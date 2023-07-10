Россия – Восток: Кремль пропускает политические удары

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Кремль, судя по всему, подозревает восточных партнеров в сомнениях по поводу устойчивости российского режима. Президент Владимир Путин вынужден оправдываться за внутрироссийские события перед председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди – ключевыми гарантами хоть какой-то финансовой безопасности РФ. Пресс-секретарю же российского лидера Дмитрию Пескову приходится опровергать вскрывшиеся подробности отношения Си к адекватности Путина, а также возмущаться поступками «дружественного» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Правда, как показывают торгово-экономические тенденции, особо сильно выражать недовольство чем-либо Кремлю не стоит – страна все туже привязывает себя к восточным рынкам и не располагает роскошью выбирать «союзников».

Разрешите вас заверить

Одним из ключевых политических событий недели должен был стать саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которую Кремль то и дело пытается представить как одну из альтернативных площадок всему западному. Очно политики решили не собираться – по сообщениям, в первую очередь из-за токсичности Путина, которого разыскивает мировое правосудие – а прозвучавшие на виртуальном саммите заявления сигнализировали, что далеко не все в восторге от успехов и перспектив ШОС. Впрочем, примечательным оказалось выступление президента России, который в кругу, казалось бы, международных друзей вдруг принялся оправдываться за внутренние неурядицы. Коллеги, включая Си и Моди, от которых Путин попал в нешуточную зависимость, слушали российского лидера внимательно, хотя по старожилам мировой политики было не вполне понятно, верят они своему «дорогому другу» или все-таки подозревают что-то неладное.

Так или иначе Путин решил заверить товарищей, что после мятежа ЧВК «Вагнер» полностью сохраняет контроль над ситуацией, а «российский народ как никогда консолидирован». «Сплоченность и высокую ответственность за судьбу отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировали, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа», – убеждал он то ли себя, то ли коллег, которые вполне могли в режиме реального времени 23-24 июня наблюдать за творящимся в РФ хаосом.

Ситуация стала совсем неловкой на следующий день, когда 5 июля британская газета The Financial Times со ссылкой на несколько источников, включая китайские, сообщила: во время мартовского визита Си в Москву председатель КНР лично предостерег Путина от применения ядерного оружия в Украине. Судя по всему, китайский лидер счел не вполне адекватными многочисленные угрозы президента РФ, представителей Кремля и пропагандистов ударить ядерной бомбой по Украине (а иногда и по странам Запада) и решил объяснить, что Пекину такая опасная риторика не по душе. По данным газеты, с тех пор китайские чиновники неоднократно использовали этот элемент из разговора Си и Путина для восстановления отношений с Европой, ставя себе в заслугу, что приструнили ядерные мечты президента России.

Пресс-секретарь Песков сразу после выхода материала принялся все опровергать и назвал публикацию «вымыслами». Правда, Пекин почему-то с опровержениями спешить не стал, видимо, решив не торопиться со спасением репутации Кремля, которого Китай, как в очередной раз выясняется, может поучать. Усилий Пескова для исправления имиджа «великой державы», впрочем, не хватило, и на арену выпустили зампредседателя Совбеза РФ, экс-президента Дмитрия Медведева, который в тот же день предложил завершить войну в Украине ядерным ударом.

Между тем квинтэссенцией «восточных» унижений Москвы стало решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, за которого Путин, очевидно, лично болел на недавних выборах в республике, позволить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому забрать домой пять командиров полка «Азов». Дело в том, что захваченных в прошлом году в плен защитников Мариуполя Россия вначале собиралась судить как «нацистов», а потом обменяла на кума Путина, украинского политика и проводника кремлевских интересов Виктора Медведчука. Условием выдачи «азовцев», судя по всему, было их постоянное пребывание в Турции без возможности вернуться в Украину до завершения войны. Однако Эрдоган условие сделки нарушил, и командиры вместе с Зеленским отправились домой, где их встречали как героев. В Москве тут же затаили обиду, ведь ее, как подчеркнул Песков, никто в известность о таких планах не поставил. В сердцах пресс-секретарь Путина даже обвинил Анкару в нарушении договоренностей. Однако вскоре Песков поспешно добавил, что российские власти не планируют ответных мер в отношении Анкары и «намерены продолжать наши отношения с Турецкой Республикой, ... торгово-экономическое взаимодействие взаимовыгодное будем продолжать».

