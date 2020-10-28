Россия: эффективность пропаганды падает, расходы на нее растут

Аудитория телевидения, составляющего основу пропагандистской машины российских властей, резко снизилась, рухнуло и доверие к нему, особенно со стороны молодежи. Растет популярность альтернативных источников информации в интернете и социальных сетях.

На этом фоне власти России продолжают увеличивать финансирование находящихся под контролем властей СМИ, выделяя на эти цели сотни миллиардов рублей и значительно обгоняя по расходам страны Запада.

Молодежь отказывается от телевидения

За последние 10 лет телевидение потеряло около трети своей аудитории. По данным опросов Фонда общественного мнения, в 2011-2012 годах 92% россиян узнавали новости из телепередач, в августе 2020 года – 62%. За это же время доля людей, которые читают новостные сайты в интернете, увеличилась с 13 до 51%. Социальные сети и мессенджеры стали источником информации для 32% населения против 4% в 2010 году.

При этом приверженцы телевидения – это в основном люди старшего возраста со средним образованием. Молодежь и выпускники вузов всех возрастов предпочитают онлайн-СМИ и новые медиа.

Похожие выводы сделали специалисты «Левада-центра» в своем исследовании «Российский медиа-ландшафт 2020». Несмотря на то, что телевидение остается основным источником информации у граждан, его аудитория за 10 лет снизилась с 94% в 2010 году до 74% в 2020-м.

Люди старшего и среднего возраста – основная аудитория телевидения – тоже активно осваивают социальные сети. Например, по данным «Левада-центра», только за последний год на 10 процентных пунктов увеличилось число респондентов 40-54 лет, которые узнают новости из социальных сетей.

Падает и доверие к телевидению. Только 48% опрошенных считают, что на ТВ объективно освещаются события, в то время как 11 лет назад теленовостям доверяли 79% россиян. Обратная ситуация с отношением к источникам в интернете: доля тех, кто верит информации новостных сайтов и социальных сетей, выросла с 11% до 47%.

В интервью Радио «Свобода» заместитель директора «Левада-центра» Денис Волков отметил, что люди, черпающие информацию с ТВ-каналов и из интернета, оценивают события по-разному.

«Например, по поводу последних событий – протестов в Хабаровске и в Беларуси – бывают просто поляризованные оценки. Те, кто смотрит новости по телевизору, говорят, особенно относительно Беларуси, о вмешательстве зарубежных сил и в целом неодобрительно относятся к протестующим как в Беларуси, так и в Хабаровске. На фокус-группах люди, особенно пожилые, часто воспроизводят те шаблоны, которые транслируются по телевидению. А молодые, пользователи интернета, напротив, скорее сочувствуют, симпатизируют протестующим».

Альтернативная «картинка»

По словам Дениса Волкова из «Левада-центра», в появлении таких противоположных мнений большую роль играет рост популярности таких источников информации как YouTube и Instagram. Дело в том, что если раньше видеоряд с телевидения конкурировал с текстом в интернете, и телевизионный формат выигрывал, то сейчас позиции сравнялись: видео с ТВ конкурирует с видео из интернета.

По мнению психолога Екатерины Кольт, 90% информации, транслируемой через телевизионные каналы, проходит жёсткую цензуру. Психика человека устроена определенным образом, и при грамотном подходе к преподнесению информации возможно сформировать у человека определенные убеждения, считает она. Правда, независимость блогеров она также ставит под сомнение, потому что их работа во многом основана на финансовой выгоде.

Исследование ВЦИОМ и Центра социального проектирования «Платформа», результаты которого были опубликованы в сентябре 2020 года, говорит о росте влияния блогеров-лидеров мнений в социальных сетях, воздействие которых сегодня сопоставимо с ресурсом традиционных медиа. Растет индекс цитируемости Telegram. А в июле 2020 года блог оппозиционного политика Алексея Навального оказался выше в рейтинге цитируемости, чем сайт президента РФ.

«Многие YouTube-блогеры в России имеют гораздо большую аудиторию, чем государственные каналы, – считает Денис Ибрагимов, координатор движения «Открытая Россия» в Челябинске. – Молодое поколение уже не воспринимает телевидение, и больше доверяет блогерам, у большинства из которых нет запретных тем или фамилий, в отличие от государственных телеканалов с цензурой».

