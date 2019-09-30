Россия: этническая нетерпимость снова растет

Количество респондентов, считающих, что правительство должно ограничить приток трудовых мигрантов, подскочило с 58% в 2017 году до 72% в 2019-м, отмечается в опубликованных в сентябре результатах опроса общественного мнения «Левада-центра».

Доля россиян, для которых «наплыв мигрантов» и межнациональные отношения являются одной из ключевых, наиболее волнующих их проблем, выросла с 17-18% в 2015-2017 годах до 23% в 2019-м.

С одной стороны, число тех, кто считает, что работа мигрантов полезна для страны и общества, выросло с 41% в 2013 году до 47% в 2019-м. С другой, за это же время число тех, чьи родственники готовы выполнять «мигрантскую» работу, увеличилось с 57% до 64%.

Кроме того, число желающих ограничить проживание тех или иных народов на территории России увеличилось с 54% в 2017 году до 71% в 2019-м.

Наибольшую неприязнь у участников соцопроса вызывают цыгане, меры по ограничению проживания которых в РФ поддержали бы 40% (по сравнению с 17% в 2017-м); китайцы (39% против 15% в 2017-м), вьетнамцы (34% против 24%), уроженцы Центральной Азии (32% против 19%) и выходцы с Кавказа (31% против 22%).

Примечательно, что более чем в четыре раза (с 4% до 17%) выросло число россиян, желающих ограничить проживание в России евреев, и более чем вдвое (с 8% до 18%) — украинцев. Показатели неприязни к евреям и украинцам являются самыми высокими за всю историю наблюдений (первый опрос по этому поводу был проведен «Левада-центром» в 2006 году).

Лозунги «Россия для русских» и «Россия только для русских» с разной степенью уверенности поддержали 55% и 48% опрошенных соответственно, а решительно осудили — 27% и 39%. В 2017-м уровень поддержки составлял 41% и 40%.

Эти выводы контрастируют с более ранними опросами других социологических служб. В декабре 2018 года ВЦИОМ констатировал смягчение антимигрантских установок, хотя большинство россиян по-прежнему относились к приезжим негативно. Проводившееся тогда же исследование Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), посвященное межнациональным отношениям, свидетельствовало о росте толерантности.

По данным ФОМ, доля сторонников ограничений на въезд в регионы по этническому признаку снизилось до 43%, впервые с 2004 года практически сравнявшись с числом противников этой меры. С тем, что русские должны иметь больше прав, чем нерусские, согласились 23% против 31% в 2015-м, равноправие наций поддержали 73% против 63% тремя годами ранее.

По мнению эксперта информационно-аналитического центра «Сова» Веры Альперович, сравнивать между собой опросы «Левада-центра», ФОМ и ВЦИОМ — сложно, так как они по-разному формулируют вопросы. Кроме того, результаты замеров зависят от изменчивого курса официальной пропаганды, особенно телевизионной.

«Показатели [ксенофобии] колеблются в одном диапазоне последние десять лет, не опускаясь ниже 50%. Самым ксенофобным был 2013-й год, когда проходили выборы мэра Москвы и власти пытались перехватить антимигрантскую риторику у [конкурента Сергея Собянина] Алексея Навального. После событий в Украине произошел аномальный спад [этно-национализма]. Населению объясняли, что бандеровцы и расисты живут только там. По мере того, как украинская тема теряла актуальность, цифры стали возвращаться к обычным значениям, наблюдавшимся в 2012 году», — говорит исследовательница.

Росту националистических настроений, зафиксированному «Левада-центром», могли способствовать антимигрантские волнения в Якутии, столкновения в Чемодановке под Пензой (после которых село покинула цыганская община) и менее громкие истории вроде убийства спецназовца Никиты Белянкина в уличной драке в Подмосковье. Инциденты активно и не всегда корректно освещали СМИ.

«Якутские власти приложили немало усилий, чтобы вывести бытовой конфликт на более серьезный уровень. Конфликт в Чемодановке, наоборот, пытались заглушить [чтобы не спровоцировать новые погромы]. Однако со времен Кондопоги (где в 2006-м произошли беспорядки на этнической почве) каждый такой конфликт порождает всплеск национализма», — отмечает Альперович.

Россияне в целом лояльнее к мигрантам, чем к некоторым этническим меньшинствам внутри страны, отмечает Андрей Якимов, эксперт помогающего приезжим ПСП-фонда. Но любое ухудшение материального положения трудящихся актуализирует миф об иностранцах, отбирающих рабочие места. При этом реально мигранты не создают напряжения на рынке труда, где в действительности наблюдается дефицит рабочей силы.

«Работодатели в сельском хозяйстве или легкой промышленности стонут, что не могут найти ни местных рабочих, ни мигрантов. Ситуация, когда российский гражданин хочет, но не может устроиться дворником или строителем, — скорее из области фантастики. С другой стороны, Москва и Санкт-Петербург принимают много внутренних мигрантов, которых эксплуатируют в той же степени, что и иностранных граждан», — говорит Якимов.

Лозунги вроде «Россия для русских» не теряют популярности в связи с недоработками с государственной политики, считает Альперович.

«Государство не занимается [формированием] гражданской идентичности, предполагающей наличие гражданских прав. Поэтому в обществе доминируют простые формы самоопределения на базе этничности или религии, что подпитывает ксенофобию», — полагает собеседница.