Разрешите торговать

Сильно возмущаться Кремлю сейчас не с руки не только в отношениях с Турцией – зависимость от восточных партнеров растет, а альтернативы им не наблюдается. Так, крупнейшая российская компания в сфере розничной торговли электроникой и бытовой техникой «М.Видео-Эльдорадо» 4 июля отчиталась, что доля китайских смартфонов на рынке РФ превысила 70%, хотя год назад она составляла 55%. Причина столь масштабного роста присутствия брендов из КНР – война в Украине и санкции, из-за которых поставки продукции некогда популярных в России Samsung и Apple резко сократились еще в прошлом году.

Окончательно попадает в зависимость от Китая и автомобильный рынок. По данным агентства «АВТОСТАТ», на долю импортных автомобилей, ввезенных из-за рубежа, а не собранных на территории РФ, в июне пришлось 53% от общего объема продаж – 38% в этом показателе заняли официальные поставки китайских автопроизводителей, еще 15% набрались благодаря параллельному импорту, то есть серым схемам ввоза машин в страну. При этом 75,7% всех иностранных легковых машин в Россию – легально и нелегально – ввезли через КНР. А число китайских автобрендов на российском рынке выросло до 30, на которые приходится до 49% всех продаж. Таким образом каждый второй реализованный автомобиль в РФ сейчас – китайский.

Между тем, провозгласив курс на отказ от международных расчетов в долларах и евро и в целом из-за войны и санкций столкнувшись с проблемами в их свободном использовании, Москва вынуждена все больше полагаться на юань, попадая тем самым и в валютную и административную зависимость от Пекина. Без юаня, кажется, например, невозможно решить трудности в торговле с Индией, взаиморасчеты с которой в рупиях привели к тому, что ежемесячно на счетах российских компаний в индийских банках застревает по $1 млрд, которые сложно куда-либо вывести или где-то использовать из-за неполной конвертируемости индийской валюты. Как стало известно агентству Reuters, ряд индийских НПЗ все-таки вняли просьбам РФ и начали оплачивать часть нефти из России юанями. Примечательно, что собеседники издания, жалуясь на трудности в расчетах с Москвой, когда в долларах платить нельзя, а в рупиях – бессмысленно, пожелали остаться анонимными, видимо, опасаясь ненароком испортить репутацию из-за уступок перед Кремлем.

Тем не менее решать проблему как-то надо, ведь поставки июньских партий Urals в Индию, по предварительным оценкам, составили около 60% от всего объема экспорта этой марки нефти из РФ. При этом отгрузки Urals на рынки Китая и Турции, напротив, немного снизились – до 7% и 8%, соответственно. Таким образом нефтяная зависимость Москвы от Дели становится все более явной. Можно, конечно, предположить, что и Индия грешит, излишне полагаясь на одного поставщика. Только в ее случае это объясняется экономической выгодой, а не безысходностью. При необходимости Дели всегда может нарастить объемы импорта нефти из других стран-экспортеров, с которыми продолжает поддерживать сотрудничество.

При этом считать проблему решенной пока нельзя. В ведущих индийских СМИ уже открыто признают, что первые платежи в юанях в сторону России действительно состоялись, однако также отмечают, что правительству такой выход из ситуации – рассчитываться в валюте регионального конкурента – не очень нравится.

Местные аналитики пытаются найти решение трудностям денежного перевода, но пока не находят. Кроме того, в индийской прессе заговорили о том, что российская нефть становится не такой уж выгодной. По данным газеты The Economic Times, хотя цена за баррель Urals и находится в районе введенного Западом потолка в $60, стоимость транспортировки одного барреля российской нефти примерно в два раза выше обычной ставки и доходит до $11-$19. Проблема – в страховых компаниях, которыми пользуются российские экспортеры. Около 90% мировых компаний, страхующих морские перевозки, находятся на Западе, а потому Москва вынуждена пользоваться теневыми, непроверенными страховщиками. В итоге финальная стоимость полученного индийскими НПЗ барреля Urals доходит до $70-$75. И это, по мнению индийских экспертов, уже не так выгодно, в связи с чем рассматривается возможность либо потребовать от России дополнительные скидки, либо сокращать сотрудничество.