Россия, Украина, Турция, Китай

Россия – Восток: Кремль пропускает политические удары

Экономическая безальтернативность восточных партнеров вынуждает Москву быть на все согласной.

Алексей Мартов Jul 10, 2023
Кремль выразил недовольство решениями турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, но поспешил оговориться, что никаких последствий для Анкары не последует. (Фото: gov.tr) Кремль выразил недовольство решениями турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, но поспешил оговориться, что никаких последствий для Анкары не последует. (Фото: gov.tr)

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Кремль, судя по всему, подозревает восточных партнеров в сомнениях по поводу устойчивости российского режима. Президент Владимир Путин вынужден оправдываться за внутрироссийские события перед председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди – ключевыми гарантами хоть какой-то финансовой безопасности РФ. Пресс-секретарю же российского лидера Дмитрию Пескову приходится опровергать вскрывшиеся подробности отношения Си к адекватности Путина, а также возмущаться поступками «дружественного» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Правда, как показывают торгово-экономические тенденции, особо сильно выражать недовольство чем-либо Кремлю не стоит – страна все туже привязывает себя к восточным рынкам и не располагает роскошью выбирать «союзников».

Разрешите вас заверить

Одним из ключевых политических событий недели должен был стать саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которую Кремль то и дело пытается представить как одну из альтернативных площадок всему западному. Очно политики решили не собираться – по сообщениям, в первую очередь из-за токсичности Путина, которого разыскивает мировое правосудие – а прозвучавшие на виртуальном саммите заявления сигнализировали, что далеко не все в восторге от успехов и перспектив ШОС. Впрочем, примечательным оказалось выступление президента России, который в кругу, казалось бы, международных друзей вдруг принялся оправдываться за внутренние неурядицы. Коллеги, включая Си и Моди, от которых Путин попал в нешуточную зависимость, слушали российского лидера внимательно, хотя по старожилам мировой политики было не вполне понятно, верят они своему «дорогому другу» или все-таки подозревают что-то неладное.

Так или иначе Путин решил заверить товарищей, что после мятежа ЧВК «Вагнер» полностью сохраняет контроль над ситуацией, а «российский народ как никогда консолидирован». «Сплоченность и высокую ответственность за судьбу отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировали, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа», – убеждал он то ли себя, то ли коллег, которые вполне могли в режиме реального времени 23-24 июня наблюдать за творящимся в РФ хаосом. 

Ситуация стала совсем неловкой на следующий день, когда 5 июля британская газета The Financial Times со ссылкой на несколько источников, включая китайские, сообщила: во время мартовского визита Си в Москву председатель КНР лично предостерег Путина от применения ядерного оружия в Украине. Судя по всему, китайский лидер счел не вполне адекватными многочисленные угрозы президента РФ, представителей Кремля и пропагандистов ударить ядерной бомбой по Украине (а иногда и по странам Запада) и решил объяснить, что Пекину такая опасная риторика не по душе. По данным газеты, с тех пор китайские чиновники неоднократно использовали этот элемент из разговора Си и Путина для восстановления отношений с Европой, ставя себе в заслугу, что приструнили ядерные мечты президента России.

Пресс-секретарь Песков сразу после выхода материала принялся все опровергать и назвал публикацию «вымыслами». Правда, Пекин почему-то с опровержениями спешить не стал, видимо, решив не торопиться со спасением репутации Кремля, которого Китай, как в очередной раз выясняется, может поучать. Усилий Пескова для исправления имиджа «великой державы», впрочем, не хватило, и на арену выпустили зампредседателя Совбеза РФ, экс-президента Дмитрия Медведева, который в тот же день предложил завершить войну в Украине ядерным ударом.

Между тем квинтэссенцией «восточных» унижений Москвы стало решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, за которого Путин, очевидно, лично болел на недавних выборах в республике, позволить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому забрать домой пять командиров полка «Азов». Дело в том, что захваченных в прошлом году в плен защитников Мариуполя Россия вначале собиралась судить как «нацистов», а потом обменяла на кума Путина, украинского политика и проводника кремлевских интересов Виктора Медведчука. Условием выдачи «азовцев», судя по всему, было их постоянное пребывание в Турции без возможности вернуться в Украину до завершения войны. Однако Эрдоган условие сделки нарушил, и командиры вместе с Зеленским отправились домой, где их встречали как героев. В Москве тут же затаили обиду, ведь ее, как подчеркнул Песков, никто в известность о таких планах не поставил. В сердцах пресс-секретарь Путина даже обвинил Анкару в нарушении договоренностей. Однако вскоре Песков поспешно добавил, что российские власти не планируют ответных мер в отношении Анкары и «намерены продолжать наши отношения с Турецкой Республикой, ... торгово-экономическое взаимодействие взаимовыгодное будем продолжать»

