Россия – лидер или аутсайдер в сфере робототехники?

Российский рынок робототехники развит слабо, говорят аналитики, сравнивая уровень роботизации производств. В мире установлено 2,4 млн промышленных роботов, в России — около 6 тыс. (0,25%). В среднем по миру на 10 тыс. работников приходится 99 роботов, в России — только 5 (в 20 раз меньше).

Однако отечественные компании-разработчики не согласны признавать Россию отстающей, объясняя свою позицию особенностями российского рынка. На мировой арене доминирует промышленная робототехника, в России наиболее развита сервисная. Это роботы, «занятые» в обслуживании: в логистике, медицине, образовании, маркетинге, клининге. Этот сегмент ежегодно удваивается, а производители сервисной робототехники работают на экспорт, поставляя продукцию в десятки стран, включая лидеров роботизации — Японию, США, Европу.

Роботов не посчитали

Отрасль робототехники подразделяют на промышленную и сервисную. В свою очередь сервисная робототехника включает решения для различных отраслей — от сельского хозяйства и медицины до образования и торговли.

По данным IDC, мировой рынок робототехнических систем в 2019 году составил $95,4 млрд. В 2020 году эксперты прогнозируют его рост на 17,8%, до 112,4 млрд рублей. По данным Международной федерации робототехники, объем продаж промышленных роботов в 2019 году составил $16,5 млрд, установлено 422 тыс. роботов, а их общее число достигло 2,4 млн единиц. Объем мирового рынка сервисных роботов оценивается Research and Markets в $14,1 млрд.

Общих данных по российскому рынку нет. Даже дорожная карта по развитию робототехники — ключевой документ, регламентирующий развитие отрасли в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» — не содержит каких-либо сведений о ее текущем состоянии.

Есть оценки в разрезе различных сегментов. Так, по данным Минкомсвязи и Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР), опубликованном в апреле 2020 года, объем продаж промышленных роботов в 2018 году составил 3 млрд рублей, в течение года установлено 1007 единиц, общее число промышленных роботов оценивалось в 5 тыс. Рынок робототехнических систем, включая ПО, проектирование, инжиниринг и другие сопряженные расходы, составил 9,1 млрд рублей. Он увеличился на 42% по сравнению с предыдущим годом. В компании «Промобот» считают, что в 2019 году темпы роста снизились до 5-6%. Таким образом, общее число установленных в России промышленных роботов составляет порядка 6 тыс. единиц. На мировом рынке промышленной робототехники Россия занимает не более 1%.

Открытых данных по рынку сервисной робототехники нет, участники рынка затруднились дать его оценку. Олег Кивокурцев, сооснователь и директор по развитию компании «Промобот», сообщил Eurasianet.org, что все сегменты сервисной робототехники в 2019 году выросли как минимум в 2 раза.

«Это очень хороший показатель не только для растущих рынков, но и для устоявшихся», — считает он.

Павел Фролов, основатель компании «РОББО», оценил объем российского рынка образовательной робототехники в 4 млрд рублей в 2019 году. Правда, 85% рынка, по его данным, занимают зарубежные производители, преимущественно Lego.

Олег Кивокурцев считает тезис об отставании российской робототехники от развитых стран безосновательным.

«Я видел большое количество исследований, которые декларируют, что в России меньше распространена роботизация, основываясь исключительно на данных промышленной робототехники, — объясняет он. — Да, производственная робототехника в России не так востребована, как за рубежом, поскольку у нас дешевле рабочая сила и производств, в целом, меньше. Однако нельзя оценивать рынок лишь по одной его составляющей».

По его словам, рынок робототехники, помимо промышленной сферы, включает в себя медицинскую, сервисную, образовательную, а также RPA-системы и технологии искусственного интеллекта в целом. И именно в этих направлениях российские разработчики не только не отстают, но иногда и превосходят зарубежные рынки.

Боевые роботы, курьеры и беспилотные автомобили

Сейчас внедрение робототехники в России происходит в самых разных отраслях.

В конце июня 2020 года начались испытания боевых роботов, которыми управляют при помощи голоса. Испытания ведутся на базе робототехнической платформы «Маркер», сообщает ТАСС.

