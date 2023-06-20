Россия – Восток: РФ в шоке от юаня

После того как Россия ощутила на себе многочисленные недостатки торговли в национальных валютах «дружественных» стран вроде КНР и Индии, Путин вдруг заявил, что у него «никогда не было и нет цели дедолларизации российской экономики». (Фото: Фотобанк Moscow-Live, CC BY-NC-SA 2.0, t.ly/FWse)

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

На прошедшей неделе российские власти активно занимались уговорами себя и окружающих, что экономический разворот РФ на Восток идет либо очень хорошо, либо с преодолимыми трудностями. Причем оценки разнились в зависимости от степени вовлеченности говорившего в торгово-финансовые процессы. Главным оптимистом, как всегда, выступил президент Владимир Путин. Чиновники рангом пониже, хотя и добрились, то и дело позволяли себе усомниться в идеальной картине хозяина Кремля. Подвёл даже пресс-секретарь Дмитрий Песков, назвавший Китай, Индию и Иран «непростыми партнерами». Не всё гладко и с «союзниками» по ЕАЭС – особенно с Казахстаном, который вдруг решил заняться «декоммунизацией» и недвусмысленно намекнул на угрозы с севера.

Трудности перевода

Главным событием прошедшей недели в России стал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который на фоне войны и санкций все меньше походил на «международный» и «экономический» и все больше становился поставщиком нелепых новостей. Впрочем, название обязывало Кремль выкручиваться и доказывать «отсутствие» международной изоляции. На помощь традиционно пришел Восток – альтернатива «ненадежному Западу» в глазах Москвы. И хотя до ПМЭФ высокопоставленные восточные гости не доехали, если не считать президента ОАЭ Бен Заид Аль Нахайяна, улетевшего из Санкт-Петербурга до пленарной сессии с Путиным, и президента Алжира Теббуна Абдельмаджида, российскому лидеру это не помешало на словах поведать стране и миру о впечатляющих успехах РФ.

Еще осенью 2022 года Путин заявлял о неизбежности процесса дедолларизации и призывал сформировать все условия для структурной перестройки экономики России. На ПМЭФ-2023 президент, подзабыв о прежних ориентирах, заверил, что у Москвы «никогда не было и нет цели дедолларизации российской экономики». И, видимо, ему было тем приятнее намекнуть, что эта цель всё же достигается. «Отмечу заметный прогресс в использовании национальных валют во внешней торговле… Сегодня около 90% расчетов со странами ЕАЭС у нас идут в рублях, более 80% расчетов с Китаем – в рублях и юанях. Активно развиваем торговлю в национальных валютах и с другими государствами, в приоритете – ближайшие соседи, а также страны БРИКС и ШОС», – похвалился президент.

Говорить о том, к каким серьезным проблемам приводит такая практика, когда, например, миллиарды плохо конвертируемых национальных валют фактически оказываются заблокированы для дальнейшего использования, он не стал. Как не рассказал и о серьезных проблемах Нового банка развития, созданного Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР в 2014-2015 годах для борьбы с зависимостью от доллара, а теперь кое-как выживающего из-за острой нехватки американской валюты в результате санкций и развязанной Кремлем войны в Украине.

Однако за Путина о проблемах аккуратно обмолвились другие, более экономически подкованные персонажи.

Как заявил Центробанк, доля юаня на российском рынке продолжает расти. В экспорте в апреле она достигла 23%, в импорте – 31%, при 18% и 27% в марте. Апрельская экспортная выручка в китайской валюте увеличилась с $6,9 млрд до $7,2 млрд, а платежи за импорт – с $7,7 млрд до $7,9 млрд. Несколько иронично, что для демонстрации российско-китайской торговой динамики регулятор использовал доллар, который, впрочем, исправно называл «токсичным».

При этом ЦБ не скрывает, что рост значимости валют «дружественных стран», и в первую очередь юаня, оборачивается «дисбалансом спроса и предложения», что «иногда приводит к временному дефициту соответствующей валютной ликвидности». Другими словами, часть игроков размещают «свои» юани на счетах в китайских банках, тем самым лишая российский рынок этой валюты. Дополнительный фактор, мешающий привлечению юаня на внутренний рынок, – валютный контроль в КНР.

