП в 2019 году с 1,6% до 1,2%. Прогноз на 2020 году не изменился (1,5%). Инфляция в России, как ожидают аналитики агентства, составит 4,6% в 2019 году и 4% в 2020-м.

Экономисты ожидают спада

Спад в экономике России — наиболее вероятный сценарий развития на ближайшие месяцы. Такой вывод сделали специалисты ВШЭ на основе анализа динамики сводного опережающего индекса, который остается в отрицательной зоне девять месяцев подряд. Основной причиной этого является сокращение новых заказов на производство продукции и снижение нефтяных цен, считают в ВШЭ.

Сводный индекс региональной экономической активности, который приводится в этом же обзоре, уже указывает на стагнацию на большей части территории России. Только в 38 регионах из 82 можно говорить о росте экономической активности и только в 12 субъектах этот рост достаточно уверенный, считают в ВШЭ.

Малый бизнес ужимается

Сокращение малого и среднего бизнеса может стать причиной технической рецессии уже в этом году, считают специалисты Института экономики роста имени Столыпина (главой наблюдательного совета которого является бизнес-омбудсмен Борис Титов), пишет РБК.

По данным института, в первом полугодии 2019 года количество работников малых и средних предприятий (МСП) сократилось на 1,6% (на 257 тыс. человек). Количество малых и средних предприятий за год уменьшилось на 7-8% (на 18,2 тыс. малых предприятий и на 1,5 тыс. средних). При этом количество сотрудников микропредприятий выросло на 6,7% (на 460,5 тыс. человек). Такая динамика означает, что часть малых предприятий перешла в разряд микропредприятий, предполагают в институте.

«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — цитирует издание экспертов института.

При ухудшении прогнозов рейтинг улучшается

При этом международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России с уровня BBB– до BBB со стабильным прогнозом. В аналитической записке говорится, что повысившаяся гибкость курса рубля вместе с соблюдением бюджетного правила (когда государство изымает выручку от нефти, проданной по ценам выше определенного значения) позволяют стране противостоять финансовым и геополитическим проблемам, а также проблемам реального сектора экономики.

Несмотря на это, сохраняющийся риск новых санкций, по прогнозу Fitch, отразится на гибкости внешнего финансирования России, инвестициях и перспективах роста.

Новые санкции США

В конце августа вступил в силу очередной пакет санкций США в рамках «дела Скрипалей». В частности, американским банкам запретили участие в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству, сообщает агентство «Прайм». Кроме этого, санкции требуют от международных организаций — например от Всемирного банка и Международного валютного фонда — ограничить кредитование России. Введены также дополнительные ограничения по экспорту в Россию ряда товаров и технологий.

Новые санкции носят скорее «декоративный характер», сказал изданию «Газета.ру» директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах. «Россия и госкомпании сейчас и в ближайшие пару лет не нуждаются в заимствованиях в долларах, а при необходимости будут найдены обходные пути — времени достаточно», — уверен эксперт. По его мнению, куда большее влияние на экономику будет иметь волатильность на развивающихся рынках, цены на нефть, ситуация с китайско-американской торговой войной.

Рубль слабеет

В начале августа после сообщений о новом пакете американских санкций рубль начал падение. Доллар и евро за месяц подорожали больше чем на 3 рубля каждый. Курс американской валюты вырос с 63,4 рубля до 66,5 рубля, евро — с 70,7 до почти 74 рублей, правда, европейская валюта к концу месяца упала до 73,4 рубля.

Эксперты не связывают ослабление рубля исключительно с влиянием санкций. Падение российской валюты объясняется в основном усилением рисков в мировой экономике из-за торговой войны и, как следствие, с падением цен на нефть, сказал «Известиям» финансовый аналитик Евгений Миронюк.

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что в апреле-июле рубль укрепился, а текущее ослабление рубля соответствует уровню, заложенному в прогнозе ведомства, передает его слова агентство ТАСС. В то же время в августе Минэкономразвития незначительно увеличило прогноз среднегодового курса рубля с 65,1 до 65,4 рубля за доллар.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», не ожидают дальнейшего ослабления рубля: в течение сентября еще возможно небольшое падение, но к концу месяца, по их прогнозам, курс вернется к текущим значениям в 65-66 рублей за доллар.

Кредитование замедляют сверху

Темпы роста потребительского кредитования замедляются третий месяц подряд, сообщил в августе Банк России. Месячные темпы прироста кредитов физическим лицам ежемесячно сокращались на 0,2 процентных пункта, сократившись к концу июля до 1,2% с 2% в апреле. Просроченная задолженность за июль тоже увеличилась на 1,2%, но ее прирост сконцентрирован в небольшом числе банков, сообщает ЦБ.

В ЦБ считают, что снижение динамики — это результат от мер, направленных на сдерживание роста наиболее рискованных кредитов — необеспеченного кредитования и ипотечных кредитов с небольшим первым взносом.

Банк России за последний год несколько раз повышал коэффициенты риска по необеспеченным кредитам, а также один раз — по ипотеке с низким первоначальным взносом (что выливается в ограничения для банков в выдаче кредитов), пишут «Ведомости». А с 1 октября 2019 года российские банки должны будут рассчитывать показатель долговой нагрузки физлиц, от которой будут зависеть дополнительные надбавки к коэффициентам риска.

Правда, в более масштабном периоде замедление кредитования оказалось не таким показательным. За семь месяцев 2019 года розничный кредитный портфель вырос на 11%, в то время как за тот же период 2018 года — на 11,6%.