Россия: 9 млн граждан могут потерять работу, 3 млн предприятий – разориться

Дайджест ключевых событий в экономической сфере в марте 2020 года.

Около 3 млн субъектов малого и среднего бизнеса могут обанкротиться, свыше 8,6 млн человек — остаться без работы, подсчитали в Торгово-промышленной палате РФ. Бизнес пишет обращения к властям с призывами о помощи, объявленные властями меры предприниматели считают недостаточными.

Прогнозы властей и экспертов о том, что ждет экономику, преимущественно пессимистичные. ВВП ждет в лучшем случае полупроцентный рост, бюджет ожидает дефицит в размере 2-4% ВВП, вызванный снижением нефтяных доходов на 3 трлн рублей. В марте на 10% снизились расходы населения.

Нефтяной коллапс и обрушение рубля

Нефть марки Brent к концу марта упала до $22 за баррель, что является минимумом с 2002 года, пишет ТАСС. Российская нефть Urals подешевела до $13, сообщает РИА «Новости». Удешевление нефти произошло сразу после выхода России из сделки ОПЕК+, суть которой была в ограничении добычи нефти странами–подписантами.

Доллар США дважды в марте превышал по стоимости 80 рублей (на протяжении последнего года доллар держался на уровне 60–63 рубля) и в конце месяца остановился на 77,7 рубля. Евро достиг 85,7 рубля.

На обвал рубля, как считают в ЦБ, оказало влияние «ухудшение ситуации на глобальных финансовых рынках в связи с угрозой рецессии в мировой экономике на фоне эпидемии коронавируса и резким снижением цен на рынке нефти». Банк России счел ослабление рубля «временным» явлением и сохранил ключевую ставку на уровне 6%.

На фоне падения цен на нефть бюджетные прогнозы правительства «безнадежно устарели», сказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Совете Федерации. По его словам, сокращение нефтегазовых доходов бюджета РФ по итогам 2020 года составит около 3 трлн рублей, а дефицит бюджета — почти 2% ВВП (по оценке IGN — 3–4%). В 2019 году был профицит 5,3%. Не стоит ждать роста экономики, реальные доходы населения и инвестиции будут снижаться, отметил чиновник.

Прогнозы: один хуже другого

Эксперты сходятся во мнении, что точно спрогнозировать, как будут развиваться экономические события в ближайшее время, невозможно. Предположений много, и они преимущественно пессимистичны.

Никто не знает, сколько продлится пандемия, сказал агентству Bloomberg глава ВТБ Андрей Костин. По его мнению, коронавирус окажет более существенное влияние на экономику России, чем падение цен на нефть и обвал рубля.

Глава Минфина Антон Силуанов тоже признал коронавирус гораздо более серьезной проблемой, чем падение цен на нефть. «Мы в этом году перейдем на дефицитный бюджет, нам придется задействовать Фонд национального благосостояния», — цитирует министра «Интерфакс».

«В России фаза снижения прогнозов только началась», — сказал главный экономист ING Дмитрий Долгин изданию Reuters. Российская экономика покажет снижение на 2–3% по итогам года, считает он: «Этот прогноз сложно назвать окончательным, существуют риски дальнейшего его ухудшения».

Между тем агентство Moody's в конце марта снизило прогнозы по цене нефти марки Brent: на 30% в 2020 году (до $40–45 в среднем за год) и на 15% в 2021-м (до $50–55), пишет «Интерфакс». Рейтинговое агентство считает положение России вполне устойчивым благодаря средствам Фонда национального благосостояния, которые по состоянию на 19 марта 2020 года составили 11,2% ВВП. Moody's также понизило прогноз по росту ВВП с 1,5% (до падения цен на нефть и коронавируса) до 0,5%, сообщает ТАСС.

Рынки схлопываются, бизнес готовится к закрытию

Ослабление рубля, закрытие границ, введение режима самоизоляции и резкое снижение спроса поставили на грань закрытия 3 млн предприятий и ИП, без работы могут остаться свыше 8,6 млн человек, оценили в Торгово-промышленной палате РФ, пишет РИА «Новости».

