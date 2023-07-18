Россия – Восток: Москва довольствуется ролью второсортного партнера

«Сирил, а можно я приеду на саммит БРИКС?» – «Видишь ли, Владимир, мы были бы счастливы, если бы ты не приехал». (Фото: kremlin.ru)

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Первое полугодие 2023-го в попытках Кремля развернуться на Восток ознаменовалось бурным ростом торговли с двумя ключевыми экономиками Азии – Китаем и Индией. Однако взаимовыгодность подобного сотрудничества вызывает сомнения: одновременно с ростом товарооборота Россия отчиталась об обвальном падении экспортных доходов, а также закрепляется в роли сырьевого придатка и крайне зависимого партнера этих стран. Москва пытается конвертировать распродажу своих ресурсов за бесценок в политические очки, однако получается это с переменным успехом. А порой приходится и вовсе слышать унизительные для «великой державы» замечания от партнеров.

Восточная игла

Главным источником позитивных для Кремля новостей на восточном направлении на прошедшей неделе стало Главное таможенное управление Китая. По его данным, товарооборот с РФ по итогам первого полугодия 2023-го составил $114,547 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года взаимная торговля выросла на 40,6%.

О таких показателях тут же отчиталось посольство Москвы в Пекине, снабдив сообщение рукопожатием в виде эмодзи и подписью: «Напомним, лидерами России и Китая поставлена задача по наращиванию двусторонней торговли до $200 млрд к 2024 году». Прогноз тут же подхватили прокремлевские СМИ. Обрадовавшись бурным темпам, некоторые пошли дальше и замахнулись, пусть и с оговорками, на план в $300 млрд в будущем. Однако пропаганда старалась не замечать ряд крайне негативных фактов.

При этом независимые эксперты видят в зафиксированных цифрах не столько успех, сколько угрозы.

Во-первых, торговая статистика отражает активное превращение России в сырьевой придаток КНР: львиную долю российского экспорта составляют нефть, газ и прочее сырье. Кроме того,

Во-вторых, из-за коллапса торговли с Западом Россия все глубже погружается в экономическую зависимость от Китая. При этом Москве еще достаточно далеко до ключевых торговых партнеров Пекина: так, с Евросоюзом КНР за первое полугодие наторговал на $399,172 млрд, с США – на $327,264 млрд, со всеми государствами «коллективного Запада», которому Москва себя активно противопоставляет, – более чем на $1 трлн, т.е. почти в 10 раз больше, чем с Россией. Таким образом Китай становится крайне важным для России, а она для него остается одной из многих, и даже среди них не самой важной.

Подобный дисбаланс выливается в огромные финансовые потери: Россия продает Китаю с огромными скидками и несет убытки в миллиарды долларов.

Причем зависимость от КНР проявляется не только в резком сужении возможностей для сбыта своего сырья, а также необходимости все больше полагаться на китайские товары, но и в международных расчетах: трудности в проведении операций с долларом и евро из-за санкций вынуждают Москву все сильнее ориентироваться на китайский юань, тем самым к товарной зависимости добавляя и валютную.

И главное, что каких-то серьезных альтернатив Китаю не прослеживается. Попытки наладить сотрудничество с другими крупными рынками, хотя и нельзя назвать совсем безуспешными, как правило, наталкиваются на серьезные проблемы, а эффект от «переориентировки» с Запада нивелируется катастрофическим дисбалансом. Яркий тому пример Индия – вторая после КНР торговая «гордость» Москвы с начала войны в Украине.

В воскресенье, 16 июля, российские СМИ со ссылкой на Министерство торговли и промышленности Индии сообщили, что РФ впервые за долгие годы вошла в тройку крупнейших торговых партнеров страны за период с января по май 2023-го после Китая и США. При этом индийское ведомство не публиковало какой-либо сводной таблицы, поэтому даже независимое издание The Bell опубликовало эту новость, ссылаясь на подсчеты прокремлевского агентства РИА Новости. Впрочем, издание «Медуза» также рассказало о попадании РФ в тройку лидеров со ссылкой на индийское министерство и, видимо, собственные подсчеты.

Так или иначе, по сообщениям, товарооборот между Россией и Индией за первые пять месяцев года вырос в 3,8 раза и составил рекордные $27,1 млрд. Это позволило РФ выйти на второе место среди государств, импортирующих товары – по большей части нефть – в Индию. Экспорт индийской продукции в Россию также увеличился в 2,6 раза, однако в денежном выражении составил $637 млн, в очередной раз продемонстрировав чудовищный дисбаланс в двусторонней торговле. Импорт из России в 42,5 раза превысил поставки в РФ из Индии. При этом двустороннюю торговлю омрачает не только структурная разбалансировка, но и проблема расчетов.

