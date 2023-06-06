Россия – Восток: партнеры стараются держать РФ на выгодном и безопасном расстоянии

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Попытки Москвы выстроить более тесные отношения с державами Востока из раза в раз наталкиваются на учтивое выражение готовности к углублению сотрудничества, за которым стоит стремление извлечь побольше выгоды из российской изоляции и не переборщить со сближением.

На прошлой неделе Россия столкнулась с негативными новостями как на политическом, так и на экономическом фронте.

Вместе против, но по-разному

В условиях усиливающейся международной изоляции Россия продолжает искать новых друзей по всему миру. Прошедшая неделя ознаменовалась четвертым с начала войны в Украине африканским турне главы МИД РФ Сергея Лаврова. Визиты в Кению, Бурунди и Мозамбик прошли с переменным успехом – во всех этих странах российского министра ждало некоторое разочарование: варианты экономического сотрудничества они рассмотреть готовы, но о политической солидарности речи не идет. Например, в Бурунди Лаврову почти открыто об этом заявил его визави. А в Мозамбике, на флаге которого изображен автомат Калашникова, на основной раунд переговоров между делегациями отрядили даже не министра иностранных дел, а его заместителя, что весьма ярко показало перспективы тесного союзничества с Москвой.

Завершать вояж предстояло в ЮАР, где Лаврова ждало заседание министров иностранных дел клуба БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Участие в этом мероприятии с государствами, которые Москва считает старыми друзьями и борцами за многополярный мир, могло бы скрасить впечатление от поездки по Африке. Однако вышло все несколько скомкано.

На переговорах с главой МИД Индии Субрамаьямом Джайшанкаром стороны ограничились дежурными заявлениями о высокой «динамике сотрудничества на важнейших направлениях особо привилегированного стратегического партнерства» и «обоюдном настрое на продолжение следования курсу на выстраивание справедливой многополярной системы межгосударственных отношений, включая недопущение и воспрепятствование применению неоколониальных практик». А с китайским коллегой встреча и вовсе не состоялась, поскольку на форум БРИКС, который, по мнению Лаврова, является примером «подлинной многосторонности – инклюзивной, универсальной, не дискриминационной», Пекин послал всего лишь заместителя министра иностранных дел Ма Чжаосюя. Хотя перед дипломатами, слетевшимися в Кейптаун, стояла важная задача проработать повестку августовской встречи лидеров объединения. К тому же надо было понять, что делать с Владимиром Путиным, которого ЮАР должна арестовать, будучи участницей Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на президента РФ. Но КНР, видимо, не сочла это достаточным основанием, чтобы отправить в Кейптаун главу МИД Цинь Гана.

Тем более Цинь Ган в тот момент был занят, судя по всему, более важными делами – встречался с американским миллиардером, предпринимателем Илоном Маском, который, помимо прочего, помогает обеспечивать Украину спутниковым интернетом Starlink. Таким образом, глава МИД КНР встрече со, вроде бы, старыми приятелями по борьбе за многополярность предпочел обсудить перспективное сотрудничество с представителем того самого Запада. Любопытно, что и другие коллеги Лаврова, включая Джайшанкара, в отличие от российского министра, были готовы заявлять лишь о намерениях добиваться абстрактного более справедливого мира, а не открыто противопоставлять себя Западу.

Также накануне встречи министров прошла новость, что саммит БРИКС могут перенести из ЮАР как раз в Китай, чтобы избежать неловкой ситуации, когда арестовать Путина вроде как надо, но делать этого особо не хочется. КНР, не будучи участницей МУС, перед такой дилеммой не стоит. Однако власти ЮАР эту информацию всячески опровергли, при этом признавшись, что окончательного решения, как избежать задержания президента России, не приняли. Индия, где 4 июля должен был состояться саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), например, вышла из положения, перенеся встречу лидеров ШОС в онлайн-формат. При этом Дели в МУС не участвует, но, как намекают местные СМИ, президент РФ стал еще более токсичен с тех пор как попал в поле зрения международного правосудия, поэтому принимать его очно в индийской столице не слишком сильно хотели.