По его мнению, социальные сети также давно стали новыми медиа, и сейчас тележурналисты черпают информацию из социальных сетей, а не наоборот.

YouTube против телевидения

Среди интернет-ресурсов после поисковых систем Яндекс и Google наиболее популярным является видеосервис YouTube. Его аудитория в России приближается к 80 млн человек. Именно здесь стали появляться программы, по формату похожие на телевизионные, но транслирующие неофициальную точку зрения.

Одним из первых в 2013 году запустил свой канал на YouTube оппозиционный политик Алексей Навальный. Сейчас у него больше 4 млн подписчиков, а некоторые видео набирали больше 10 млн просмотров.

На канал журналиста Юрия Дудя, который специализируется на интервью, подписано более 8 млн человек, а его видео набирают 10-20 млн просмотров и более. За 3 года он разместил 117 видео, которые в общей сложности посмотрели больше 1 млрд раз.

У канала журналиста, телеведущей и кандидата в президенты на выборах 2018 года Ксении Собчак больше 1 млн подписчиков. Она снимает расследования, интервью, а в 2020 году запустила альтернативную новостную программу «Осторожно, новости».

Еще один альтернативный блогер – журналист Леонид Парфенов, ставший известным во время работы на НТВ (автор телепроекта «Намедни») и уволенный оттуда из-за конфликта с руководством. В 2018 году запустил канал на YouTube с программой «Парфенон». Пока на его канале меньше 1 млн подписчиков.

Источники финансирования

В конце октября 2020 года Forbes выпустил рейтинг блогеров на YouTube с самыми высокими доходами от рекламы. Пять из 15 наиболее доходных каналов посвящены общественно-политической тематике и являются альтернативными традиционному телевидению медиа. В рейтинг попали Юрий Дудь (4 место, доход от рекламы $980 тыс. в год), канал журналиста Алексея Пивоварова «Редакция» (6 место, $920 тыс.), Ксения Собчак (8 место, $840 тыс.), канал «А поговорить?» Ирины Шихман (11 место, $650 тыс.), Николай Соболев (12 место, $600 тыс.).

Крупные государственные телеканалы тоже зарабатывают на рекламе, но их доходов не хватает на то, чтобы окупить все расходы. Поэтому они каждый год получают финансовую поддержку из госбюджета.

В качестве обоснования таких расходов президент РФ Владимир Путин заявлял о необходимости противодействовать «информационной атаке» западных СМИ.

«Мы живем в информационную эпоху, и афоризм "Кто владеет информацией, тот владеет миром", безусловно, отражает реальности сегодняшнего дня, – в частности сказал он. – В последние годы мы много занимаемся этими вопросами, однако в условиях настоящей информационной атаки, развязанной, подчас, нашими так называемыми западными партнерами против нашей страны, встает задача еще более нарастить усилия на данном направлении».

И усилия действительно наращиваются. Если в 2016 году на СМИ было выделено 75,4 млрд рублей (1,13 млрд долларов США по среднему курсу за тот год), то в 2018-м – уже 83 млрд ($1,3 млрд), в 2020-м – 101,2 млрд ($1,42 млрд), а в 2021-м – 102,8 млрд ($1,44 млрд).

Более того, в целом по государственной программе «Информационное общество», включающей также прочие пропагандистские инициативы, планируется потратить примерно 237 млрд рублей (3,31 млрд долларов) в текущем году и 270 млрд ($3,76 млрд) – в 2021-м, а затем расходы и вовсе превысят 300 млрд (около $4,2-4,5 млрд) в год.

Подобные субсидии представляются превышающими «оборонительные» нужды от «информационных атак», и весьма обременительными для экономики. Для сравнения, затраты РФ значительно выше расходов любого из, по выражению российского лидера, «так называемых западных партнеров» на поддержку СМИ. Например, подобные расходы США заметно ниже российских, хотя американская экономика почти в 15 раз больше экономики РФ.

Денис Ибрагимов из «Открытой России» считает, что цель российских госСМИ – создать образ врага для удержания правительством определенного политического курса и сохранения своей легитимности.

«Создание программ, вызывающих в обществе вражду, и ненависть к другим государствам и людям внутри страны, не должны оплачиваться за счет денег налогоплательщиков, – говорит он. – Пропагандисты получают несоизмеримую зарплату из бюджета. Цель у этого только одна – создание субъективной реальности для удержания власти».