Россия: 80% заводов убыточны или имеют неустойчивое положение

Дайджест ключевых событий в экономике в августе 2021 года.

Власти продолжают убеждать людей в том, что худшее – позади. В этот раз президент объявил о завершении восстановления экономики, а Росстат подтвердил это цифрами. Во втором квартале ВВП, по официальным данным, вырос на рекордные 10,3%. Эффект низкой базы второго полугодия 2020 года позволит вывести оптимистичные цифры.

В августе и сентябре люди ждали единоразовых выплат от правительства – на эти цели власти готовы потратить 700 млрд рублей. Это незначительно улучшит статистику по реальным располагаемым доходам, но эффект будет краткосрочным. Этого, похоже, вполне достаточно: выборы в Госдуму уже в сентябре.

Между тем закредитованность граждан растет: исчерпав лимиты займов в банках, люди массово идут в микрофинансовые организации.

Производственные предприятия остаются недозагружены на 40%. Каждый седьмой завод – убыточен, 65% развиваются неустойчиво и сильно зависят от внешних факторов.

Президент объявил о выходе из кризиса

Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия», заявил, что экономика страны практически восстановилась. Для того чтобы рост стал устойчивым, президент предложил запускать и форсировать крупные инфраструктурные проекты. Например, строительство скоростной дороги Москва-Казань-Екатеринбург с продлением до Тюмени, железнодорожной магистрали «Северный широтный ход». Путин предложил расширять госпрограммы на Дальнем Востоке и в Арктике, осваивать природные ресурсы Урала и Сибири. По его мнению, это обеспечит рабочие места и позволит продолжить экономический рост. Есть ли в бюджете деньги на такие масштабные проекты, президент не уточнил.

Экономика отскочила на 10,3% вверх

Росстат опубликовал первую оценку ВВП страны за второй квартал 2021 года. Рост экономики оказался рекордным за 20 лет: ВВП вырос на 10,3% год к году. Однако именно второй квартал прошлого года стал самым провальным – падение ВВП составило 8,5%. По сравнению с 2019 годом рост составил гораздо более скромные 1,7%.

«Двузначный годовой темп роста в прошлом квартале, разумеется, объясняется "отскоком" от провала прошлого года, максимальная глубина которого пришлась как раз на второй квартал вследствие наиболее жестких локдаунов в России и в мире», – объясняют аналитики «Финам». По их оценке, в первом полугодии рост ВВП мог составить 4,7%. Несмотря на то, что во втором полугодии ожидается замедление темпов роста, «Финам» пересмотрел свой прогноз по динамике ВВП на 2021 год в сторону повышения: с 3,3-3,6% до 3,9-4,2%.

Выплаты вместо здравоохранения

Перед выборами в Госдуму правительство направит почти 700 млрд рублей на прямые выплаты гражданам. Из них 454 млрд рублей потратят на выплаты пенсионерам (по 10 тыс. рублей), 202 млрд рублей уже получили родители школьников (тоже по 10 тыс. рублей на ребенка). Кроме этого, подписан указ о выплатах силовикам и курсантам (по 15 тыс. рублей).

За 7 месяцев 2021 года доходы бюджета составили 13,65 трлн рублей, расходы – 12,76 трлн рублей. Профицит в 890 млрд рублей в соответствии с бюджетным правилом должен быть направлен в Фонд национального благосостояния. Для выплат придется наращивать госдолг, отмечают эксперты.

Расходы бюджета и так существенно превышают доходы. «До конца года рост доходов не сможет скомпенсировать расходы на единовременные выплаты», – цитирует аналитика Райффайзенбанка Станислава Мурашова издание Finanz.ru. По его оценке, к концу года дефицит бюджета составит 1 трлн рублей.

По подсчетам АКРА, выплаты обеспечат краткосрочный прирост реальных доходов населения на 0,6-09%, а также прибавят 0,2% к инфляции.

Параллельно государство сокращает расходы на социально-значимые сферы, например, здравоохранение. По состоянию на август 2021 года региональные бюджеты потратили на финансирование системы здравоохранения 687,3 млрд рублей. Это на 15% меньше, чем за этот же период прошлого года.

Половина россиян в режиме постоянной экономии

В 2021 году начали экономить 27% россиян, и теперь каждый второй житель страны находится в режиме постоянных ограничений. Это показал опрос Райффайзенбанка, итоги которого опубликованы в конце августа. 65% опрошенных отказывают себе в развлечениях и походах в рестораны, 53% – в отпуске и путешествиях. 47% россиян не покупают одежду, 31% – вынуждены экономить на продуктах.

