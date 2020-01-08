Рубль в ближнем зарубежье: завлечь Ташкент, усмирить Ереван

Заигрывания Ташкента с возглавляемым Россией Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) приняли серьезный оборот 26 декабря, когда заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов заявил о своей поддержке членства.

Нематов утверждает, что вступление Узбекистана, если оно произойдет, будет мотивировано исключительно экономическими интересами, отмечая, что все большее число стран подписывают соглашения о свободной торговле с ЕАЭС. Нематов, в прошлом посол в Вашингтоне, а до того – в Москве, также предупредил, что некоторые страны будут против присоединения Узбекистана, явно намекая на Соединенные Штаты.

Что должна сделать Москва, чтобы убедить Узбекистан присоединиться к блоку? Нематов перешел на намеки, отметив, что министр финансов России Антон Силуанов побывал в Узбекистане в начале декабря, о чем ранее не сообщалось. До этого Силуанов проводил встречи в Ташкенте в сентябре.

Два визита за три месяца – явно обсуждается некое соглашение. Пока о предмете переговоров ничего не известно, но очевидно, что Ташкент сейчас нуждается в помощи Москвы меньше, чем когда-либо раньше. С тех пор как реформатор Шавкат Мирзиёев стал президентом три года назад, у Узбекистана не было проблем ни с привлечением финансирования с западных рынков капитала, ни с китайскими кредитами.

Москва может предложить деньги, но это было бы рискованно. Кремль списал межгосударственные долги Ташкента в ходе визита президента Владимира Путина в декабре 2014 года в рамках его первоначальных после крымских событий усилий по запуску проекта ЕАЭС. Тогда 865 млн долларов оказалось недостаточно для обеспечения членства Ташкента. Теперь же, когда Ташкент регулярно принимает официальных представителей стран ближнего и дальнего зарубежья, цена вопроса, безусловно, выросла.

Когда Москва инвестирует в масштабах, достаточных, чтобы изменить всю экономику, она обычно преследует при этом более обширные цели. Член ЕАЭС Армения знает об этом не понаслышке – ее это коснулось, пожалуй, в большей степени, чем любое другое евразийское государство.

С момента прихода к власти в 2018 году премьер-министру Армении Николу Пашиняну удалось сохранить спокойствие Кремля, несмотря на то, что он преследует бывших союзников российского руководства – экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Хотя некоторые прокремлевские аналитические центры утверждают, что отношения между двумя странами портятся, события последнего времени представляются позитивными.

27 декабря Армения получила четыре истребителя Су-30СМ, при этом российские пилоты провели символические испытательные бои. Неизвестно, сколько заплатила Армения за самолеты, но сделка, по всей видимости, связана с недавно объявленными планами модернизации 102-й российской военной базы в Гюмри, втором крупнейшем городе Армении.

Недавняя размолвка российского производителя оружия ORSIS с Арменией из-за отказа Еревана от контракта, похоже, завершилась миром. 26 декабря «РИА Новости» процитировали начальника Генштаба Артака Давтяна, заявившего, что Ереван произведет закупку производимого ORSIS оружия.

Вряд ли Путин нуждается в напоминаниях, что Москва является старшим братом в отношениях между двумя странами, тем не менее одна журналистка на пресс-конференции 19 декабря держала табличку с надписью о том, что он президент не только россиян, но и армян. Журналистка Мария Лакатуш позже пояснила, что она не хотела обидеть власти Еревана, отметив тот факт, что в России проживает много этнических армян.

Глубина этих связей была отмечена несколькими днями ранее, когда президент Армении Армен Саркисян, по данным российских государственных СМИ, заявил, что считает своей задачей привлечение инвестиций армянской диаспоры не только в Армению, но и в Россию.

Армения – не единственное бывшее советское государство, чьи выходцы в значительном количестве живут в России. Страны Центральной Азии также давно являются основными источниками трудовых мигрантов. Но в материале сайта «Каравансарай», где публикуются хлесткие антироссийские статьи и который финансируется Министерством обороны США, рассматриваются предположительные изменения направления трудовой миграции. Портал отмечает, что число граждан Узбекистана, выезжающих в Россию на работу, сократилось с 1 миллиона в 2014 году до 852 000 в 2018-м. Для сравнения приводится количество узбеков, выезжающих в Казахстан, которое выросло с 468 000 до 3 миллионов в период между 2016 и 2018 годами. Вероятно, многие из них не искали работу, а воспользовались смягченным въездным режимом, чтобы, например, съездить на шопинг (дорога занимает всего полчаса от Ташкента). При этом объем средств, переведенных из Казахстана в Узбекистан, вырос на 28% за тот же период. Кыргызские рабочие также все чаще ищут работу в Казахстане, сказала сайту бишкекская экономистка Эльмира Суранчиева.

Лидер нации и экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев давно стремился сделать свою страну экономической державой, и хотя о ЕАЭС часто говорят как о возглавляемом Россией (что соответствует действительности), именно Назарбаев первым выдвинул идею создания союза. Путин подчеркнул это на саммите лидеров блока 20 декабря в Санкт-Петербурге. Назарбаев в ответ на похвалу охарактеризовал Путина как человека, который выполняет свои обещания и «знает ценность дружбы». Как дальше будут развиваться эти отношения в 2020 году, зависит от преемника посла Имангали Тасмагамбетова, давнего соратника Назарбаева, который 18 декабря был снят с должности президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Одним из евразийских государств, которое держится подальше от зарубежных объединений вроде ЕАЭС, является Туркменистан. При этом экономические отношения с Россией улучшаются с апреля прошлого года. 25 декабря местные СМИ в Дагестане, республики в составе России, сообщили, что туркменское дизельное топливо снова поставляется в регион, впервые с сентября 2014 года.

Развитие туркмено-российского сотрудничества, по всей видимости, вышло за рамки торговли. 27 декабря Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» сообщило со ссылкой на источник в туркменской погранслужбе, что вдоль 744-километровой границы Туркменистана с Афганистаном дислоцированы российские войска, и находятся они там по меньшей мере уже год. Хотя любая информация касательно безопасности (по факту – касательно правительства) в Туркменистане является конфиденциальной, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил улучшение отношений с Россией. Когда Бердымухамедов выступал с речью в начале декабря, Россия была единственной страной, которую он назвал стратегическим партнером.