Первое время Москва и Дели пытались договорить о взаиморасчетах в рупиях, однако неполная конвертируемость индийской валюты привела к тому, что РФ ее фактически нигде не может использовать, из-за чего миллиарды в долларовом эквиваленте буквально застряли в местных банках. В рублях не хочет платить уже Индия, а торговлей в долларах она не хочет рисковать из-за риска вторичных санкций со стороны США. Москва пыталась предложить всеспасительный юань и даже смогла убедить несколько индийских компаний совершить платежи в китайской валюте. Однако из-за геополитических разногласий с Пекином Дели этот вариант не устроил. Как стороны будут выходить из положения, до сих пор непонятно.

Оба партнера – как Индия, так и Китай – в целом демонстрируют жесткость, когда дело касается их интересов, показывая России, где ее место. Например, как только Россия попыталась несколько снизить скидки, предоставляемые этим странам на свой основной продукт – нефть, они тут же перестали ее покупать: в июле объем нефтяного экспорта из РФ в Индию и Китай рухнул до минимальных значений за полгода.

Изоляционные дефекты

Между тем дела у Москвы в последнее время не очень ладились не только в экономической сфере, но и с политической поддержкой воображаемых союзников. Необходимо было показать какие-то успехи, и задавать тон выпало спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, которая отправилась в Пекин, где ее даже принял председатель КНР Си Цзиньпин. По результатам встречи прозвучало много слов о «твердом дружеском плече» и неподверженности двусторонних отношений «никаким внешним политическим воздействиям». Не обошлось и без театра: Матвиенко демонстративно, под присмотром телекамер передала Си устное послание от Путина… зачем-то в письменном виде. Было ли в записке что-то кроме «теплых пожеланий», неизвестно. Однако, учитывая, что о каких-либо конкретных, осязаемых достижениях визита Матвиенко не сообщалось, это письмо, видимо, должно было убедить всех, что-то важное все-таки происходит.

Впрочем, в эти дни Матвиенко была не основной ударной силой Москвы в регионе. С 12 по 15 июля на Восток отправился глава МИД РФ Сергей Лавров, где он принял участие в министерских встречах в рамках АСЕАН, а также провел серию двусторонних контактов с коллегами из Индонезии, Лаоса, Индии, Шри-Ланки, Брунея и Китая.

Завершал поездку Лавров в Таиланде, где торжественно открыл генконсульство РФ в Пхукете. И хотя никаких толком прорывных соглашений с российским министром во время этих переговоров никто не заключал, МИД РФ изо всех сил пытался как можно масштабнее представить этот визит. Особенно старалась официальный представитель ведомства Мария Захарова, которая в своем Telegram-канале массово публиковала фотографии Лаврова с двусторонних и многосторонних встреч и передавала «пламенный привет изоляторам России». Из самых, пожалуй, заметных успехов российской делегации в Джакарте и Пхукете, судя по записям Захаровой, можно было отметить подаренную Лавровым генсекретарю АСЕАН Као Кимхорну огромную матрешку, которая была «больше предыдущей», а также русский народный танец «Барыня» в исполнении тайских девушек.

Другое дело, что Лаврова хотя бы готовы терпеть на международной арене, чего нельзя сказать про Путина. По-прежнему не решен вопрос участия российского президента в августовском саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в Йоханнесбурге. Южноафриканская республика пригласила лидера РФ на очную встречу еще до того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест. С тех пор власти страны, которая подписала Римский статус и по-хорошему должна арестовать политика, обвиненного в международных преступлениях, пытались найти решение проблеме, но, кажется, так и не преуспели. Президент ЮАР Сирил Рамафоса даже попросил Москву о том, чтобы российскую делегацию на саммите возглавил Лавров, но Кремль в этой просьбе отказал. Вариант с переносом саммита в Китай также не сработал – на эту опцию не согласились Индия и Бразилия.

«Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом вы его арестуете… Мы были бы счастливы, если бы он не приехал», – признался вице-президент республики Пол Машатиле.

Примечательно, что Кремль сам пребывает в замешательстве. По данным СМИ, в администрации президента никак не могут решить, что же им делать с визитом Путина. С одной стороны, первая после выдачи ордера МУС поездка за границу должна послать сигнал и Западу, и российскому обществу, что президент по-прежнему не изолирован, силен и стабилен. С другой, угроза ареста, отсутствие успехов на войне, марш ЧВК «Вагнер» на Москву резко повысили страхи президента за внутреннюю и внешнюю безопасность, включая боязнь новой попытки госпереворота.

И, пожалуй, эта ситуация, когда лидер страны, позиционирующей себя «великой державой», не может даже без оглядки по сторонам приехать на слет давних партнеров по борьбе за многополярный мир, говорит о месте России в мире гораздо красноречивее десятка встреч Лавров с коллегами из разных стран. Тем более, когда в меню для восхищения общественности предложены разве что «Барыня» да матрешка…