Глава «Сбера» Герман Греф в интервью РБК признался, что его «смущает» перспектива «полноценного» замещения евро и доллара юанем. Он напомнил, что «сегодня абсолютно доминирует в мировых расчетах доллар», на который приходится 80% международных операций. По его мнению, постепенно альтернативы «токсичным» валютам будут найдены, но «слово “полноценная” здесь, наверное, лишнее». Кроме того, Греф отметил, что раньше в РФ «оперировали валютами, которые были востребованы нашими клиентами», а теперь все «переживают структурный валютный шок». «И не только мы, но и эмитенты валют дружественных стран, потому что китайские власти не планировали так быстро делать юань международным средством платежа… За год-два нам придется приспособиться к новой ситуации», – сказал Греф. И хотя каждую негативную ремарку он снабжал долей оптимизма, головокружения от успехов, замеченное у Путина, в его словах не наблюдалось.

Такой осторожный подход выглядит, пожалуй, оправданно. Сразу после ПМЭФ вскрылось, что российские банки столкнулись с запретом совершать переводы в юанях в ЕС, Великобританию, Швейцарию и США через Bank of China. То есть до КНР деньги довести можно, а отправить их дальше нельзя. Насколько массовыми окажутся затруднения, оценить пока сложно. Однако участники рынка признают: таким образом китайские товарищи пытаются минимизировать риск попадания под вторичные санкции Запада, а значит перспективы урегулирования проблемы не радужные. Любопытно, что вторичные санкции пока предусмотрены только законодательством США, поэтому ограничения на переводы в Европу выглядят как перестраховка, указывающая на то, что Пекин, которому принадлежит контрольный пакет Bank of China, не желает принимать на себя даже призрачные риски ради Кремля.

Структурный дисбаланс

В целом же прекрасную картину развернувшейся на Восток России испортил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, признав сложности во взаимодействии с Китаем, Ираном и Индией. «Это непростые партнеры, к ним надо привыкать, а они должны привыкнуть к нам, мы должны нарастить объем отношений с тем, чтобы возникла атмосфера действительно взаимного доверия», – обескуражил Песков. Видимо, сам опешив от такой откровенности, он заверил, что Китай, Индия и Иран «были партнерами и раньше», «а сейчас сам бог велел, как говорится, поэтому открываются новые горизонты».

Один из таких горизонтов – Индия – на политическом уровне была представлена на ПМЭФ слабо. Премьер Нарендра Моди, некогда составлявший компанию Путину на форуме, занят сборами в Вашингтон, поэтому на форум отправилась преимущественно деловая делегация. Впрочем, это не помешало сторонам лишний раз рассказать об успехах в сотрудничестве. Так, Минэнерго РФ по итогам встречи главы ведомства Николая Шульгинова с госминистром сталелитейной промышленности Индии Фаганом Сингхом Куласте сообщило, что «успешное взаимодействие с индийскими партнерами позволило нарастить экспорт российской нефти и нефтепродуктов, а также обеспечить рост поставок коксующегося угля».

Приехавший на ПМЭФ исполнительный директор компании Indian Oil Винод Кумар подтвердил, что энергетическое сотрудничество с РФ бьет ключом. «Доля импорта российской нефти, которая составляла менее 2% в прошлом году, увеличилась в 10 раз, до 20%. Я ожидаю, что в текущем финансовом году (2023–2024 гг.) этот показатель достигнет 30%», – сказал индийский гость. По его мнению, торговля между двумя странами «гарантировано будет расти», а у России будет «серьезная роль в обеспечении энергобезопасности Индии».

Другими словами, переориентировка нефтяной отрасли РФ на Восток действительно идет успешно. Правда, повышенный спрос в той же Индии не в последнюю очередь обусловлен приличным дисконтом на российское «черное золото» из-за недоступности западного рынка и введения странами G7 ценового потолка на нефть из РФ.

В Москве это даже замечают. Так, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров задался вопросом: «Мы поставляем в Индию со скидкой, с очень большой скидкой. Я бы хотел понять, поскольку дружба у нас в обычных отношениях безгранична, насколько большой дальше может быть эта скидка?» Помощник президента РФ Максим Орешкин на это заверил, что «скидки в реальности меньше, и будут еще меньше». «Но об этом не надо никому рассказывать. Пусть все думают, что всё плохо», – отшутился Орешкин, не приведя каких-либо подтверждений. Однако, если скидка действительно будет уменьшаться, то большой вопрос, насколько устойчивым будет спрос у Индии, которая на российской нефти еще и зарабатывает, перепродавая ее или продукты ее обработки Западу.

