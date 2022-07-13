Россия – в десятке мировых антилидеров по ВИЧ

Россия проигрывает войну с ВИЧ: даже по официальным данным, страна – в десятке мировых антилидеров по численности носителей вируса, а альтернативные данные рисуют еще более мрачную картину. Эпидемия ВИЧ стоит России десятков тысяч жизней и сотен миллиардов рублей в год.

Между тем ситуация обещает еще более усугубиться на фоне затягивания поясов и закручивания гаек в связи с войной в Украине.

Угрожающая статистика

По абсолютной численности носителей вируса – 1,1 млн человек – страна занимает десятое место в мире, уступая лишь некоторым африканским государствам, следует из данных Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом (ФНМЦ).

Доля ВИЧ-положительных во взрослом населении составляет 1,5%, что позволяет назвать ситуацию эпидемией. В странах Западной Европы распространенность ВИЧ в разы меньше: 0,1-0,3%.

В некоторых регионах ситуация с ВИЧ близка к катастрофической. Если в среднем на 100 тыс. россиян приходится 782 пораженных, то в Кемеровской, Иркутской, Свердловской областях – около 2 тыс., то есть с ВИЧ живут двое из сотни человек.

Таких мест становится всё больше. Если в 2014-м в РФ было 22 субъекта с высокой (свыше 0,5% населения) поражённостью ВИЧ, то к началу нынешнего года – 41, в которых живёт 64% граждан страны, отмечают специалисты ФНМЦ.

От последствий ВИЧ в России ежегодно умирает вдвое больше людей, чем гибнет в ДТП, – около 30 тыс. Для сравнения, в США, население которых вдвое больше, чем в РФ, летальных исходов вдвое меньше.

Эпидемия стоит России порядка 200 млрд рублей в год, три четверти из которых приходится на потери ВВП из-за преждевременных смертей и инвалидизации населения, подсчитал в 2020-м году Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) при Минфине. Сумма, сопоставима с затратами правительства на развитие науки.

Несмотря на это, власти, похоже, закрыли на проблему глаза. ВИЧ-терапия хронически недофинансируется, а профилактика загнана в такие жесткие рамки, что заниматься ею, не нарушив какой-нибудь закон, стало практически невозможно.

Эпидемия нарастает

Между 2012 и 2017-м годами число новых диагнозов «ВИЧ» возросло в полтора раза – с 70 до 107 тыс., следует из официальных данных. К началу нынешнего десятилетия заболеваемость несколько снизилась (до 97 тыс. в 2019-м), а затем упала ещё сильнее – до 71 тыс. в 2021-м.

Однако эксперты сомневаются, что официальная статистика дает повод для оптимизма. Во время пандемии ковида ресурсы здравоохранения были переброшены на борьбу с новой инфекцией. В результате масштабы тестирования на ВИЧ сократились с 43 млн человек в 2019-м до 37 млн в 2020-м, а с ними – и число диагнозов.

Кроме того, 77% из тех, кого проверили на ВИЧ в 2020-м и 2021-м, были пациентами ковидных стационаров, тогда как доля обследованных из групп риска – наркопотребителей, гомо- и бисексуалов, секс-работников, заключенных и так далее – упала до рекордно низких 3%, подчеркивал директор ФНМЦ, академик Вадим Покровский в интервью «Медицинской газете».

«С высокой долей вероятности истинное количество новых случаев заражения ВИЧ за прошлый (2021) год не сократилось, а совсем наоборот», – полагает учёный.

Почему ВИЧ не сдает позиции

Главными источниками угрозы считаются незащищенный секс и инъекционные наркотики. Однако за последние десятилетия осведомленность россиян о контрацепции значительно возросла, а «героиновая волна» схлынула. При этом эпидемия и не думает отступать.

Знать о презервативах и применять их – разные вещи. Согласно недавнему опросу «Одноклассников» и исследовательского центра ResearchMe, 70% россиян чувствуют различные оттенки неловкости, пользуясь кондомами.

Хотя статистика и показывает снижение доли наркопотребителей среди новых пациентов с ВИЧ (с 90% в нулевые до 28% в наши дни), к этим цифрам следует подходить осторожно, считает Евгений Писемский, главред ЛГБТ-издания «Парни+», до недавнего времени возглавлявший ВИЧ-сервисную НКО «Феникс Плюс».

Карательная наркополитика приводит к тому, что, становясь на учёт в качестве ВИЧ-положительных, наркопотребители скрывают, что являются таковыми (то же самое относится к геям и секс-работникам). В итоге статистика их недоучитывает.

Хотя способы потребления наркотиков изменились, распространению ВИЧ способствует мода на химсекс, а также эпидемическое эхо 90-х.

Часто инфицированные люди не знают об этом в течение многих лет и ведут благополучную семейную жизнь, пока не возникают серьезные проблемы со здоровьем. Отчасти это объясняет, почему 70% новых случаев ВИЧ приходится не на молодежь, как было двадцать лет назад, а на тридцати-пятидесятилетних.

Профилактика под запретом

Чтобы успешно бороться с ВИЧ, нужно работать с так называемыми ключевыми группами – мужчинами, практикующими секс с мужчинами, секс-работницами и наркопотребителями, а также продвигать сексуальное просвещение в школе, считают эксперты. Вместо этого российские власти сражаются с «пропагандой» однополой любви, наркотиков и секса, что делает эффективную профилактику ВИЧ проблематичной.

Например, неодобрение чиновников вызывает раздача наркозависимым стерильных шприцев в обмен на использованные в рамках политики снижения вреда.

