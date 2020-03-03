Россия: эпидемия коронавируса грозит падением и так ослабленной экономике

Дайджест ключевых событий в экономической сфере в феврале 2020 года.

Экономика ощутила первые негативные последствия распространения коронавируса в мире. Страдает внешняя торговля с Китаем, отменяются турпоездки в страны, где распространяется эпидемия, некоторые предприятия заявляют о возможном дефиците комплектующих, правительство говорит о рисках для роста экономики.

На фоне этого снизились цены на нефть, что породило очередной виток обесценения рубля. Риски для экономики также несет продление санкций США, введенных в 2014 году.

Как коронавирус влияет на экономику

Распространение коронавируса в мире может негативно отразиться на российской экономике, считают эксперты. В какой степени — зависит от того, как долго продлится эпидемия. Если ее не удастся остановить до конца 2020 года, отрицательный вклад в экономику составит до 0,3% ВВП, сказала агентству ТАСС главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Как рассказал в интервью РБК министр финансов РФ Антон Силуанов, потери России от падения товарооборота с Китаем составляют 1 млрд рублей в день. Несмотря на негативное влияние эпидемии на экономику, оно не станет решающим, убежден чиновник.

Центробанк допускает, что распространение коронавируса может привести к замедлению роста мировой экономики и, таким образом, к ослаблению спроса на российские товары за границей, что является одним из главных рисков в достижении запланированного роста экономики в 1,5-2% в 2020 году.

Страдают промышленность, туризм и рынок одежды

У некоторых крупных предприятий возникли сложности из-за коронавируса. Как сообщает Интерфакс, «Камаз» (крупнейший производитель грузовых автомобилей в стране) предупредил своих рабочих о возможном переходе на неполную рабочую неделю, начиная с 20 апреля. Причина — риск простоя производства из-за возможных перебоев поставок комплектующих из Китая.

Российский союз туриндустрии обратился в Минэкономразвития РФ с просьбой поддержать участников туристического рынка, которые, по данным союза, несут потери в связи с приостановлением поездок в Китай, Южную Корею, Италию и другие страны. В организации утверждают, что без помощи государства часть туроператоров будут вынуждены закрыться.

На Китай приходится 41% импорта одежды и обуви, пишет ТАСС со ссылкой на данные таможни.

«Поставки, которые должны будут прийти в марте-мае, уже частично нарушены [отменены]», — сообщила ТАСС генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, еще одной зависимой от китайских поставок отраслью является фармацевтика (в КНР закупаются субстанции для производства лекарств), пишет «Интерфакс». Однако, «трагической ситуации мы пока не видим», отметил он.

В регионах экономический застой

Большинство регионов России продолжают стагнировать, а некоторые субъекты федерации провалились в рецессию (что не связано с коронавирусом). Это показал сводный индекс региональной экономической активности (РЭА), который публикует институт «Центр развития» ВШЭ.

Согласно февральскому докладу, в декабре 2019 года индекс в целом по стране снизился до 50,7% после 54,9% в ноябре, приблизившись к точке рецессии (индекс выше 50% указывает на рост, ниже — на падение).

В нескольких десятках регионов индекс опустился ниже отметки 50%. Худшие показатели продемонстрировали Архангельская, Смоленская, Вологодская и Астраханская области.

Количество субъектов, где наблюдался рост в четырех или пяти ключевых отраслях экономики, сократилось с 21 до 15. Наиболее проблемным сектором во всех регионах оказалось строительство, где индекс составил 34,1%. В зоне рецессии находятся платные услуги (41,5%) и оптовая торговля (46,3%). Положительную динамику показали розничная торговля (74,4%) и промышленность (57,3%).

США продлили антироссийские санкции

Президент США Дональд Трамп подписал постановление о продлении еще на год санкций, которые были введены в 2014 году в отношении России за действия в Украине и, в частности, в Крыму. Как говорится в пояснительной записке, политика России продолжает представлять «чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».

Fitch называет санкции одним из основных факторов, которые препятствуют развитию российской экономики. В начале февраля (до продления санкций) агентство сохранило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом.

Нефть дешевеет, доллар растет

Цена нефти Brent 28 февраля опускалась ниже $50 впервые с июля 2017 года, пишут «Ведомости». Как сказал изданию финансовый аналитик «БКС премьера» Сергей Дейнека, цены могут уйти ниже, в диапазон $45-50.

Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН, также допускает падение цены на нефть ниже $50, однако наиболее вероятным прогнозом считает ее закрепление на уровне $51-52, сказал он «Коммерсанту».

На фоне удешевления нефти произошло ослабление рубля. В конце февраля курс доллара достиг 67 рублей, евро — 73,7 рубля. Опрошенные «Коммерсантом» аналитики высказали мнение, что падение рубля продолжится, и курс доллара в марте может достигнуть 70 рублей.

Предприятия повысили инфляционные ожидания

Инфляционные ожидания предприятий (на ближайшие три месяца) значительно выросли за последний месяц: с 8,3% в январе до 13,2% в феврале (в годовом выражении), сообщил Центробанк. При этом компании заложили в бизнес-планы инфляцию в 3,9%. По мнению аналитиков, инфляция в 2020 году составит 3,5-3,6%, а по прогнозу ЦБ — 3,5-4%, говорится в отчете.

Несмотря на это инфляционные ожидания населения в феврале (на ближайшие 12 месяцев) оказались близки к историческому минимуму – 7,9% (в феврале 2019 года этот показатель составлял 10,1%).

Малому бизнесу пообещали триллион

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в 2020 году малому бизнесу выдадут 1 трлн рублей по льготным программам кредитования, а до конца 2024 года — 10 трлн рублей, пишут «Известия».

Льготное кредитование (под 8,5% годовых) предусмотрено нацпроектом «Малый и средний бизнес», цель которого увеличить долю МСП в ВВП страны к 2024 году до 32,5%, долю в несырьевом экспорте — до 10%, а количество занятых в малом бизнесе — до 25 млн человек.

Однако еще в сентябре 2019 года Счетная палата подсчитала, что из запланированных на льготное кредитование денег на 2019 год (тоже 1 трлн рублей) до предпринимателей к сентябрю дошло только 0,1%.

Продажи алкоголя растут

По данным исследования аналитической компании Nielsen, в 2019 году продажи алкоголя в стране выросли и в натуральном, и в денежном выражении (на 2% и на 4,2% соответственно).

Остальные сферы торговли — табачные изделия, продовольственные и непродовольственные товары — увеличили продажи в основном за счет роста цен, а в натуральном выражении стагнировали или сокращались.

Изменилась структура потребления: упали продажи водки (на 1,7% в натуральном выражении и на 0,1% в денежном), выросли продажи джина и виски (в денежном выражении на 26% и 15,8% соответственно).