Кроме того, российские представители стараются лишний раз не вспоминать про дисбаланс в структуре двустороннего товарооборота. Зато послу Индии в РФ Павану Капуру заявить об этом ничего не помешало: «Наша торговля очень не сбалансирована, поскольку в основном вы экспортируете в Индию. Нам необходима сбалансированная торговля, и есть много областей для сотрудничества». По его мнению, Москве стоит присмотреться к фармацевтике, автокомпонентам, оборудованию и химической промышленности. «Если вам нужна какая-то продукция, мы готовы поставлять», – намекнул посол и предложил еще наладить прямое авиасообщение между индийскими городами и Петербургом, охватив и сферу туризма. Сможет ли все перечисленное дипломатом сбалансировать торговлю, вопрос, скорее, риторический.

Идеологическая коррекция

Тем временем не перестает удивлять партнер Москвы по ЕАЭС Казахстан. Президент республики Касым-Жомарт Токаев, в отличие от прошлого года не поехавший на ПМЭФ, в эти дни решил заняться «декоммунизацией». Выступая на заседании Национального курултая, Токаев заявил, что Казахстан должен перестать использовать имена деятелей советского периода для названий объектов и сформировать новый список «выдающихся фигур», которые станут одними из «маркеров общенациональной идентичности». «Необходимо прекратить практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-то личным интересам и предпочтениям», – заявил президент. Ранее он также призывал покончить с практикой установки памятников деятелям времен СССР.

Кроме того, на Курултае Токаев дал оценку международной ситуации, которая «не внушает оптимизма, поэтому Республика Казахстан должна быть едина как никогда». Он отметил, что «некоторые крупные страны пытаются буквально продавить свою повестку», а столкновение «диаметрально противоположных идей и подходов сейчас происходит не только в геополитике или экономике, но и затрагивает даже сферу культуры и духовных ценностей». «Это чревато самыми серьезными негативными последствиями для безопасного существования целого ряда государств и народов», – заключил он.

Хотя Токаев дипломатично не произнес название страны, все признаки указывали на Россию. В частности, он заявил о решении восстановить ранее упраздненные Катон-Карагайский, Маркакольский и Маканчинский приграничные с РФ районы. «Ни одна пядь, ни одна горсть нашей земли не будет отдана иностранцам. Мы будем хранить ее как зеницу ока. Ситуация в наших приграничных районах напрямую влияет на территориальную целостность и благополучие страны. Это вопрос стратегического значения», – сказал Токаев. Учитывая, что ряд российских политиков заявляли о притязаниях на территории Казахстана и даже предлагали его «демилитаризовать» и «денацифицировать», воспринимать президента республики абстрактно было сложно.

Впрочем, политическое несогласие и чувство угрозы не мешает Казахстану извлекать выгоду из сложившейся ситуации. Например, Центральный депозитарий ценных бумаг республики отчитался, что в прошлом году в страну перевели аномальный объем ценных активов на 11,1 трлн тенге (около $24 млрд). Годом ранее зарубежные инвесторы перевели в страну бумаг лишь на 0,8 трлн тенге ($1,7 млрд). По оценке участников рынка, 80-90% переведенных в казахстанский депозитарий иностранных активов пришлось на российские ценные бумаги.

Такому притоку Астана не препятствует. Как не против она и предоставить свою территорию для транзита российского газа в Узбекистан, которому, как выяснилось, собственных запасов не хватает. Российский же «Газпром» в условиях сворачивания привычных рынков сбыта на Западе рад любой возможности приткнуть свои кубометры, даже если речь идет о менее 3 млрд кубометров в год. Зато там, где Казахстану становится невыгоден приток чего бы то ни было, он не церемонится. Это лишний раз доказало введение временного запрета на импорт авиатоплива из РФ с 14 июня по 15 июля. Готовность России насытить страну дешевым авиационным керосином привела к профициту этого продукта в Казахстане. Что РФ будет делать с переизбытком авиатоплива, еще и в условиях подсанкционной авиаотрасли, Астану не волнует. В конце концов, может, Индия купит… с дисконтом и за неконвертируемые рупии.