Россия: IT-разработка студентов из Ярославля помогает лечить нервные болезни

Студенты из Ярославля разработали способ лечения болезней нервной системы с помощью дополненной реальности. Проект направлен на восстановление моторики рук после инсульта, а также на избавление пациентов с ампутированной рукой от фантомных болей.

Разработка позволила стартапу заработать за полгода почти полмиллиона рублей. Основатели компании не гонятся за высокими доходами и хотят сделать инновационную медицину доступной каждому человеку. Один из продуктов они предлагают бесплатно.

Фантомные боли

Три года назад ярославские студенты Магомед-Амин Идилов и Даниил Федулов задумались о применении технологии дополненной реальности в медицине. Возникла мысль применить ее для лечения фантомных болей, когда болит ампутированная/утраченная конечность.

Уже много лет эту проблему врачи решают с помощью зеркальной терапии — вместо ампутированной руки ставят зеркало с отражением здоровой руки, и мозг считает это отражение ампутированной конечностью. Однако, по словам Амина Идилова, у нее есть недостаток: одна рука не является точной копией другой руки, и в какой-то момент мозг понимает, что его обманывают, и метод перестает работать.

Этот недостаток зеркальной терапии, считают Идилов и Федулов, устраняет 3D-модель ампутированной конечности. Компьютерная копия делается по воспоминаниям пациента и фотографиям, и отражает все детали реальной руки: родинки, шрамы, татуировки. Благодаря технологии дополненной реальности пациент видит эту модель на месте ампутации и делает ею различные движения, например, сжимает и разжимает кулак, рассказывает Идилов.

Проект назвали Phantom MD и начали проверять на пациентах с фантомными болями. В выборку попали люди, оценивавшие боль в 8 баллов из 10, и те, у кого она была хронической. Болевой синдром удалось убрать у всех, даже у пожилого мужчины, который был настроен крайне агрессивно: нецензурно ругался и пытался испортить оборудование (пришел на терапию после ультиматума супруги).

Однако стартап не смог найти клинику, которая была бы готова платить за использование такой технологии в лечении. А самим пациентам с ампутированной конечностью такая терапия не по карману, говорит Идилов. К тому же рынок оказался небольшим — с фантомными болями, говорит Идилов, сталкиваются 2,5 млн человек в год. Теперь Phantom MD чисто социальный проект: лечение фантомных болей компания предлагает бесплатно.

Восстановление двигательных функций

В процессе работы над Phantom MD родилась идея другого проекта — Cerebrum MD, — позволяющего с помощью дополненной реальности восстановить двигательные функции конечностей после инсульта. Для терапии с помощью Cerebrum MD нужны шлем дополненной реальности, смартфон и ноутбук.

«Пациент надевает шлем и видит поверх своей руки виртуальную руку, которая выполняет определенные движения. Задача пациента своей реальной рукой попасть в диапазон этого движения», — говорит Идилов. В процессе подобных упражнений нервные клетки мозга учатся брать на себя функции клеток, погибших из-за инсульта. В результате мелкая моторика рук восстанавливается.

Контроль за выполнением упражнения ведется с помощью камеры в смартфоне, который находится в шлеме дополненной реальности. Обработка информации происходит в установленном на смартфон приложении, разработанном компанией партнеров (ООО «Мдинк», MDinс).

Если пациент делает упражнение неверно, то программа ему об этом сообщает, если это повторяется, она снижает уровень сложности. Если пациент не успевает, ему дается больше времени. Цель — выполнить упражнение с той скоростью, с которой его выполняет здоровый человек, объясняют в компании. Ноутбук нужен для того, чтобы данные о пациенте и его динамику мог видеть врач.

О преимуществах и перспективах

Перспективы Cerebrum MD в компании связывают с распространенностью инсультов (в год в мире регистрируется около 19 млн случаев инсульта, в России 0,5 млн) и проблемами с реабилитацией: доступ к ее третьему этапу, на котором возвращаются речь и мелкая моторика рук, в России, например, получают лишь 10% больных.

К тому же после инсульта можно восстановиться и снова выйти на работу, в то время как после ампутации получить новую конечность нельзя, поэтому человек с инсультом платежеспособнее, говорит Идилов.

Проведенные MDinc исследования показывают, что технология дополненной реальности повышает качество реабилитации после инсульта на 20% по сравнению с лечебной физкультурой, которой ограничивается большинство российских больниц. Лечебная физкультура неплоха, говорит Идилов, но число нуждающихся в ней превышает возможности больниц, поэтому многие пациенты не успевают пройти реабилитацию вовремя и в должном виде.

Количество существующих решений для реабилитации огромно, признает Идилов. Преимуществом Cerebrum MD он считает качество детектирования. «У нас минимальное количество ошибок во время распознавания выполнения упражнений. Мы сравнивали с существующими методами. Если говорить о конкретных компаниях, то это Virtual Rehab [Эстония] и [продукт] NeuroMove [компании Zynex в США]», — говорит он.

Второй плюс проекта, по его словам, это дешевизна: нет сложного оборудования и не нужны специальные навыки, чтобы его эксплуатировать. В то же время самый распространенный программно-аппаратный комплекс для восстановления моторных функций, говорит Идилов, стоит несколько миллионов долларов.