Первыми под удар попали туристические компании и международные перевозчики. По данным исполнительного директора Ассоциации туроператоров (АТОР) Майи Ломидзе, треть мелких и средних участников рынка могут закрыться к началу июня. Оживление туристической активности, согласно оптимистичному сценарию, можно ожидать к началу июля, считает она.

Потери авиаперевозчиков из-за приостановки полетов могут составить 100 млрд рублей по итогам 2020 года, возможны банкротства авиакомпаний, заявлял глава Росавиации Александр Нерадько в середине марта, сообщал ТАСС, когда международные полеты еще не были прекращены полностью.

Правительство считает наиболее пострадавшими транспортную и туристическую отрасли, а также индустрию развлечений и общепит, пишет «Коммерсантъ». Именно для них будут разработаны первоочередные меры поддержки, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Непродуктовые ритейлеры, предприятия общепита и сферы развлечений, по сведениям ТАСС, обратились к правительству РФ с просьбой о помощи. Падение выручки в этих отраслях составило от 20% до 90%. Ситуация чревата сокращением рабочих мест и банкротством предприятий.

Авторы обращения просят создать условия для временного перехода с фиксированной арендной платы на долю с товарооборота (возможно, речь идет о случаях аренды государственной собственности), ввести отсрочку по уплате процентов по банковским кредитам и мораторий на уплату налогов и взносов в Пенсионный фонд РФ.

Примерно о такой же помощи просят автодилеры. Письмо в правительство направила 26 марта ассоциация «Российские автомобильные дилеры». Без государственной поддержки 3300 дилерских центров и 300 тыс. сотрудников ждут банкротства и увольнения, говорят в ассоциации. Закрыться могут 30–50% компаний.

Меры правительства: этого недостаточно

Первый пакет мер поддержки экономики был опубликован 17 марта. Правительство и ЦБ предлагали предоставить авиаперевозчикам и турбизнесу отсрочку по уплате налогов и других платежей, а также госгарантий для продолжения кредитования этих предприятий.

Кроме этого, планировалось расширение программы кредитования малого и среднего бизнеса, отсрочка арендных платежей на 3 месяца арендаторам госимущества, обнуление импортных пошлин, отмена штрафов за срыв госконтрактов и другие меры.

Затем 25 марта с видеообращением к населению выступил президент РФ Владимир Путин. Он анонсировал дополнительные меры поддержки: уменьшение размера страховых взносов с 30 до 15%, введение отсрочки по налогам на полгода (кроме НДС).

Как пишет «Коммерсант», сейчас правительство работает над вторым пакетом антикризисных мер, который включит предложения президента и бизнеса. В частности, Торгово-промышленная палата предложила снизить ставку НДС, ввести мораторий на проверки и блокировки банковских счетов (судебными приставами) и отложить сроки запуска системы маркировки товаров.

Налог на вклады привел к их оттоку

В своем обращении Владимир Путин предложил обложить 13-процентным налогом доходы граждан со вкладов и инвестиций в ценные бумаги общей суммой больше 1 млн рублей. После заявления президента вкладчики стали забирать деньги из банков, говорится в письме Ассоциации банков России, пишет РБК.

На вклады от 1 млн рублей приходится порядка 57% всего объема депозитов в стране (около 18 трлн рублей), хотя таких счетов всего 1% (5,9 млн единиц), утверждает издание. Банки пока не испытывают нехватки ликвидности, но просят ЦБ расширить инструментарий предоставления банкам кредитов на случай ее снижения.

Россияне сокращают расходы

Потребительские расходы в марте сократились на 10%, выяснили аналитики Промсвязьбанка. При этом в Москве после 16 марта по сравнению с первой неделей месяца на 72% выросли расходы на аптечные препараты и на 10% — на медицинские услуги, на 32% сократились расходы москвичей на салоны красоты.

Согласно расчетам аналитического центра НАФИ, при потере работы накоплений россиян хватит на 63 дня. «Большинство россиян не делали сбережений и не имеют необходимой финансовой "подушки безопасности" на случай потери работы», — приводятся в публикации слова руководителя направления социально-экономических исследований НАФИ Елены Никишовой.