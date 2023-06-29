Россия – Восток: совместный проект Москвы и Пекина не взлетит

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

У России выдалась по-настоящему трудная неделя. Основные проблемы свалились на Кремль внутри страны, когда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, рассорившись с Минобороны РФ, решил повести своих наемников на Москву. На фоне развернувшегося в центральной России хаоса остальные неурядицы могли показаться не столь значительными, однако неудачи преследовали путинский режим повсюду. Не все было гладко и в отношениях с Востоком. Торгово-экономические новости не радовали, а политические – и вовсе должны были расстраивать. Ключевые партнеры, которых Кремль хотел бы видеть союзникам, дружно были заняты переговорами с представителями Запада, ближайшие соседи продолжали дистанцироваться.

Своя игра Китая

Китай остается крупнейшим покупателем российской нефти с 2017. Неудивительно, что после почти полного сворачивания поставок этого энергоресурса на Запад из-за войны в Украине, не только Индия, но и КНР воспользовалась низкой ценой на российский продукт и нарастила импорт. Как отчиталось 20 июня Главное таможенное управление Китая, поставки нефти из РФ в январе-мае 2023-го выросли на 23,7% по сравнению с предыдущим годом и составили около 42,1 млн тонн. На втором месте с результатом 38,6 млн тонн за этот период расположилась Саудовская Аравия. Правда, в стоимостном выражении эти поставки принесли России $22,65 млрд, что примерно на 5% меньше, чем годом ранее. Саудовская Аравия же, продав меньше, заработала больше – $23,75 млрд. Другое дело, что Москве в нынешней ситуации явно не привыкать к распродаже национальных ресурсов.

Зато поступившие в тот же день данные за июнь – пока неофициальные – говорят о том, что рассчитывать на КНР как стабильного покупателя не стоит. Издание The Bell и ряд других российских СМИ со ссылкой на подсчеты Reuters и данные трейдеров сообщили, что с 1 по 19 июня в портах Балтийского и Черного морей для отправки в Китай загружалось в среднем около 212 тыс. б/с российской Urals – вдвое меньше, чем в мае, когда эта цифра составляла 414 тыс. б/с. Аналитики объясняют резкое падение ослаблением спроса со стороны китайских НПЗ в ожидании новых государственных квот на импорт сырой нефти и подешевевшей иранской нефтью. И хотя участники рынка полагают, что в июле экспорт в КНР восстановится, любой столь серьезный провал в доходах больно бьет по бюджету РФ, который и без того с начала года сталкивается с острым дефицитом из-за непомерных трат на войну.

Если спрос на дешевые энергоресурсы из России, скорее всего, восстановится, то попытка совместного российско-китайского освоения рынка гражданских самолетов – уже вряд ли. С 2017 года Москва и Пекин взялись за строительство широкофюзеляжного пассажирского лайнера CR929 и планировали составить конкуренцию Boeing и Airbus. Однако на авиасалоне в Ле-Бурже самолет, создание которого оценивалось в $50 млрд, в итоге был представлен как китайская разработка. Выяснилось, что партнер российской Объединенной авиастроительной корпорации COMAC полностью отказался от сотрудничества с Москвой и решил достраивать CR929, где C означало China, а R – Russia, без ее помощи. Недостающие элементы компания закупила у немецких и американских фирм. Таким образом мечта Кремля громко заявить о себе на мировым рынке гражданских лайнеров разбилась о вторжение в Украину и нежелание «союзников» рисковать репутацией и деньгами.

Не совсем по-дружески Китай встречает и российских туристов, которые спустя три года ковидных ограничений возвращаются в Поднебесную. В связи с восстановлением турпотока Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) выпустила памятку для российских путешественников, посоветовав перед поездкой запасаться юанями на родине, поскольку обмен долларов в КНР сопряжен с многочисленными трудностями. Кроме того, в АТОР предупредили, что карты китайской платежной системы Union Pay, выпущенные российскими банками, практически нигде не работают. Снять с них наличные также непростая задача – в большинстве случаев неразрешимая.

Между тем и на политическом уровне Пекин преподнёс Москве неприятные сюрпризы. Еще до того, как 23 июня в России начался военный мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, чьи наёмники за сутки из лагерей в Украине почти дошли до российской столицы, в газете The Wall Street Journal вышел нелицеприятный материал о Вооружённых силах РФ. Проблема была в том, что в статье приводилось мнение недавно вышедшего в отставку полковника Народно-освободительной армии КНР Чжоу Бо, ныне – научного сотрудника Университета Цинхуа в Пекине. Китайский военный рассуждал о том, какие уроки Пекин должен вынести из развязанной Кремлем агрессии, и среди прочего заключил: «Военный имидж и авторитет России рухнули. Это превратилось в войну, которую они не ожидали».

Подобную ремарку, учитывая жесткую цензуру и контроль в Китае, вряд ли можно считать случайной. Зато общее мнение китайских военачальников и политического истеблишмента она, судя по всему, отражает. Тем более, что Чжоу Бо с присущей китайцам «нейтральностью» добавил, что у Путин по-прежнему остаются шансы на победу. «Иначе как он объяснит, зачем погибли все эти люди. Ему нужно чем-то оправдать всё это», – то ли отдал должное, то ли унизил полковник российского президента.

