Россия: 90% богатств в руках 3% граждан — стимул или угроза?

Большая часть (89-92%) финансовых активов, банковских вкладов и наличных сбережений сосредоточены в руках 3% богатейших граждан России, подсчитали в ВШЭ и Внешэкономбанке, используя принципиально новую методику, которая, в отличие от традиционной, учитывает доходы состоятельных слоев населения.

Специалисты неоднозначно оценивают последствия имущественного неравенства для общества. Одни считают, что это безопасно в условиях, когда наблюдается быстрый экономического роста, так как бедные «богатеют» наряду с обеспеченными слоями. Другие — что при росте экономики бедные стагнируют, а богатые слои используют доступ к управлению экономикой для концентрации плодов экономического роста в своих руках.

Расслоение достигло пика

Три процента населения РФ владеют 89% финансовых активов (включая акции предприятий, облигации и т.д.), 92% срочных банковских вкладов и 89% наличных сбережений, посчитали аналитики ВШЭ и Внешэкономбанка, недавнее исследование которых цитирует «Коммерсантъ» (его нет в публичном доступе).

Авторы исследования получили эти цифры, взяв последние (май 2018 года) данные потребительских финансов Росстата и добавив в нее банковскую статистику, так как, по словам исследователей, методология Росстата не способна учитывать доходы богатых граждан.

До сих пор публиковавшаяся статистика подобного рода использовала старый метод, основанный на анализе налоговой отчетности, в которую доходы состоятельных слоев населения не попадают, поскольку зачастую они скрыты в тени или находятся в офшорных зонах, следует из объяснения исследователей.

Согласно результатам подсчетов по старому методу, с 1991 по 2015 год богатейшие 10% россиян увеличили долю своих доходов с 24,6% до 45,5% национального дохода, а богатейший 1% граждан — с 8,4% до 20,2%, следует из данных международной исследовательской группы World Inequality Lab. За этот же период 50% наименее обеспеченной части населения сократили эту долю с 29% до 17%.

По последним данным Росстата, в 2017 году 53% населения довольствовались заработком ниже 25 тыс. рублей в месяц — сумма, которую некоторые эксперты и политики рассматривают как минимально необходимую для выживания. По данным Superjob, 40% населения не имеют сбережений.

Сегодняшний уровень неравенства в России несколько выше, чем в царский период, отметили специалисты World Inequality Lab в «Докладе о глобальном неравенстве» за 2018 год.

Большинство россиян (84%) считают доходное неравенство наиболее болезненной социальной проблемой, в том числе — лично для себя (69%), констатирует Институт социологии РАН. Также многие считают социальной проблемой неравенство в доступе к медицинской помощи (70% опрошенных), к жилищным условиям (64%), к хорошим рабочим местам (52%) и образованию (48%).

Неравенство: стимул или тормоз

Эксперты расходятся в оценке последствий имущественного расслоения для общества. Одни считают, что неравенство может быть безопасным для власти при наличии значительного экономического роста, другие — что бедность даже в условиях роста экономики становится структурной и неискоренимой.

Так, по мнению профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге, экономиста Дмитрия Травина, неравенство создало стимул к труду, практически отсутствовавший в позднем СССР с его уравнительной социальной политикой. С другой стороны, в условиях неравенства в среде бедных появляется зависть и озлобление, если расслоение кажется им несправедливым, говорит он, и это может быть опасно для власти.

«[Российское] общество живет под дамокловым мечом. Если власть ослабнет и потеряет возможность силовыми методами подавлять недовольных, они могут снести ее силой», — считает он.

По мнению Травина, единственный способ, сохраняя неравенство, сделать его безопасным, это обеспечить экономический рост. «В развивающейся экономике разрыв между бедными и богатыми может остаться таким же, но при этом если бедные станут вдвое обеспеченнее, у них исчезнет мотивация ненавидеть богатых», — рассуждает экономист.

Доцент факультета международных отношений и политических исследований СЗИУ РАНХиГС Илья Матвеев оспаривает точку зрения, согласно которой экономический рост снимает с повестки дня проблему разрыва в доходах.

«В обществах, где стремительно растет неравенство, доходы бедных, как правило, стагнируют», — отмечает эксперт. В странах, где есть узкий слой сверхбогатых, они стремятся превратить использовать экономику в качестве политического инструмента, не давая расширять систему социальных гарантий для беднейших слоев. В результате страдает демократия, и бедность становится структурной, крайне трудноискоренимой чертой общества, считает Матвеев.

