Рубль в ближнем зарубежье: выдержит ли ЕАЭС испытание коронавирусом?

Коронавирус – это первый серьезный стресс-тест для возглавляемого Москвой Евразийского экономического союза. И пока наблюдается больше трений, чем дружбы.

На прошедшем 25 марта заседании Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), управляющего органа ЕАЭС, было принято решение отменить таможенные пошлины на медицинское оборудование и другие предметы, ввозимые для борьбы с коронавирусом. ЕЭК также запретила экспорт средств индивидуальной защиты в страны, не входящие в блок. По словам члена коллегии (министра) по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, орган намеревался в течение недели опубликовать список предметов первой необходимости, на которые могут быть временно снижены тарифы.

Но в своем следующем заявлении 31 марта комиссия лишь сообщила о введении запрета до 30 июня на экспорт большинства сельскохозяйственных товаров за пределы ЕАЭС. Снижение тарифов на вышеупомянутые прочие предметы первой необходимости не упоминалось. Но ЕЭК таки ввела временный запрет на экспорт вентиляторов и средств индивидуальной защиты в страны, не являющиеся членами ЕАЭС. Правда, Кремль тут же нарушил этот запрет, устроив пиар-акцию с поставкой этих товаров в Нью-Йорк.

Все более частные и публичные проявления недовольства указывают на то, что блоку, в который входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан, в ближайшее время не удастся прийти к соглашению о мерах экономической поддержки.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время состоявшегося 31 марта телефонного разговора с премьер-министром Армении Николем Пашиняном пожаловался на «завышенный уровень цен» на поставляемый Россией природный газ, особенно в свете недавнего падения мировых цен на энергоносители. Он призвал провести саммит глав государств ЕАЭС – при необходимости, посредством видеоконференции – «для обсуждения возникших экономических вызовов». Ранее в том же месяце он обвинил Кремль в «предательстве» после того, как Россия закрыла границу с Беларусью. Москва ранее обвинила Минск в несоблюдении рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. (Лукашенко занял очень спокойную позицию по поводу пандемии COVID-19, и недавно рекомендовал сметану в качестве профилактического средства.)

Один недовольный ситуацией армянский депутат опубликовал четырехстраничное письмо, раскритиковав отсутствие солидарности в ЕАЭС во время кризиса. «В конце концов мы задаемся вопросом – является ли данный Союз реальностью, живым органом, способным реагировать на мировые угрозы и риски, или “братство” закреплено лишь на бумаге?», – написал глава парламентской фракции партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

Экономические последствия пандемии COVID-19, несомненно, будет ощущаться на протяжении многих лет, но некоторые из них ощущаются уже сейчас. Во второй половине марта в России застряли тысячи трудовых мигрантов из Центральной Азии, оказавшихся жертвами отмены рейсов и закрытия границ.

Тем временем Москва начала поставлять друзьям (и тем, за кем она охотится) тест-системы для лабораторной диагностики коронавируса.

Роспотребнадзор объявил 12 марта об отправке тестов другим членам ЕАЭС, а также Азербайджану, Узбекистану, Таджикистану и Туркменистану – словом, почти всем в регионе, кроме Грузии и Украины.

Роспотребнадзор не уточнил, сколько тестов он отправит каждой из стран, но прокремлевские СМИ быстро выяснили подробности, касающиеся этой гуманитарной помощи. Таджикистан должен был получить 21 000 тестов, Кыргызстан – 20 000, Узбекистан – 9 000. Посольство России в Азербайджане заявило, что Баку получит 7000 тестов. Армении предоставили 1 500. Президент Казахстана сказал, что он его стране досталось 40 000.

Некоторые страны также спрашивают, не распространится ли российская благотворительность и на поставки газа.

31 марта вице-премьер Армении Мгер Григорян обратился к «Газпрому» с предложением провести переговоры по поводу цены на газ. «Газпром» также сунул руку в свою кубышку ради Кыргызстана, внеся 2 миллиона сомов (примерно 24 тысячи долларов) в государственный фонд борьбы с пандемией, сообщает местный интернет-портал Kaktus.media.

Но взывать к щедрости России стали в не самый удачный для нее момент. 6 марта провалились переговоры с Саудовской Аравией о продлении ограничений на добычу нефти. Это произошло на фоне ширившейся пандемии коронавируса, взбудоражившей рынки. Котировки нефти – главного экспортного товара РФ – рухнули.

Пометки на полях этой истории дают некоторое представление о том, какую роль играют члены ЕАЭС в авантюрах России за пределами блока. Согласно короткой заметке, без указания источников, в прокремлевском Федеральном агентстве новостей, Нур-Султан поддержал решение Москвы отказаться от переговоров в Саудовской Аравии. Затем эту статью подхватили некоторые казахстанские СМИ, включая Forbes.kz и Zakon.kz. Независимо от того, насколько информация в статье соответствует действительности, учитывая динамику на нефтяном рынке и российско-казахстанский политический альянс, у Нур-Султана не было возможности очень активно возражать.

Неспособность Нур-Султана действовать самостоятельно не могла остаться незамеченной в Ташкенте, который уже несколько месяцев пытается определиться, стоит ли ему вступить в ЕАЭС.

В январе президент Шавкат Мирзиёев отложил вопрос о членстве на потом, объявив, что пока будет добиваться только статуса наблюдателя. Казалось, что вопрос закрыт, но затем 27 марта Борий Алиханов из Экологической партии Узбекистана сообщил о планах сформировать в парламенте рабочую группу «для тщательного изучения всех аспектов сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом».

Поддержка в России более тесных экономических связей с Узбекистаном остается сильной. 31 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проведение очередного российско-узбекского бизнес-форума в конце текущего года, а также аналогичного форума с Казахстаном в следующем году.

Между тем председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович из Беларуси 19 марта заявил белорусской газете «Республика», что он придерживается «позиции взвешенного расширения членства в ЕАЭС» и считает приоритетом укрепление союза в нынешнем составе. В этой связи он заявил, что блок должен стремиться к подписанию международного договора о структуре общего рынка газа к 2022 году, тем самым осторожно напомнив об обещании, которое Владимир Путин дал в декабре 2018 года.

Одним из возможных путей углубления сотрудничества может стать вступление Ташкента в Евразийский банк развития (ЕАБР), предположил председатель правления банка Андрей Бельянинов. На пресс-конференции 11 марта Бельянинов сказал, что все члены банка (ЕАЭС плюс Таджикистан) поддерживают членство Узбекистана.

С точки зрения финансовых возможностей ЕАБР значительно уступает Европейскому банку реконструкции и развития и Азиатскому банку развития, которые являются крупными игроками в регионе. Но в то время как последние два учреждения в целом находятся в фарватере политических интересов США, ЕАБР решительно ориентирован на Москву.

Вступлению в ЕАБР стран, не являющихся членами ЕАЭС, уже был прецедент – Таджикистан. Кроме того, о своем намерении присоединиться заявил в декабре прошлого года президент Молдовы Игорь Додон.

А вот Ташкент пока этого не сделал.