«Государство считает, что если НКО даёт чистый шприц человеку, то она способствует наркопотреблению. По мнению властей, с наркопотребителями надо работать так: подходишь и говоришь: “Не употребляй наркотики. Иди в наркодиспансер”», – говорит Евгений Писемский.

Однако редкий наркопотребитель пойдёт в диспансер добровольно, так как это не только медицинское, но и де-факто полицейское учреждение, передающее информацию о пациентах в прокуратуру.

То же самое относится и к работе внутри ЛГБТ-сообщества, любая деятельность которого рассматривается властями как подрывная. Так, несколько лет назад полиция Иркутска сорвала акцию местного СПИД-центра, проходившую в гей-клубе, а недавно силовики явились на кинопоказ о проблемах ЛГБТ в СПИД-центрах нескольких городов.

Скандальным считается и обсуждение секса применительно к подросткам. С точки зрения консерваторов, секспросветители «провоцируют ранний интерес к половой жизни» и одобряют беспорядочные связи. В итоге редкие учителя рискуют затрагивать опасную тему, а те, кто всё-таки делает это, ходят по тонкому льду. К примеру, учительницу биологии из Санкт-Петербурга вынудили уволиться из-за того, что она вела блог для родителей, в котором рассказывала в том числе о том, как учить детей предохраняться.

Всё это связывает руки НКО, занимающимся профилактикой ВИЧ и помощью ВИЧ-положительным людям. Многие из них, такие как Фонд имени Андрея Рылькова, «Гуманитарное действие», «Феникс Плюс», признали иноагентами и/или закрыли, другие лишились госфинансирования.

По мнению Писемского (чью организацию ликвидировали 1 декабря прошлого года, в День борьбы со СПИДом), власти планомерно выжигают НКО, рассматривавшие борьбу с ВИЧ сквозь призму прав человека, заимствующие международный опыт и не боявшиеся критиковать госполитику. Однако эффективно бороться с ВИЧ, не защищая уязвимые группы, невозможно.

«Чтобы остановить эпидемию в сообществе, нужно чтобы это сообщество не подвергалось гонениям. Но государство делает так, чтобы наркопотребителям, гомосексуальным мужчинам, секс-работникам было страшно приходить в систему здравоохранения», – поясняет он свою позицию.

ВИЧ-терапия на голодном пайке

Государство централизованно закупает и бесплатно распределяет лекарства от ВИЧ среди пациентов. Несмотря на это, дефицит антиретровирусных препаратов (АРВП) является хронической проблемой. В прошлом году движение «Пациентский контроль» получило 230 сигналов о перебоях в снабжении АРВП, в позапрошлом – 266, а в 2019-м – 455. Терапией охвачено лишь 58% россиян, живущих с ВИЧ, сообщает Международная коалиция по готовности к лечению (ITPC).

В 2020 году государство тратило на борьбу с ВИЧ около 45 млрд рублей в год, большая часть из которых шла на закупку лекарств, подсчитали в НИФИ. Этого было явно недостаточно. При сохранении финансирования на том же уровне, смертность от ВИЧ в 2030-м будет немногим ниже, чем за десятилетием ранее: 25 тыс. в год, предупреждали аналитики.

В 2022 году объемы госзакупок по-прежнему не поспевают за ростом заболеваемости – их финансирование (около 30 млрд рублей в год) необходимо увеличить минимум на треть, отмечают эксперты. Более того, государство начало экономить на этой сфере, закупая более дешевые препараты, что эксперты называют «отскоком назад в терапии», пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы госзакупок.

Медицина не для всех

Недофинансирование и дискриминация приводят к тому, что многие носители ВИЧ оказываются за бортом государственной системы здравоохранения. В первую очередь это трудовые мигранты, которым грозит депортация, если обнаружится их ВИЧ-статус.

Всё больше представителей среднего класса не желают связываться с государственной медициной. Люди со средствами предпочитают платить частным клиникам и покупать лекарства через интернет, чтобы не сталкиваться с очередями, хамским обращением и дефицитом.

Наконец, стигма, сопутствующая ВИЧ, заставляет многих знающих свой диагноз отрицать его. Теории так называемых ВИЧ-диссидентов (которым власти практически не противодействуют) распространены довольно широко: в то, что ВИЧ не существует или не опасен для здоровья, верили 12% россиян, опрошенных ВЦИОМ.

Как война повлияет на ситуацию с ВИЧ

Проблем с производством и импортом лекарств возникнуть не должно, выяснил «Пациентский» контроль, опросивший основных производителей и дистрибьюторов АРВП в России.

Однако война и санкции бьют по российскому бюджету и оставляют мало шансов на то, что государство решит наращивать расходы на лечение ВИЧ.

Число беженцев из Украины на территории РФ приближается к двум миллионам. Большинство из них – выходцы из так называемых «ДНР» и «ЛНР», где система помощи ВИЧ-положительным пришла в упадок. Смогут ли они получить лечение в России – большой вопрос.

Усилившиеся на фоне войны репрессии против ВИЧ-сервисных НКО ухудшат и без того ужасную ситуацию, уверен Евгений Писемский.

«Те организации, которые остались, будут становиться всё более беззубыми и закрытыми для клиентов. Уже сейчас они стараются не писать [в заявках на государственные гранты], с какими уязвимыми группами работают, используют размытые формулировки», – отмечает он.

Загнав борьбу с ВИЧ в подполье, власти добьются лишь того, что заболеваемость ВИЧ вырастет со ста до 120-130 тыс. случаев в год, прогнозируют собеседники Eurasianet.org.