В Петербурге в июле 2020 года на дорогах общего пользования начались испытания беспилотного автомобиля StarLine, разработанного инженерами петербургской компании НПО «СтарЛайн» на базе автомобиля Шкода.

«Нам важно иметь возможность проводить тестирования на дорогах общего пользования, так как полигонов, имитирующих реальную дорожную инфраструктуру с другими участниками дорожного движения, у нас в стране нет», — сказал Борис Иванов, руководитель проекта «Беспилотный автомобиль StarLine».

Беспилотные автомобили «Яндекса» в течение двух лет работают в Иннополисе — городе недалеко от Казани, где разрабатывают и тестируют новые технологии. Он стал первым городом Европы, где люди могут пользоваться беспилотниками. Сейчас на стадии обсуждения находится законопроект, который может отменить запрет на использование автомобиля без водителя на дорогах общего пользования.

Робот-курьер от «Яндекса» в апреле 2020 года начал работать в Сколково, микрорайоне на окраине Москвы. Передвигаясь по тротуарам, он доставляет документы и посылки из одного здания в другое или на почту.

Разработчик систем управления беспилотным транспортом компания Cognitive Pilot подписала соглашение с агрохолдингом «Русагро» на автоматизацию 242 комбайнов в 2020 году. По данным компании, это самый крупный контракт в мировой истории на автоматизацию флота сельхозтехники.

В 2019 году «Промобот» запустила линейку роботов-компаньонов.

«Это единственные в мире роботы с детальной внешностью человека, которые могут интегрироваться в бизнес-процессы и работать консультантами, администраторами и личными помощниками», — уверены в компании.

Внешность робота, который может копировать эмоции человека, создана нейросетью. Искусственный интеллект проанализировал внешность нескольких тысяч российских женщин и создал обобщенный образ: девушка с русыми волосами и карими глазами. В июле 2020 года такой человекоподобный робот начал работу в пермском многофункциональном центре «Мои документы».

«Это первый в России случай, когда робот-двойник человека заменяет специалиста по оказанию госуслуг», — говорится в сообщении компании.

Роботы на экспорт

Российская робототехника, несмотря на небольшой рынок внутри страны, находит покупателей за рубежом. Например, в конце 2019 года компания «РОББО» зарегистрировала подразделение в Японии, которая считается «родиной роботов» и является достаточно закрытым рынком для зарубежных производителей. В апреле компания открыла два кружка робототехники «РОББО Клуб» в Токио и Фукуоке, а в июне 2020 года Министерство экономики, торговли и промышленности Японии включило ROBBO Japan в список компаний, которые могут получить государственные субсидии при оборудовании в школах Японии классов программирования и робототехники.

По словам Павла Фролова, на базе подразделения ROBBO Finland компания поставляет свои робототехнические комплексы для образования в 18 стран мира.

Офис в Японии поможет выйти на азиатские рынки, в частности в Китай и Индию, которые компания считает наиболее перспективными для международной экспансии.

«Промобот» экспортирует своих роботов в 40 стран мира.

«Мы ежегодно наращиваем географию присутствия не менее, чем в два раза», — отмечает Олег Кивокурцев.

Основным направлением экспорта для компании являются страны ближнего востока — ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Оман.

«Они используют наших роботов в торговых центрах, банках, выставочных центрах и мероприятиях. Мы пользуемся там успехом, поскольку наш робот – единственный, который говорит на арабском языке», — отмечает Кивокурцев.

На втором месте по объемам экспорта у «Промобота» страны СНГ — Казахстан, Беларусь, Туркменистан, Узбекистан. Там используют роботов в местах повышенного скопления людей и занимаются бизнесом по сдаче роботов в аренду на мероприятия и съемки. На третьем месте страны Северной Америки — США, Канада. Там роботы используются в аэропортах, университетах, бизнес-центрах, в качестве консультантов, консьержей, хостес.

Сейчас экспорт занимает 40% выручки компании, но в планах увеличить долю зарубежных продаж до 90%.

Китайская Shanghai Fuxin Intelligent Transportation Solutions (Fitsco) привлекла российскую компанию Cognitive Pilot к проекту по созданию системы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта для трамваев в Шанхае. Полностью автономный трамвай партнеры планируют разработать к 2020-2021 году.