Тем временем из Европы вернулся спецпредставитель правительства КНР Ли Хуэй, побывавший по поручению председателя Си Цзиньпина в Киеве, Варшаве, Берлине, Париже и Москве с целью прощупать перспективы политического урегулирования российско-украинской войны. Как писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, китайский посланник – и по совместительству экс-посол в РФ – во время переговоров с европейскими чиновниками призвал коллег немедленно добиться прекращения огня и оставить за Россией все захваченные территории. В китайском МИД эту информацию тут же опровергли, заверив, что ничего подобного Пекин не предлагал.

Сам Ли Хуэй отметил, что в ходе переговоров обнаружил «большое различие в позициях двух сторон», а потому Китай не ждет «мгновенных результатов». Тем не менее он выразил надежду, что «путем совместных усилий украинский кризис удастся урегулировать мирно». Он также добавил, что «остановить войну, спасти жизни и добиться мира» можно, резко прекратив поставки вооружений «в зону боевых действий». И это замечание наверняка было приятно Кремлю. Однако настаивать Пекин не стал и выразил готовность направить еще одну миротворческую миссию, чтобы приблизить стороны к переговорам.

Не очень позитивно для РФ прошла и сингапурская встреча Алексея Резникова, министра обороны Украины, и Ли Шанфу, главы оборонного ведомства Китая (который Москва всячески старается преподнести как своего союзника в украинской войне). По словам замглавы Минобороны Украины Владимира Гаврилова, Ли заявил украинскому коллеге о необходимости использовать «все средства» воздействия, чтобы попытаться положить конец войне, а также пообещал расширить военные связи с Киевом. «Они готовы к общению для расширения контактов между украинским и китайским военным руководством. Надеюсь, после встречи мы увидим какую-то динамику», – сказал Гаврилов.

Рекорды с послевкусием

Принести Москве хорошие новости попытался «Газпром», по заявлению которого 30 мая был установлен «новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай» по трубопроводу «Сила Сибири». Однако крича о рекордах, компания не привела никаких конкретных цифр, и, видимо, неспроста. Ранее в СМИ появлялись прогнозы, что в 2023 году поставки по трубопроводу надеялись нарастить до «рекордных» 22 млрд кубометров газа против 15,5 млрд в 2022 году и 10,4 млрд в 2021-м. Между тем в текущем году «Газпром», по прогнозам, поставит на европейские рынки лишь около 50 млрд кубометров «голубого топлива», против 146 млрд в предвоенном 2021-м, т.е. Китай даже близко не компенсирует компании огромные потери в Европе. Не говоря уже о том, что КНР платит РФ за газ гораздо меньше, чем европейские покупатели: в 2022 Пекин платил в среднем по $258 за тыс. кубометров, в то время как в Европе цены были в разы выше (порой в 12-15 раз).

Более того, переговоры о строительстве «Силы Сибири-2» с мощностью 50 млрд куб. м. застопорились. Китай отказался подписывать контракт по этому газопроводу, а затем, по данным СМИ, дал зеленый свет на строительство альтернативного трубопровода из Туркменистана, способного ежегодно отправлять в КНР 30 млрд куб. м.