Разрешите торговать

Сильно возмущаться Кремлю сейчас не с руки не только в отношениях с Турцией – зависимость от восточных партнеров растет, а альтернативы им не наблюдается. Так, крупнейшая российская компания в сфере розничной торговли электроникой и бытовой техникой «М.Видео-Эльдорадо» 4 июля отчиталась, что доля китайских смартфонов на рынке РФ превысила 70%, хотя год назад она составляла 55%. Причина столь масштабного роста присутствия брендов из КНР – война в Украине и санкции, из-за которых поставки продукции некогда популярных в России Samsung и Apple резко сократились еще в прошлом году.

Окончательно попадает в зависимость от Китая и автомобильный рынок. По данным агентства «АВТОСТАТ», на долю импортных автомобилей, ввезенных из-за рубежа, а не собранных на территории РФ, в июне пришлось 53% от общего объема продаж – 38% в этом показателе заняли официальные поставки китайских автопроизводителей, еще 15% набрались благодаря параллельному импорту, то есть серым схемам ввоза машин в страну. При этом 75,7% всех иностранных легковых машин в Россию – легально и нелегально – ввезли через КНР. А число китайских автобрендов на российском рынке выросло до 30, на которые приходится до 49% всех продаж. Таким образом каждый второй реализованный автомобиль в РФ сейчас – китайский.

Между тем, провозгласив курс на отказ от международных расчетов в долларах и евро и в целом из-за войны и санкций столкнувшись с проблемами в их свободном использовании, Москва вынуждена все больше полагаться на юань, попадая тем самым и в валютную и административную зависимость от Пекина. Без юаня, кажется, например, невозможно решить трудности в торговле с Индией, взаиморасчеты с которой в рупиях привели к тому, что ежемесячно на счетах российских компаний в индийских банках застревает по $1 млрд, которые сложно куда-либо вывести или где-то использовать из-за неполной конвертируемости индийской валюты. Как стало известно агентству Reuters, ряд индийских НПЗ все-таки вняли просьбам РФ и начали оплачивать часть нефти из России юанями. Примечательно, что собеседники издания, жалуясь на трудности в расчетах с Москвой, когда в долларах платить нельзя, а в рупиях – бессмысленно, пожелали остаться анонимными, видимо, опасаясь ненароком испортить репутацию из-за уступок перед Кремлем.

Тем не менее решать проблему как-то надо, ведь поставки июньских партий Urals в Индию, по предварительным оценкам, составили около 60% от всего объема экспорта этой марки нефти из РФ. При этом отгрузки Urals на рынки Китая и Турции, напротив, немного снизились – до 7% и 8%, соответственно. Таким образом нефтяная зависимость Москвы от Дели становится все более явной. Можно, конечно, предположить, что и Индия грешит, излишне полагаясь на одного поставщика. Только в ее случае это объясняется экономической выгодой, а не безысходностью. При необходимости Дели всегда может нарастить объемы импорта нефти из других стран-экспортеров, с которыми продолжает поддерживать сотрудничество.

При этом считать проблему решенной пока нельзя. В ведущих индийских СМИ уже открыто признают, что первые платежи в юанях в сторону России действительно состоялись, однако также отмечают, что правительству такой выход из ситуации – рассчитываться в валюте регионального конкурента – не очень нравится.

Местные аналитики пытаются найти решение трудностям денежного перевода, но пока не находят. Кроме того, в индийской прессе заговорили о том, что российская нефть становится не такой уж выгодной. По данным газеты The Economic Times, хотя цена за баррель Urals и находится в районе введенного Западом потолка в $60, стоимость транспортировки одного барреля российской нефти примерно в два раза выше обычной ставки и доходит до $11-$19. Проблема – в страховых компаниях, которыми пользуются российские экспортеры. Около 90% мировых компаний, страхующих морские перевозки, находятся на Западе, а потому Москва вынуждена пользоваться теневыми, непроверенными страховщиками. В итоге финальная стоимость полученного индийскими НПЗ барреля Urals доходит до $70-$75. И это, по мнению индийских экспертов, уже не так выгодно, в связи с чем рассматривается возможность либо потребовать от России дополнительные скидки, либо сокращать сотрудничество.

Алексей Мартов – псевдоним журналиста, специализирующегося на России.

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