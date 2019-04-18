Россия: IT-сектор восстанавливается, но неравномерно

Российский рынок IT на фоне стагнации в экономике, судя по всему, восстанавливается, а некоторые его сегменты растут быстрыми темпами.

Но, несмотря на положительные предпосылки, включая рост IT-экспорта и наличие высококвалифицированных кадров, отрасль растет не такими высокими темпами, как могла бы, а доля России на мировом рынке информационных технологий остается крайне низкой.

По мнению экспертов, власти создали в стране условия, препятствующие выходу российских IT-компаний за рубеж, а геополитическая напряженность не позволяет привлекать иностранные вложения. Также, по их словам, сказывается недостаточная амбициозность российских стартаперов и отсутствие у многих из них предпринимательских навыков.

Как IT-рынок развивается в России

Несмотря на проблемы в российской экономике, IT рынок в последние годы чувствует себя значительно лучше большинства других несырьевых сфер экономики.

Кризис больно ударил по сектору. Общая годовая выручка IT-компаний, выраженная в долларах, сократилась с $33 млрд в 2013 году до $22,6 млрд в 2018-м, говорится в исследовании отраслевого объединения «Руссофт» (данные за 2018 год оценочные, окончательных сведений пока нет). При этом, если в первые годы этого периода выручка сокращалась, то в течение двух последних лет наблюдался рост на 17% и 4% соответственно, т.е. хотя вернуться к докризисному уровню 2013 года пока не удалось, наметилась положительная тенденция.

Восстановление IT-рынка после начала кризиса между тем происходит неоднородно. Сильный рост наблюдается в сегменте, занимающемся созданием компьютерных программ (он вырос до 66% IT-рынка в 2018 году). С 2013 по 2018 год выручка таких компаний увеличилась почти в три раза (до 1 трлн рублей) без учета инфляции, а с ее учетом — более чем на 74% накопленным итогом. Оборот, рассчитанный в долларах, также вырос за этот период — на 53% до $16,9 млрд, и превысил докризисный период ($11 млрд в 2013 году).

За эти шесть лет доля зарубежных продаж производителей программ увеличилась с 49% до 64%, и по итогам 2018 года, согласно прогнозу, ее рост (+19%) превысит рост продаж на внутреннем рынке страны (+15%).

Данных по другим сферам IT в отчете нет, однако общие итоги рынка указывают на то, что сферы, не связанные с созданием ПО, чувствуют себя заметно хуже.

Некоторые IT-компании, в том числе связанные с созданием ПО, растут значительно быстрее рынка. Петербургская компания eLama — сервис для работы с интернет-рекламой (компания создает собственные программы для работы сервиса) — за последние шесть-семь лет ежегодно растет в два раза, при годовом росте этой части рынка на 25-30%, сказал в интервью РБК основатель компании Алексей Довжиков. По итогам 2018 года выручка фирмы составила около 9 млрд рублей.

Экономика в целом, особенно большинство несырьевых отраслей, не могут похвастаться такими показателями. Среднегодовой рост ВВП в 2013-2018 годах, по данным Росстата, составил 0,7%. В частности, выручка строительной сферы в 2010-2017 годах в постоянных ценах сократилась на 9,5% накопленным итогом. Застой или слабый рост в последние годы наблюдается в розничной торговле, сельском хозяйстве, в несырьевых сферах промышленности и других отраслях. Некоторые специалисты полагают, что стагнация в России длится уже больше 10 лет.

Между тем, согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), за последние 10 лет размер экономики РФ не только не вырос, но сжался примерно на 11% с $1,78 трлн в 2008 году до $1,58 трлн в 2018-м. За те же годы мировая экономика подросла на 33%.

С чем связано восстановление IT-сферы

Во многом IT-сфера обязана автоматизации государственных и бизнес-инструментов, развитию телекоммуникаций и связанному с этим росту спроса на цифровые решения. Коммерческий успех российских соцсетей — «Вконтакте», «Одноклассники», поисковых гигантов — «Яндекс» и Mail.ru, «открыл глаза предпринимателям на перспективы IT-отрасли, и она стала привлекательной для инвесторов», считает Антон Соколов, технический директор петербургской компании «Деасофт» (делает веб-проекты, CRM-системы и инструменты автоматизации для малого и среднего бизнеса).

«Активно потребляет IT-услуги и государство. Запущен портал Госуслуг, разрабатываются электронные площадки госзакупок, компании переходят на электронный документооборот, автоматизируется налоговая отчетность. Все это требует разработки программного обеспечения, и софтверные компании получают новые заказы», — говорит он. В последние годы в связи с этим стали активно открываться бизнес-инкубаторы, технопарки, инновационные центры.

Сегодня практически любой бизнес нуждается в IT-сервисах. Возникает потребность в простом, но эффективном бизнес-анализе в несколько кликов, в решении других проблем на рынке товаров или услуг. Благодаря этому спросу IT-сфера замещает те процессы, которые до сих пор требовали механической работы, — бухгалтерский учет, системы оплаты, парсерные программы, «умные» системы для жилья и других помещений, говорит Гегам Барсенян, технический директор платформы All.me (соцсеть, позволяющая пользователям зарабатывать на рекламе).

«Мы вошли в этап повсеместной автоматизации, когда решения интегрируются во все отрасли, позволяя повысить качество услуг и производимых товаров, увеличить скорость, повысить безопасность, исключив человеческий фактор, а самое главное сократить издержки за счет сокращение рабочих мест и увеличения эффективности труда. Каждое внедренное решение позволяет сэкономить (заработать) в перспективе нескольких месяцев (пары лет) колоссальные суммы. Таким образом, компании инвестируют в автоматизацию, создавая многомиллионные контракты для IT-интеграторов», — считает Сергей Барышников, руководитель компании GodChain Group (специализируется на создании высокотехнологичного ПО и инвестициях в IT).