Как зарабатывает компания

MDinc зарабатывает на продаже доступа к компьютерной программе. Небольшим клиникам предлагаются пакеты лицензий (на 30, 50 или 100 штук). Одна лицензия — это полная реабилитация одного пациента. Пакет на 50 лицензий, например, стоит $2,5 тыс. Крупным клиникам, через которые проходит большое количество пациентов, выгоднее другой вариант — оплата по подписке ($4,6 тыс. долларов в месяц).

Сейчас реабилитация с помощью Cerebrum MD проходит в пилотном режиме в нескольких медучреждениях Ярославской городской больницы и сети клиник АНО «Центр биотической медицины доктора» доктора Скального в Москве. Оба медучреждения получили доступ к технологии с большой скидкой ($2,5 тыс. за 150 пациентов, а не за 50), потому что сейчас главная цель MDinc — увеличение базы пациентов.

В обеих клиниках используются шлемы за $40, смартфоны за $160, ноутбуки за $450. Стоимость может быть и иной, в зависимости от потребностей клиники, говорит Идилов. К тому же клиника может использовать свой компьютер, а приложение можно установить на смартфон пациента.

Стоимость терапии для пациентов клиника устанавливает самостоятельно, MDinc на это влиять не может. По словам Идилова, несмотря на полученный дисконт и договоренность о цене для пациентов на уровне 1 тыс. рублей за сеанс, одна из клиник, поняв, что технология работает, стала брать за сеанс 6 тыс. рублей. Это не устроило основателей компании.

«Мы хотим сделать инновационную медицину доступной для каждого», — говорит Идилов. Поэтому они планируют открывать собственные реабилитационные кабинеты, в которых сами будут устанавливать цены. Открытие первого кабинета запланировано на 2021 год, сейчас оформляются документы.

Сколько вложено в компанию

Не считая полумиллионного гранта от Фонда содействия инновациям, компания развивается на деньги основателей. Идилов вложил 700 тыс., Федулов — 200 тыс. Еще 300 тыс. — это деньги, полученные ими от продажи услуг в области информационных технологий различным медицинским организациям.

«У нас было множество предложений от инвесторов, многие были очень привлекательны, однако есть одно но. Не было ни одного инвестора, который сказал бы: мы разделяем ваше отношение, что это должно быть доступно для каждого», — говорит Идилов.

При открытии реабилитационных кабинетов без инвестора не обойтись, говорит Идилов, но искать деньги компания планирует у европейских и американских венчурных институтов. «Я знаю очень много социальных проектов в России, и фонды, которые занимаются соцпроектами, но я не вижу ни реализации, ни быстрого толчка этих проектов. У нас [в России] очень трудно найти деньги для социального проекта, к сожалению», — говорит Идилов. По его словам, интерес к Cerebrum MD у зарубежных инвесторов есть, сейчас идут переговоры.

Применять технологии дополненной реальности в лечении партнеры решили в апреле 2016 года, а первые деньги получили в декабре 2018 года. Прибыль с тех пор составила 460 тыс. рублей, которые понемногу тратятся на проект.

После покупки оборудования для создания программы главной статьей расходов стала процедура получения патента: проведение патентного поиска, наем патентных поверенных, сопровождение процедуры получения патента. Вкладывались также в поездки, где демонстрировали разработки.

На оплату труда основатели MDinc практически не тратятся, потому что люди присоединяются к компании не ради заработка, а потому что им нравится идея. «Все члены команды — это студенты нашего университета. Они работают на энтузиазме», — говорит Идилов.

Сам Магомед-Амин Идилов является сотрудником фармацевтической компании, Даниил Федулов – сотрудником «Яндекса». Без этой работы не было бы возможности развивать стартап, говорит Идилов.

Как развивается проект

Команда MDinc меняет продукт по мере совершенствования технологий. Например, сначала для контроля над правильностью выполнения упражнения использовалось ИК-детектирование (распознавание объектов в пространстве при помощи инфракрасного излучения), но потом компания перешла на технологии компьютерного зрения и машинного обучения.

«Бывают случаи, когда система из-за наклона конечности не может распознать, правильно сделано упражнение или нет. Мы это оптимизируем в данный момент», — говорит Идилов.

Помимо этого, есть планы по модернизации оборудования. Сейчас идут переговоры о производстве шлемов дополненной реальности с уже встроенным приложением от MDinc. Такой шлем обойдется в 25 тыс. рублей, но смартфон уже будет не нужен. Без компьютера тоже можно будет обойтись, потому что такие шлемы могут отправлять информацию на почту пациенту или на сервер.

В 2019 году компания рассчитывает заключить соглашение с Санаторием имени Воровского (город Рыбинск Ярославской области). Он специализируется на реабилитации после инсульта и является одним из крупнейших в Центральном федеральном округе. В январе и апреле состоялись встречи с руководством санатория, но процесс замедлился из-за того, что там попросили протестировать технологию на большом количестве пациентов. Пилотирование 150 человек по проекту Cerebrum MD закончится 31 августа 2019 года.

Выходить на зарубежный рынок компания не планирует, так как это потребует значительных средств, которых нет. «Мы хотим иметь сначала крепкую почву в России и лишь потом выходить на Запад. Нам нужно будет заработать хорошую репутацию, получить большое количество результатов, тогда будет проще [развиваться] на западном рынке», — считает Идилов.