По его мнению, отсутствие накоплений у основной массы населения приводит к тому, что люди не открывают бизнес. В 2018 году в России действовало лишь на 0,03% больше малых и средних предприятий, чем годом ранее. При этом 95,5% из них составляли микропредприятия (где в среднем 15 работников), в то время как число более крупных фирм малого и среднего бизнеса снижалось, отмечают аналитики Института комплексных стратегических исследований.

«Даже в странах, где живут относительно прилично, людям кажется, что общество ценит гигантские состояния. С одной стороны, люди в таких странах не могут достичь высокого уровня [благосостояния], а с другой — все время чувствуют, что именно этого они и должны добиваться. С одной стороны, американская мечта, с другой — разочарование в ней. Напротив, в странах с низким коэффициентом Джини [показатель расслоения общества] — Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия, — по опросам, живут самые счастливые люди», — говорит Матвеев.

Отсталость периферии

В России еще более усугубляет неравенство расслоение между российскими регионами. Так, разрыв между средним заработком в Дагестане и Ямало-Ненецком автономном округе достигает 4,3 раза. Душевой оборот розничной торговли варьируется от 4,2 тыс. в месяц в Ингушетии до 32 тыс. в Москве. По данным Росстата, 47,2% российских бедных живут в сельской местности или в малых городах населением до 100 тыс. человек.

«Капитализм в России развивается очагами — в крупных городах. Гигантская асимметрия рождает несправедливую ситуацию, когда люди занимаются одним и тем же делом в Москве и, например, в Калмыкии, получая зарплату, отличающуюся в пять раз, что не имеет отношения к способностям и компетентности», — отмечает Матвеев. По мнению эксперта, это также лишает российскую экономику динамизма.

По уровню зарплат и обороту розничной торговли на душу населения лидируют крупнейшие мегаполисы: Москва, Петербург, Екатеринбург, а также регионы, в которых сосредоточены нефте- и газодобыча: ЯНАО, ХМАО, Тюменская область. В числе аутсайдеров — республики Северного Кавказа и другие аграрные регионы, говорит он.

«Узкий [из-за отсутствия накоплений] спрос на внутреннем рынке, в сочетании с неспособностью России экспортировать что-либо кроме ресурсов, создает убойную комбинацию, тормозящую экономическое развитие», — делает вывод собеседник.

Перераспределение доходов: за и против

Правительство отвергает идею перераспределения доходов в пользу бедных путем введения прогрессивного налогообложения (реформу неоднократно предлагали оппозиционные фракции Госдумы). С 2001 года в РФ действует плоская шкала подоходного налога, по которой граждане, независимо от дохода, платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%.

Более того, в России применяется регрессивная шкала социальных взносов. Например, выплаты в Пенсионный фонд для людей с доходом меньше 95,8 тыс. рублей в месяц составляют 22%, а для более высокого дохода — 10%.

Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и другие чиновники неоднократно заявляли о нецелесообразности повышения фискальной нагрузки на более обеспеченных граждан, так как это привело бы к уклонению от налогов (Путин в 2016 и 2018 годах, Медведев в 2018-м). Они утверждают, что введение плоской шкалы НДФЛ в начале правления Путина в семь раз увеличило собираемость налогов и позволило улучшить ситуацию в социальной сфере.

Дмитрий Травин разделяет эту точку зрения. «Можно начать бороться с неравенством: ввести прогрессивный налог или с помощью сотрудников ФСБ отнять капиталы у олигархов. Да, это выровняет общество и минимизирует зависть, но превратит нашу экономику из стагнирующей в деградирующую. Если ввести налоги, изымающие деньги у богатых, все [экономические] стимулы исчезнут. Часть людей уедет за границу и выведет туда капиталы, другая часть перейдет в теневую экономику, а третья — перестанет работать», — убежден эксперт.

Другие специалисты указывают на то, что РФ — одна из немногих стран мира с многочисленным населением, в налоговой системе которых отсутствует перераспределительный компонент. «В Европе верхняя ставка [подоходного] налога доходит до 45-50%, а у нас она составляет 13% для всех. Несколько десятков человек, задекларировавших доходы свыше 10 млрд рублей, заплатили те же 13%, что и миллионы людей, получающие прожиточный минимум 12 тыс. рублей», — отмечает Илья Матвеев.

По его мнению, кричащее имущественное неравенство грозит потрясениями в будущем. «У олигархов есть доступ к высшим лицам, и они оказывают влияние на политику, — полагает он, — в то время как обычные люди имеют все меньше политического влияния. ... Общество никогда не примирится с этими состояниями».