Также восстановление IT связано с относительной легкостью масштабирования проектов за пределы страны. «Любой другой бизнес всегда будет территориально ограничен городом, регионом, страной. Как итог — долго и сложно выходить на международные рынки. В IT же не важно, где территориально находится бизнес. … Бизнес может не только собрать команду программистов в любом городе, но и взаимодействовать с разработчиками из других стран», — убежден Гегам Барсенян.

Кроме того, из-за санкций многим зарубежным производителям пришлось переносить производство в Россию, локализовывать производственные линии, благодаря чему вырос спрос на ПО в России, говорит Антон Соколов. «С падением курса рубля стоимость разработки в России для западных стран стала более выгодной, поэтому многие крупные проекты выносятся на аутсорс», — утверждает он.

Наконец, знания в сфере IT доступны любому человеку и находятся в открытом доступе — специальная литература и медиа, личное взаимодействие с профессионалами, различные онлайн-курсы и программы дополнительного образования, говорит Гегам Барсенян.

При этом на рынке много ярких примеров проектов, которые из простой идеи превратились в огромные компании, считает он. «Получается, существует шанс, что, используя только персональный компьютер, можно создать продукт, который в теории завоюет мир. Понимая это, многие школьники и студенты стали реализовывать свои идеи именно в сфере программирования», — поясняет он.

Международные достижения российской IT-сферы остаются скромными

Несмотря на определенные успехи IT-сферы внутри страны, это почти не влияет на ее международные достижения, которые остаются весьма скромными. По оценке управляющего партнера венчурного фонда LETA Capital Александра Чачавы, весной 2018 года на Россию приходился 1% мирового рынка. В 2004 году власти России оценивали эту долю в 0,7%. В 2016 году на долю России приходилось 0,8% экспорта компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг. По оценке ВШЭ, лидерами в этом направлении тогда были Ирландия (14,4%) и Индия (11,2%).

Причины в том, что власти создали для технологических компаний золотую клетку в виде разнообразных бюрократических процедур — получения сертификатов в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, регистрации в Росреестре и получения государственных грантов, пишет Александр Чачава в своей статье в Republic. В результате стартапы тратят массу времени на эти мероприятия, вместо того чтобы сразу пытаться выходить на международный рынок, говорит он.

Кроме того, иностранные инвесторы неохотно вкладывают деньги в Россию, считая страну «логовом зла», говорит Чачава. «Бизнесу приходится маскироваться под зарубежные компании. Нет ни одной компании с международной выручкой выше десятков миллионов долларов, которая называет себя российской с головным юридическим лицом, зарегистрированным в России», — утверждает он.

По его оценке, единственная крупная российская компания, которая успешно продает услуги за границу, это «Лаборатория Касперского» (производит антивирусное ПО). При этом из-за санкций и геополитических проблем в 2017 году объемы ее продаж в Северной Америке сократились на 8%, в Европе — на 2%. Летом 2018 года на Европу и Северную Америку в результате приходилось 50% выручки.

Несмотря на все возможности, Россия обладает большим потенциалом и находится на старте развития IT, говорит Гегам Барсенян. «Сфера находится в догоняющем положении и пока не имеет того статуса [на мировом рынке], который хотелось бы», — считает он.

Что сдерживает рост IT

Многие признаки указывают на то, что российский рынок IT должен развиваться значительно более высокими темпами. Например — удешевление российского ПО из-за девальвации рубля, связанный в том числе с этим рост экспорта, распространенное в мире признание российских программистов. Ясного объяснения этому явлению нет, но есть несколько факторов, которыми оно может объясняться.

Во-первых, IT-сфера чувствительна к политическим и экономическим изменениям.

Во-вторых, не все IT-специалисты, создающие свой бизнес, имеют предпринимательские навыки. У 63% основателей действующих компаний в прошлом был негативный опыт, связанный с провалом проекта, и только 30% опрошенных имеют предпринимательский опыт и ранее имели собственный бизнес, показало исследование «Стартап барометр 2018».

В-третьих, на рынке по-прежнему не хватает амбициозных основателей. Многие успокаиваются, построив бизнес с выручкой $2-5 млн в год, считает Дмитрий Калаев. Российскому рынку нужны «супермотивированные предприниматели, которые будут строить крупный бизнес из стартапа», убежден он.

В-четвертых, согласно исследованию «Стартап-барометр 2018», только 29% российских стартапов имеют внешних инвесторов, в то время как почти все стартапы в Кремниевой долине, Бостоне, Лос-Анжелесе или Сиэтле получают венчурные инвестиции. Основная масса российский предпринимателей (70%) получают 75-100% дохода в РФ. Это связано с тем, что они не могут или не хотят двигаться на внешние рынки — либо из-за незнания языка и низкой мобильности, либо из-за невысоких амбиций, считает директор акселератора Фонда развития интернет инициатив Дмитрий Калаев.

Некоторые специалисты между тем указывают на тот факт, что многие IT-компании из-за сложностей работы в России переходят под юрисдикцию других стран, продолжая работать в России или покидая ее навсегда. В зарубежных странах более благоприятный налоговый режим, удобные условия технологического бизнеса, льготы, считают они.

«Если говорить о блокчейн-индустрии, то порядка 10-12% всех [зарубежных] проектов — с российскими корнями. В условиях российской законодательной нерегулируемости компании вынуждены менять правовое поле. Таким образом из России утекают не только мозги, но и налоги. С учетом роста темпов развития индустрии через пару лет [налоговые сборы в этой сфере будут] сравнимы с налогами оборонной промышленности», — сказал Сергей Барышников.