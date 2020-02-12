Рубль в ближнем зарубежье: ракеты и трубопроводы

Президент Шавкат Мирзиёев, наконец, прокомментировал затянувшиеся игры Узбекистана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) – и отложил вопрос в долгий ящик.

В своем послании к народу 24 января Мирзиёев сказал, что его «правительство изучает вопрос взаимодействия с ЕАЭС». Он говорил о преимуществах членства, но не подтвердил намерения присоединиться. Вместо этого, по его словам, Узбекистан пока планирует получить статус наблюдателя.

Кремлевский новостной сайт Sputnik интерпретировал это как верную предпосылку к вступлению. Хотя Мирзиёев обеспечил себе пространство для маневра, членство, пожалуй, является единственным статусом, который устроит Москву. Если дать этой постсоветской республике возможность пользоваться некоторыми преимуществами возглавляемого Россией союза без сопутствующих обязательств, это создаст прецедент, который может ослабить проект, который и без того испытывает трудности.

Как и с любым торговым союзом, с ЕАЭС связаны не только потенциальные выгоды, но и риски, в частности, что членство отпугнет потенциальных инвесторов. 19 января Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана сообщило, что прямые иностранные инвестиции выросли до 9,3 млрд долларов в 2019 году, причем Россия является вторым по величине инвестором, уступая Китаю, но опережая Германию. В то же время министерство отметило, что эти три страны совместно обеспечили 34% ПИИ, а оставшиеся инвестиции приходятся на 50 других стран.

Хотя идея более тесных отношений с Москвой действительно пользуется широкой поддержкой, российские инвестиции уже сейчас вызывают разногласия.

Например, информация о том, что российская нефтяная компания «Лукойл» получает 90% прибыли в рамках соглашения о разделе продукции с «Узбекнефтегазом», вызвала «широкую дискуссию» в социальных сетях, сообщил Kun.uz 21 января. Министерство энергетики уточнило, что прибыль распределяется равномерно, и, хотя консорциум на 90% принадлежит «Лукойлу», российская компания несет ответственность за все капитальные вложения. Между тем связь с «Лукойлом» и раньше вызывала у местных жителей недовольство. В прошлом году, после того как международное новостное агентство «Рейтер» сообщило, что Ташкент должен компании около 600 млн долларов, президент заявил, что соглашение о разделе продукции не учитывает «национальные интересы» Узбекистана.

Между тем отношения между Россией и действующими членами ЕАЭС тоже не без противоречий. В этом можно убедиться на свежем примере Беларуси, которая на протяжении нескольких недель спорила с Москвой касательно налогообложения российской нефти. Эта ситуация свидетельствует о том, что в союзе часто возникают противоречия по фундаментальным аспектам региональной торговли. Споры также часто возникают между членами ЕАЭС в Центральной Азии: Eurasianet.org на прошлой неделе сообщил о застрявших на казахстанско-кыргызской границе водителях грузовиков из Кыргызстана, утверждающих, что после вступления в ЕАЭС пограничные проверки лишь усилились.

Между Москвой и Нур-Султаном время от времени возникают споры вокруг контролируемого Россией космического комплекса «Байконур» и прочих ракетных полигонов в Казахстане. Экологические последствия и возникающие у местных жителей проблемы со здоровьем усиливают недовольство Казахстана ракетными запусками.

После того как 9 января в Актюбинской области был обнаружен горящий обломок ракеты, Министерство обороны Казахстана опровергло предположения о возможных экологических последствиях, заявив в официальном сообщении, что поводов для беспокойства нет. Через несколько дней Нур-Султан ратифицировал двустороннее соглашение о строительстве нового ракетного комплекса на «Байконуре». Москва инвестирует в проект 916 млн долларов, Нур-Султан – около 233 млн долларов.

И это не единственная новость о крупных инвестициях РФ в Казахстане в этом месяце. Зарегистрированная в Швейцарии, но принадлежащая России фирма «ЕвроХим» обязалась вложить около 1 млрд долларов в новое предприятие по производству фосфорных удобрений в Жамбылской области. Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.

Если Узбекистан станет членом ЕАЭС, давление на Таджикистан с целью склонить его к вступлению в блок еще больше усилится. А пока Душанбе заменяет Россию китайскими инвесторами.

В 2019 году Таджикистан импортировал более 1 млн тонн нефтепродуктов, в основном из России, что более чем вдвое превышает заявленный показатель за предыдущий год. На прошлой неделе компания, являющаяся партнером Китайской национальной нефтегазовой корпорации (энергетический гигант Пекина), завершила строительство нефтеперерабатывающего завода в Дангаре стоимостью 90 млн долларов.

Нефтеперерабатывающий завод, который на 90% принадлежит Китаю, еще не функционирует, но, согласно плану, будет производить 1,2 млн тонн очищенного топлива в год. Душанбе по-прежнему необходимо будет импортировать неочищенную нефть, при этом он фактически передал права на переговоры о поставках Пекину.

Зависимость Душанбе от Москвы будет сохраняться и в других отношениях, особенно с учетом того, что значительная доля населения Таджикистана работает в России. Правительство Таджикистана подвергло риску судьбу денежных переводов в конце 2019 года, предписав, чтобы все транзакции проходили через государственную платежную систему, но, вероятно, проблему решил крупнейший российский банк Сбербанк, объявивший 30 января о подключении к своей платежной системе всех операторов мобильной связи Таджикистана.

Похоже, отличная новость для Москвы прозвучала в январе из-за пределов ЕАЭС, а именно из уст президента Азербайджана Ильхама Алиева. В интервью российскому государственному информационному агентству «РИА Новости» в кулуарах Всемирного экономического форума Алиев сказал, что Баку готов рассмотреть вопрос о поставках российского газа в Европу через Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический (TAP) газопроводы. Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR управляет TANAP и имеет 20-процентную долю в TAP, запуск которого запланирован на нынешний год.

Добавление российского газа в эту сеть станет серьезным ударом для Брюсселя, который рассчитывает при помощи Южного газотранспортного коридора (в который входят TANAP и TAP) диверсифицировать импорт газа за счет сокращения российских поставок.

В январе Кремль потерпел неудачу на Кавказе: на фоне протестов подал в отставку Рауль Хаджимба, де-факто президент Абхазии – сепаратистского региона, отколовшегося от Грузии. Но не все потеряно: у Кремля есть возможность найти более ответственного преемника – неэффективное управление зависимой от России территорией при Хаджимбе ощутимо ударило по карману «опекуна». 31 января ведущая российская деловая ежедневная газета «Коммерсантъ» сообщила, что российская государственная энергетическая компания «Интер-РАО» с февраля начнет снабжать регион электроэнергией для предотвращения отключения электричества, отчасти из-за экспериментов региона с майнингом криптовалют. По оценкам «Ъ», эти поставки за зиму обойдутся Москве в 500-700 млн рублей (8-11 млн долларов).