Роботы в борьбе с коронавирусом

В докладе НАУРР и Минкромсвязи России «Применение робототехники для борьбы с COVID-19», опубликованном в июне 2020 года, говорится о том, что пандемия коронавируса даст толчок для развития рынка.

«В России есть много робототехнических компаний, которые готовы уже сегодня предложить решения по целому спектру направлений, ставших особо актуальными в период пандемии COVID-19 – от автоматизированной дезинфекции пространств и помещений и помощи медперсоналу до роботизированной доставки», — считает заместитель директора департамента развития отрасли ИТ Минкомсвязи России Екатерина Столбова.

В докладе приведены примеры 30 разработок российских робототехнических компаний, которые адаптируют свои продукты под потребности, связанные с распространением COVID-19. Это роботы и дроны, которые дезинфицируют помещения, помогают медицинскому персоналу проводить диагностику, меньше контактировать с больными, проводить уборку и дезинфекцию. Есть примеры промышленных роботов для автоматизации производств масок, лекарств, медоборудования. Разрабатываются и тестируются роботы-курьеры для доставки посылок и продуктов.

Нет условий для стартапов

Пандемия дает предпосылки для развития робототехники, считает Олег Кивокурцев.

«Были объявлены налоговые льготы для IT-компаний, обозначены квоты для приобретения государством отечественных высокотехнологичных решений, — говорит он. — Во всем мире люди стали задумываться о переходе на удаленную работу и исключении человека из большинства процессов. Это скажется и на российском рынке, и на мировом».

«Возможно, введенные ограничения, вплоть до остановки производств из-за карантина, заставят предприятия задуматься над более глубокой автоматизацией и роботизацией процессов. Но пандемия привела к экономическим проблемам во многих отраслях, это существенно охладит желание инвестировать в новые технологии в ближайшее время, — считает Павел Фролов. — Поэтому вряд ли в 2020 или 2021 годах произойдет существенный скачок в развитии робототехники в России. В оптимистичном сценарии рынок останется на уровне 2019 года или немного подрастет».

Кивокурцев согласен, что в 2020 году явного и быстрого роста не предвидится.

«Это связано с тем, что в экономике идет спад, почти у всех стран упал ВВП, и это, безусловно, отразится на робототехнике», — сказал он.

По мнению Фролова, медленное развитие рынка робототехники в России вызвано трудностью получения кредитов стартапами, высокими ставками по ним и серьезными недостатками в подготовке кадров для высокотехнологичных компаний.

«Разработчики технологий в развитых странах без бумажной волокиты получают кредиты по 2-3% годовых. Российские компании, если и имеют доступ к заемным деньгам, то по эффективной ставке 26%. Но получить кредит даже на таких условиях стартапу практически невозможно», — считает Фролов.

По его словам, сейчас всего пять стран — Китай, Япония, Южная Корея, США и Германия — являются производителями 74% всей промышленной робототехники. Во всех этих странах обучение робототехнике, программированию в том или ином виде начинается уже с первых классов школы. В России же только еще планируется модернизация уроков технологии, на которых пока обучают устаревшим технологиям и оборудованию.

Государство рассматривает робототехнику как способ увеличения производительности труда, повышения качества продукции в самых разных отраслях. В России на разработку робототехники, искусственного интеллекта и других смежных технологий планируют потратить 1,118 триллиона рублей, согласно национальной программе «Цифровая экономика 2024» разработанной в Минкомсвязи. Но насколько эффективными окажутся эти вложения – вопрос пока открытый.

Между тем разработчики уверены, что развивать робототехнику критически важно для развития страны.

«Через 10-20 лет робототехника будет определять уровень конкурентноспособности каждой страны. Кто не сможет разрабатывать свою робототехнику, будет собирать и обслуживать чужую. Среди стран возникнет конкуренция за рынки производства и продажи робототехники, как сейчас за рынки автомобилей, вооружений, компьютеров и т.д. Без создания условий для развития инновационных компаний и без трансформации системы образования Россия обречена на отставание и в будущем», — считает Фролов.