Примечательно, что в этот момент с визитом в Пекине находился госсекретарь США Энтони Блинкен, который провел переговоры не только со своим непосредственным коллегой Цинь Ганом, но и председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам этих встреч глава Госдепартамента США сообщил, что получил от китайского руководство заверения: Пекин не оказывал и не будет оказывать летальную помощь России. По словам Блинкена, Вашингтон ценит подобные гарантии и не видит причин в них сомневаться. В то же время он выразил обеспокоенность сотрудничеством с РФ частных китайских компаний, способных поставлять технологии для вторжения в Украину, и попросил китайцев «быть очень внимательными в этом вопросе».

В Кремле на столь, мягко говоря, не союзническое поведение ответили, как и подобает связанной по рукам и ногам санкциями стране, не имеющей права рисковать последними крупными рынками сбыта. На прошедшей неделе на базе Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН) открылся первый научный центр за пределами КНР по изучению… идей Си Цзиньпина. По словам директора ИКСА РАН Кирилла Бабаева, к 2025 году лаборатория должна издать «большую научную монографию, которая познакомит российских читателей, в том числе представителей российской власти, с идеями Си Цзиньпина и их значением для развития Китая и, конечно, для российско-китайских отношений». Бабаев уверен, что правительству РФ необходимо хорошо понимать, «в чем заключается идейная основа развития сегодняшнего Китая».

Безопасная дистанция

Куда более примечательным получился визит в Вашингтон Нарендры Моди, премьер-министра Индии – одного из главных выгодоприобретателей российско-украинской войны. Несмотря на взрывной рост торговли с Россией, Дели публично не поддерживал вторжение в Украину и с самого начала войны призывал к миру. Накануне поездки в США Моди дал интервью The Wall Street Journal и заверил, что Индию ошибочно считают нейтральным государством по отношению к конфликту. «Некоторые люди говорят, что мы нейтральны, но мы не нейтральны. Мы на стороне мира. Все страны должны уважать международное право и суверенитет государств», – заявил политик. Позднее, выступая в Конгрессе США, премьер-министр подчеркнул важность соблюдения принципов Устава ООН, мирного разрешения споров, уважения суверенитета и территориальной целостности. По итогам переговоров с американском президентом Джо Байденом лидеры двух стран опубликовали совместное заявление, призвав к уважению международного права и территориальной целостности государств, а также обязавшись «продолжать гуманитарную помощь народу Украины».

Правда, отказ Моди хоть как-то оправдать действия Москвы в Украине наверняка не так сильно расстроил Кремль, как активизация военно-технического сотрудничества Индии и США. Россия после вторжения в соседнюю страну начала резко терять позиции на крупнейшем для себя индийском рынке вооружений. Договоренности, достигнутые по итогам визита премьера Индии в Вашингтон, лишь подтвердили наметившийся тренд: страна не намерена рисковать экономикой и репутацией, а потому решила переориентировать оборонное сотрудничество на Запад.

При этом отказываться от покупки дешёвой российской нефти Индии необязательно – в этом вопросе рисков попасть под какие-либо вторичные санкции пока не наблюдается. После отъезда Моди из Вашингтона координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заверил, что «Индия должна сама принимать решения о закупках нефти», и лишь выразил надежду, что Дели будет это делать либо в соответствии с веденным Западом «потолком цен» на «чёрное золото» из РФ, либо «по ценам ниже, как это было раньше».

Не хочет рисковать экономикой ради России и Казахстан, что в очередной раз доказал визит премьера республики Алихана Смаилова в Грузию, где страны подписали соглашение о создании совместного предприятия для дальнейшего развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, берущего начало в Китае. Эта, на первый взгляд, региональная новость на самом деле говорит о том, что Россию фактически отрезают от транзитных путей для китайских товаров в Европу. Или, другими словами, от нового «Шёлкового пути». По итогам 2022-го транзит продукции из КНР в Европу через РФ обвалился на 30%. Что будет в конце нынешнего года, только предстоит узнать, но уже очевидно, что статистика вряд ли понравится Кремлю.

Москва может утешить себя тем, что хотя бы ладится сотрудничество с партнерами из ЕАЭС и ОДКБ по линии спецслужб. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на днях подписал закон, ратифицирующий соглашение с РФ и Казахстаном об обмене персональными данными граждан. Теперь Астана и Бишкек смогу законно поделиться с Кремлем всевозможной информацией о бежавших в эти республики от войны и мобилизации россиянах.

Примечательно, что на фоне мятежа Пригожина партнеры России по ОДКБ, включая Казахстан и Кыргызстан, преимущественно отмалчивались. Хотя тот же президент Казахстана в январе 2022 года официально просил Москву и других коллег по военному блоку помочь с подавлением гражданских протестов в республике.

Впрочем, Россия может не чувствовать себя одинокой. В воскресенье, 25 июня, когда бунт Пригожина уже провалился, Северная Корея пообещала РФ свою «мощную поддержку». Государственное агентство ЦТАК со ссылкой на замминистра иностранных дел КНДР Им Чхон Ира заверило: «Возникший в России вооруженный мятеж беспрепятственно будет покорен в соответствии со стремлением народа России». Кроме того, Им Чхон Ир сказал посолу РФ в республике Александру Мацегоре, что «стойкая армия и народ России будут непременно преодолевать встречающиеся испытания, трудности и одерживать героическую победу в специальной военной операции на Украине». Такая решительность и даже использование идеологически правильных с точки зрения Москвы стилистических конструкций наверняка убедили Кремль, что, как минимум, один верный союзник на Востоке у него точно есть. Жалко только, что прикупить лишние баррели нефти и кубометры газа КНДР не сможет – страна переживает очередной сильнейший экономический кризис.