Россия: эмиссия необеспеченных рублей за год достигла 14% всей денежной массы

За последние 12 месяцев денежная масса выросла более чем на 14%. Между тем ВВП за это время упал.

Вливание в экономику такого количества необеспеченных денег усиливает девальвацию рубля: за тот же период резко упал курс рубля, и выросли цены на многие товары.

За счет ускоренной работы печатного станка власти стараются справиться с кризисными явлениями в экономике, считают эксперты, но злоупотребления могут обернуться усугублением ситуации.

Печатный станок не остановится

По последним данным Банка России, по состоянию на декабрь 2020 года денежная масса в России составляла 56 трлн 123 млрд рублей, что на 14,1% больше, чем годом ранее (в декабре 2019 года — 49 трлн 195 млрд рублей).

Минфин РФ с сентября увеличивает займы на внутреннем рынке. В четвертом квартале 2020 года Минфин планировал разместить ОФЗ на 2 трлн рублей, но по факту, по состоянию на середину декабря, привлек на рынке уже почти 2,5 трлн. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, к 2023 году государственный долг вырастет до уровня 20-21% ВВП. В свою очередь, банки под залог ОФЗ (доходность от 4,3 до 7,04%) смогут получать в ЦБ РФ кредиты по ставке рефинансирования 4,25%. Это схема по увеличению денежной массы, которая обходит прямой запрет на печать денег.

«Спрос на бумаги Минфина есть. И у нас очень небольшой уровень государственного долга. Мы всегда видели возможность для некоторого его увеличения для того, чтобы помочь экономике», — сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Министр финансов России Антон Силуанов, выступая на заседании правительства РФ, сообщил, что бюджетная политика в 2020-2021 годах в первую очередь ориентирована на содействие борьбе с пандемией и ее последствиями. На поддержку граждан, бизнеса направлено порядка 5% ВВП. По словам министра, в 2021 году сохранится повышенный объем расходов и значительный дефицит бюджета.

«Мы будем увеличивать объем заимствований в следующем году сверх обычных параметров и ориентиров на 875 млрд рублей — в целях компенсации выпадающих нефтегазовых доходов и ненефтегазовых доходов», — сказал Силуанов.

По планам правительства, объем дефицита федерального бюджета снизится в 2021 году почти в 2 раза по сравнению с 2020 годом и составит 2,76 трлн рублей, или 2,4% от ВВП. В 2022-2023 годах бюджету будет недоставать 1,2-1,4 трлн рублей, что соответствует 1% ВВП.

Разгон инфляции

Увеличение необеспеченной денежной массы приводит к повышению инфляции.

Инфляция в 2020 году, по данным Росстата, составила 4,9%. Это рекордно высокий показатель за последние четыре года. Но многие считают, что официальные цифры не отражают реальную ситуацию.

«Это официальная инфляция, то есть она занижается примерно вдвое, — сказал ИА REGNUM экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Исследовательский холдинг «Ромир» подсчитал, что цены на ключевые товары повседневного спроса (FMCG) за год (с октября 2019 по октябрь 2020-го) выросли на 14%, что существенно выше официальных значений. Примечательно, что примерно на столько же за это время выросла денежная масса (16%).

Согласно опросам, наблюдаемая самим населением инфляция также находится в двузначном диапазоне. В декабре этот показатель составлял 12%.

Между тем власти отреагировали на рост цен не отключением печатного станка, а советскими методами госрегулирования. В частности, 15 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал несколько постановлений, ограничивающих цены на некоторые продукты. В конце 2020 года президент Владимир Путин подписал поправки к закону, существенно расширяющие полномочия Кабмина по регулированию цен и наделяющие его правом фиксировать цены на социально значимые товары по своему усмотрению и на любой срок.

Лишние деньги поддержат экономику?

Корреспондент Eurasianet.org обратился к экспертам с вопросом о том, насколько оправдано увеличение денежной массы и какие последствия этого шага можно ожидать.

Михаил Попов, основатель и руководитель виртуального банка TalkBank, говорит, что допэмиссия рублей, которую сейчас проводит ЦБ РФ, является одним из инструментов монетарной политики, как и снижение ключевой ставки. Оба решения направлены на увеличение денежной массы и доходов государства через денежную эмиссию.

«Деньги будут использоваться для закрытия текущих дефицитов, которые образовались из-за простоев и снижения трудоспособности населения в условиях пандемии, а также банкротств, которые начинают развиваться. Денежная масса также увеличивается для поддержания текущего статуса и бюджетных обязательств, потому что они закреплены в рублях», – говорит он.

Аналитик финансовой группы QBF Ксения Лапшина придерживается мнения, что «допечатанные» деньги необходимы государству для смягчения последствий пандемии.

«В кризисные периоды, когда всем не хватает денег (банкам, бизнесу, населению), часто наступает дефицит ликвидности. Не хватает денежных средств, чтобы осуществлять свои каждодневные операции. Благодаря тому, что ЦБ увеличивает объем денег в системе, одалживает их коммерческим банкам, а те, в свою очередь, бизнесу, двигатель не останавливается. Экономика продолжает функционировать», – говорит она, добавляя, что без таких стимулирующих мер невозможно запустить новый виток роста.

Последствиями увеличения денежной массы является обесценивание денег и инфляция, но это контролируемые последствия, уверена Лапшина.

«Уж лучше инфляция увеличится на несколько процентов, чем экономика страны войдет в затяжную рецессию на несколько лет. И правительство это понимает», — считает эксперт.

Однако в долгосрочной перспективе увеличение денежной массы — это маневр, сопряженный со значительными рисками, считает финансовый консультант Евгений Марченко.

«В краткосрочном периоде выигрывают и банки, повышающие ликвидность, и бизнес, получающий доступ к дешевым кредитам. Но в случае, если эти средства пойдут не на развитие производства, экономика может оказаться загнана в угол».