Не говорит в пользу беспрецедентного сближения Москвы и Пекина и новость агентства Reuters о новых маршрутах китайских авиакомпаний, выполняющих рейсы в США. В феврале-марте 2022 года Европа и США запретили российским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство, а РФ в ответ ввела аналогичный запрет. В выгодном положении оказывались китайские авиакомпании, которых воздушные санкции не затронули. Однако недавно в рамках паритета Вашингтон одобрил дополнительные рейсы из Китая для местных перевозчиков, которые внезапно стали облетать российское воздушное пространство стороной. Ни США, ни КНР не подтверждают предположение, что это было условием увеличения числа полетов. В статье также отмечается, что до пандемии коронавируса между США и КНР осуществлялось более 300 прямых рейсов в неделю, и стороны хотели бы снова выйти на этот уровень. Поскольку Россия даже близко не способна обеспечить такого числа рейсов, Китай, видимо, по традиции делает то, что ему выгоднее, мало интересуясь тем, что лишние деньги за транзит и без того страдающей из-за санкций российской авиаотрасли не помешали бы.

Могла бы порадовать Индия, но и тут не обошлось без многочисленных ложек дегтя в каждой бочке меда – вернее, нефти. В мае Россия поставила в Индию рекордные объемы нефти. Но при этом цена на нее оказалась рекордно низкой с начала роста экспорта «черного золота» в Индию в прошлом году. По данным Bloomberg, в прошедшем месяце РФ поставляла в Индию 1,96 млн «бочек» нефти в сутки – на 15% больше, чем в апреле. Лидировавшие ранее Ирак и Саудовская Аравия (840 тыс. и 560 тыс. баррелей в сутки, соответственно) за российскими объемами уже не поспевают. Окончательная майская цена на нефть из РФ неизвестна, но в апреле она составляла $68,21 за баррель, что почти на $10 меньше, чем за иракскую, и почти на $20 меньше, чем за саудовскую.

Впрочем, главная проблема в другом. Россия и Индия перешли в расчетах за нефть в рупии, которые теперь оседают в индийских банках, а механизм их вывода так и не найден. Другими словами, около $1 млрд в рупиях просто остаются на балансе российских счетов в Индии, и сделать с ними ничего нельзя. Москва пытается заставить Дели платить в юанях или эмиратских дирхамах, но индийскую сторону это не устраивает. Рычагов давления, как и других рынков сбыта, у РФ особо нет, поэтому стороны продолжают вести дискуссии, как урегулировать растущий торговый дисбаланс и выбраться из ловушки «нефтерупий».

Тем временем Казахстан – который, как считает Кремль, должен вести себя как верный союзник или дажедолжник – тоже не спешит отказываться от собственных интересов ради Москвы. Как заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, с начала 2023 года его страна отправила 90 тыс. тонн нефти лишь на нефтеперерабатывающий завод Шведт в Германии, принадлежавший до войны «Роснефти». К концу года с нынешними темпами в эту точку поступит более 200 тыс. тонн. Токаев уверен, что Казахстан способен увеличить этот объем в шесть раз, доведя показатель до 1,2 млн тонн в год. Кроме ФРГ казахстанскую нефть активно закупают Италия и Франция. Участники рынка утверждают, что баррели из Казахстана успешно замещают российские.

Кроме того, Казахстан не против переманить к себе компании, уходящие из России. На днях замминистра иностранных дел республики Алмас Айдаров заявил, что Астана разослала приглашения 401 предприятию релоцироваться в страну. По его словам, 67 компаний согласились, 25 уже переехали. Он подчеркнул, что переговоры ведутся, в том числе, с послами из государств, объявленных Москвой «недружественными».

Впрочем, Центральная Азия в принципе на прошедшей неделе не радовала Россию. В Кыргызстане состоялся второй саммит Центральная Азия – ЕС, на котором основным мотивом стали уверения представителей региона о готовности теснее сближаться с Европой торгово-экономически и не позволять РФ использовать их страны для обхода западных санкций. Кроме того, на мероприятии были озвучены неприятные для РФ цифры: через Центральную Азию теперь проходит более чем 80 процентов сухопутных транзитных перевозок по маршруту «Китай-Европа». Между тем Россия, до войны рассчитывавшая стать главным игроком на данном направлении транзита, вместо роста понесла потери. Более того, КНР планирует еще больше расширить перевозки через ЦА в обход РФ.