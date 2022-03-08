Россия – мировой антилидер по числу наложенных санкций

Россия сейчас является самым крупным в мире объектом наложения санкций, подсчитали в аналитической фирме Castellum.AI. В отношении РФ на сегодняшний день введено свыше 5500 различных ограничений.

Для сравнения, в отношении Ирана действует около 3600 санкций, а Северной Кореи – порядка 2000. Мировые изгои вроде Венесуэлы и Кубы получили «всего» 651 и 208 соответственно.

При этом поражает не только число санкций, но и скорость, с которой они были наложены.

«Разрушительные экономические санкции, направленные против Ирана, вводились в течение 10 лет. Аналогичные санкции, принятые против России, были введены в действие в течение 10 дней», – пишет Спенсер Вуксич, автор доклада Castellum.AI.

Примечательно и разнообразие санкций. «Развязанная Путиным война, которую вполне можно было избежать, привела к внесению [в санкционные списки] политиков и чиновников (включая самого Путина), олигархов, крупных корпораций, финансовых учреждений и военно-промышленного комплекса», – добавляет автор.

В частности, была заморожена примерно половина золотовалютных резервов РФ, страну отрезали от SWIFT. При этом прямые санкции пока особо не коснулись энергетического экспорта – главной «дойной коровы» Кремля, обеспечивающей большую часть доходов российских властей.

Однако и это может измениться. Конгресс США рассматривает законопроект о запрете на импорт российской нефти. Евросоюз намерен урезать потребление российского газа почти на 80 процентов уже в этом году, а также значительно ускорить переход на возобновляемые источники энергии.

Так же от российских углеводородов отказываются многие частные международные покупатели. Как следствие, несмотря на рост цен, РФ стало трудно сбыть свою нефть.

В результате введенных и ожидаемых санкций Россия испытала беспрецедентный обвал национальной валюты и фондового рынка, и ждет рекордных показателей инфляции, безработицы и падения ВВП. Кроме того, переориентация крупнейших партнеров локомотива российской экономики – энергетического сектора – нанесет РФ значительный экономический ущерб не только сейчас, но и в среднесрочной и долгосрочной перспективе, даже при условии ослабления санкционного режима.