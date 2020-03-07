Рубль в ближнем зарубежье: ЕАЭС, это несерьезно!

Азербайджан начинает самоутверждаться на топливном конфликте между постсоветскими странами.

В прошлом месяце мы рассказали вам, как президент Ильхам Алиев предложил России доставлять свой газ через азербайджанскую трубопроводную сеть в ЕС, что подорвало бы усилия Европы по диверсификации поставок из России.

Но это русофильское дружелюбие, впрочем, может продлиться недолго. Теперь Баку вмешивается в продолжительный «углеводородный» разлад между Минском и Москвой. 26 февраля белорусская государственная нефтяная компания «Белнефтехим» объявила о планах по закупке 160 тонн азербайджанской нефти у государственной SOCAR. Москву это вряд ли порадует.

Беларусь уже много лет зависит от российской нефти, которую покупает со скидкой и продает в виде бензина в Европу. При этом уже больше года Минск спорит с Москвой по поводу российского налогового маневра, в результате которого Беларусь лишилась налоговых льгот. В результате издержки Беларуси и ее субсидируемой Россией нефтеперерабатывающей промышленности выросли.

«Роснефть» обычно поставляла львиную долю нефти на своих условиях. 18 февраля генеральный директор Игорь Сечин встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Несмотря на теплые слова и упоминание Сечиным того факта, что «Роснефть» является акционером белорусского Мозырского НПЗ, стороны не достигли соглашения.

Данные по импорту Турции показывают, как Азербайджан и Россия конкурируют на этом направлении. Общий объем импорта Турцией газа в прошлом году сократился на 10%, при этом сильнее проиграл «Газпром», чьи продажи снизились на 40%, в то время как поставки Азербайджана увеличились на 29%. Впрочем, «Газпром» по-прежнему продает больше газа в целом – около 14,5 млрд кубометров против азербайджанских 8,66 млрд.

У Москвы гораздо более тесные отношения с другим крупным «нефтяным» соседом – Казахстаном.

Однако загвоздкой в этих отношениях являются сложности с перевозкой товаров через общую границу, хотя эти две страны являются членами-основоположниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – блока свободной торговли. В феврале Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана объявило, что почти все из 51 контрольно-пропускного пункта страны нуждаются в модернизации.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и его российский коллега Владимир Путин подписали в ноябре прошлого года соглашение, направленное на расширение торговли между приграничными регионами. Тем не менее, меры по улучшению соответствующей инфраструктуры неоднократно откладывались, а количество пассажиров, между тем, продолжает расти.

ЕАЭС, цель которого – углубление регионального экономического сотрудничества, не справляется со многими проблемами, сказала глава Сената Казахстана Дарига Назарбаева 24 февраля Михаилу Мясниковичу, председателю коллегии Евразийской экономической комиссии, регулирующего органа EAЭС. Назарбаева (она является дочерью первого президента Казахстана и займет пост главы государства, если по каким-то причинам Токаев оставит свою должность), в частности, отметила, что в настоящее время в блоке 66 согласованных препятствий для торговли, по сравнению с 60, когда организация была создана в январе 2015 года.

Эти препятствия в основном представлены нетарифными барьерами – речь идет о правилах и закупочных структурах, которые ставят компании из других стран-членов ЕАЭС в невыгодное положение и создают благоприятные условия внутренним предприятиям. Назарбаева, в частности, упомянула, что казахстанские грузовики, по сравнению с российскими и белорусскими, сталкиваются с трудностями при пересечении российско-белорусской границы, поскольку в рамках ЕАЭС не решается проблема отсутствия на этом перекрестке международного контрольно-пропускного пункта.

Мясникович избегал прямых комментариев на вопросы, поднятые Назарбаевой, однако он предложил создание новых арбитражных институтов для разрешения споров между членами ЕАЭС. Впрочем, эта идея, вероятно, вызовет некоторую обеспокоенность в России, которая имеет привычку применять штрафные санкции против соседей в моменты политических трений.

