Россия: эпидемия смертей топ-менеджеров газовых компаний

О последнем случае стало известно сегодня: в Испании обнаружили тела Сергея Протосени, его жены и 18-летней дочери. У последних были ножевые ранения, а главу семьи нашли повешенным в саду. Протасеня ранее был главным бухгалтером и зампредом совета директоров «Новатэка», крупнейшего формально независимого производителя природного газа в РФ.

В Испанию семья приехала на пасхальные праздники. По сообщениям СМИ, рассматривается версия, что Протосеня зарезал спящих жену и дочь, а потом сам повесился. Но испанская полиция, как сообщается, также рассматривает версию, что все трое стали жертвами убийства, замаскированного под другие обстоятельства. Не поехавший с семьей в отпуск сын Протосени остался в живых.

Тремя днями ранее, 18 апреля, появились сообщения, что в Москве были найдены мертвыми Владислав Аваев с его беременной женой и 13-летней дочерью. Аваев ранее занимал должность вице-президента «Газпромбанка», а до этого работал в Госдуме и Управлении делами президента РФ. По предварительной версии следователей, Аваев якобы застрелил жену и ребенка из пистолета, а потом покончил с собой (пистолет, по сообщениям, нашли у него в руке, на чем во многом и основана версия).

Также 25 февраля в поселке Ленинский под Петербургом (который считается вотчиной топ-менеджмента «Газпрома») нашли мертвым Александра Тюлякова, заместителя гендиректора Единого расчетного центра «Газпрома» по корпоративной безопасности. Предварительная версия следствия – признаки указывают на самоубийство, но, судя по сообщению, например, «Новой газеты», обстоятельства следствия вызывают вопросы.

В январе в том же поселке нашли мертвым Леонида Шульмана, главу транспортной службы «Газпром инвеста». Эту смерть тоже классифицировали как самоубийство, т.к. он, по сообщениям, оставил предсмертную записку, в которой жаловался на боли в незадолго до этого сломанной ноге.

Все эти смерти вызывают много вопросов. Например, в случае с Аваевым, по сообщениям, выдвигались версии, что причиной трагедии могла быть ревность или конфликт между супругами из-за права опеки над дочерью. Но это не объясняет, почему тогда Аваев – кстати, добившийся права опеки и упорно боровшийся за его сохранение – вдруг решил убить своего ребенка, да еще таким кровавым методом?

И если Протасеня тоже решил стать детоубийцей, то почему убил семью во сне, т.е. даже без конфликта. И зачем понадобилось для этого выезжать в праздничный отпуск? И почему при этом пощадил сына?

В случае с Шульманом жалобы в предсмертной записке на перелом ноги служат странным объяснением самоубийства. Столь небедный человек с серьезными связями не мог получить качественное лечение банального перелома? А предсмертную записку погибшего месяцем позже в том же поселке Тюлякова вообще не стали обнародовать.

И главный вопрос – является ли эта череда странных смертей случайным совпадением?