43% опрошенных отметили, что их расходы заметно выросли в 2021 году. В первую очередь из-за роста цен на товары и услуги. Более половины респондентов считают, что инфляция в стране составила 10-30%, треть уверены, что цены выросли на 30-50%.

Бум на рынке микрозаймов

В первом полугодии 2021 года 2,26 млн человек получили кредиты в микрофинансовых организациях (МФО). Это почти в 3 раза больше, чем за весь 2020 год, сообщает РБК со ссылкой на данные саморегулируемой организации «МиР». В июле 2021 года клиентами МФО числились 11,9 млн человек, или 15,8% экономически активного населения.

За первое полугодие МФО выдали кредитов на 200 млрд рублей, что на 30% больше, чем во втором полугодии 2020 года. Люди нуждаются в деньгах на фоне катастрофического падения доходов, отмечают эксперты. Поэтому готовы брать займы со средней ставкой 349,2% годовых. 40% микрокредитов просрочены более чем на 90 дней, отметили в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Производители молока жалуются на рост себестоимости

Себестоимость производства и переработки молока за последний год значительно выросла, заявили в ассоциации «Союзмолоко». Так, себестоимость производства молока выросло на 18% из-за роста цен на корма, удобрения и дизтопливо. Перерабатывающие производства столкнулись с ростом расходов на 6-8%. При выручке всей индустрии в 1 трлн рублей в год прибыль производителей составляет 35 млрд рублей, пишет ТАСС.

Цена на полках магазинов за этот же период выросла на 3%, говорят в ассоциации. Она не перекрывает возрастающие расходы. Из-за этого темпы роста объемов производства снижаются: с 6% в первом полугодии 2020 года до 0,9% в первом полугодии текущего года.

В августе другая организация – Молочный союз России – направила письма в правительство и ФАС с просьбой разобраться с высокими наценками на молочную продукцию в торговых сетях, сообщает Интерфакс. В рознице наценка на молочную продукцию составляет от 50% до 150%. «Ни в одной стране мира нет такой наценки на молочную и прочую продукцию», – уверены в союзе.

Государство продолжает госрегулирование

Федеральная антимонопольная служба в августе проводила проверки торговых сетей с целью выявить завышенные наценки на социально-значимые товары. Ретейлеры подозреваются в картельном сговоре для извлечения повышенной прибыли. В ведомстве разрабатывают законопроект, который позволит ограничить наценку, пишет Forbes со ссылкой на свои источники в правительстве и бизнесе. Параллельно ФАС проводит встречи с руководителями крупнейших торговых сетей, где просит «добровольно» скорректировать цены.

Проверки подтвердили подозрения ФАС: наценка на пшено в магазинах составляет 44%, на свеклу – 41%, на чай – 40%, на ржаной хлеб – 30%. Если ведомство установит признаки сговора, то компаниям грозят штрафы в размере 15% от годовой выручки. Сейчас у государства нет инструментов, позволяющих регулировать наценку в магазинах.

Каждый седьмой завод – это зомби-предприятие

15% обрабатывающих производств в России находятся на грани банкротства, выпуская неконкурентную или ненужную рынку продукцию. Они расположены в небольших или моногородах, выживают за счет субсидирования от региональных властей. Единственная функция этих убыточных предприятий – сохранить хоть какие-то рабочие места на этой территории, говорится в обзоре Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Часть этих предприятий целесообразно вывести с рынка или значительно перепрофилировать с кардинальной сменой управленческого состава, считают эксперты. Они не тормозят рост всей индустрии и экономики в целом.

15-18% заводов – это эффективные, конкурентоспособные и финансово устойчивые предприятия. Остальные 65% занимают достаточно неустойчивую позицию, перемещаясь от лидеров к аутсайдерам и обратно. Их положение зависит от экономической и ценовой конъюнктуры, объемов заказов, финансового состояния и наличия трудовых ресурсов.

При этом эксперты ВШЭ отметили, что в июне-июле 2021 года прервался тренд на снижение загрузки мощностей обрабатывающих производств. Средняя загрузка летом составляла 60,7%, что на 2,3 п.п. выше, чем весной прошлого года.

АвтоВАЗу не хватает иностранных компонентов

С 23 августа АвтоВАЗ вынужденно приостановил производство на заводе в Тольятти на неделю. Причиной стала нехватка электронных компонентов производства немецкого концерна Bosch. Неделей ранее из-за сбоев поставок уже была приостановлена сборка моделей Lada Granta, ограничено производство Lada Niva и платформы B0, на основе которой выпускают Lada Largus и Xray, а также Renault Sandero и Logan. Летом 2021 года завод приостанавливал выпуск некоторых моделей шесть раз, сообщает РИА Новости.

По сведениям региональных СМИ, вынужденный простой продолжится и в первую неделю сентября.