Недавно были сделаны определенные шаги в сторону активизации российско-казахстанской торговли, хотя подобные меры явно вызовут недовольство экологических активистов. 3 марта государственные «Российские железные дороги» объявили, что будут снижать свои тарифы на 12,8–25% на экспортные перевозки российского угля в Китай через Казахстан.

Российский бизнес продолжает изучать Казахстан и весь центральноазиатский регион в поисках инвестиционных возможностей. Экономический новостной сайт ERECE сообщил, что холдинг «Ренова» Виктора Вексельберга может приобрести аэропорты в Казахстане и Узбекистане. В том же материале утверждается, что российский «Новапорт», принадлежащий Роману Троценко, бывшему советнику «Роснефти», который также в течение трех лет управлял российской Объединенной судостроительной корпорацией, объявил о намерении взять под управление аэропорты Самарканда, Намангана и Ургенча в Узбекистане.

Хотя Туркменистан представляет собой гораздо более сложную деловую среду, россияне продолжают рассматривать возможности и в этой закрытой экономике. В то время как российская компания сотовой связи МТС увязла в судебных разбирательствах с Ашгабатом из-за незаконных, по мнению мобильного оператора, действий правительства Гурбангулы Бердымухамедова, вытеснившего МТС из страны, российская ARETI, небольшая энергетическая фирма, имеющая давние связи с Бердымухамедовым, изучает новые инвестиционные проекты.

Об этом сообщают туркменские государственные СМИ, осветившие встречу главы ARETI Игоря Макарова с президентом 18 февраля. Его необычные успехи в Туркменистане на протяжении многих лет (возможно, как утверждается, не в последнюю очередь благодаря купленной им яхте за 60 млн евро для Бердымухамедова, когда его компания называлась «Итера», или все дело в их общем увлечении велоспортом) указывают на то, что он вряд ли столкнется с такими же проблемами, как МТС.

Вагит Алекперов, генеральный директор «Лукойла», который значительно больше, чем ARETI, также нанес визит Бердымухамедову 5 февраля, что является явным признаком того, что он изучает туркменскую нефтегазовую отрасль.

Между тем сын Бердымухамедова Сердар, сделавший головокружительную карьеру (три серьезных повышения в течение года) в госаппарате, посетил президента российской Республики Татарстан Рустама Минниханова 17 февраля в новой должности министра промышленности и строительства. Минниханов отметил «немалый потенциал» Туркменистана в «развитии связей» (читай в приобретении судов у Зеленодольского завода). Стороны также создали рабочую группу Татарстан-Туркменистан. Сердар Бердымухамедов не выглядел счастливым.

Таджикистану тоже нужны новые российские инвестиции. 14 февраля министр экономического развития и торговли Завки Завкизода принял российского посла Игоря Лякина-Фролова для обсуждения этих вопросов.

В последнее время Пекин затмил Москву в качестве главного спонсора Таджикистана. Согласно официальным данным, прямые иностранные инвестиции из России в 2019 году составили всего 33 млн долларов, при том что российские чиновники в феврале прошлого года заявляли о планах предоставить финансирование в объеме 50 млн долларов. Для сравнения – китайские компании в 2019-м инвестировали в таджикскую экономику 262 млн долларов.

Президент соседнего Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков тоже нанес визит своему российскому коллеге в Москве в конце февраля в поисках новых инвестиционных и торговых возможностей.

В преддверии визита, о котором обе стороны особо не распространяются, посол Кыргызстана в России Аликбек Джекшенкулов заявил «Новой газете», что Кремль хочет расширить оборонное сотрудничество. Джекшенкулов подчеркнул, что Москва согласилась увеличить арендную плату за авиабазу Кант на 291 500 долларов в год. В итоге Кыргызстан ежегодно будет получать 4,8 млн долларов в виде российских оборонных платежей, в дополнение к бесплатной военной технике, вроде вертолетов и радиолокационных станций, безвозмездно переданных Бишкеку в ноябре.