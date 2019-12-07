Рубль в ближнем зарубежье: самолеты, оружие и золото

Уже много лет Россия играет непростую роль в конфликте между Арменией и Азербайджаном. Хотя Баку и Ереван не поддерживают дипломатических отношений ввиду своего давнего конфликта из-за Нагорного Карабаха, Москва имеет серьезные деловые интересы в обеих странах.

Иногда действия Москвы вызывают напряженность, как это было 5 ноября, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал возглавляемую Россией Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «учитывать интересы всех стран-участниц» при военно-техническом сотрудничестве. Это был прямой намек на поставки Россией оружия Азербайджану, который, в отличие от Армении, не является членом ни ОДКБ, ни Евразийского экономического союза.

Леонид Калашников, глава комитета Госдумы по делам СНГ, выступил в защиту позиции Москвы, сообщает ереванский Арменпресс. Калашников заявил, что Россия поставляет больше военной техники Армении, включая даже оружие, которое она не продает другим странам.

Это довольно спорное утверждение, но Россия подчеркивает, что увеличивает поддержку обороны Армении. К февралю, в частности, планируется поставить четыре новых штурмовика Су-30СМ. Однако недавний случай вызвал трения между двумя союзниками. 5 ноября российский государственный производитель винтовок ORSIS заявил, что Ереван неофициальными путями пытается возобновить несостоявшееся сотрудничество с предприятием, которое якобы исключили из крупного тендера на поставку вооружений. В ORSIS выразили надежду, что дело не дойдет до суда.

Москва явно не готова расставаться с ценным покупателем. В ответ на просьбу прокомментировать заявление Пашиняна министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего визита в Баку 3 декабря подчеркнул, что «военно-техническое сотрудничество является одной из важных сфер нашего стратегического партнерства с Азербайджаном».

Москва уже много лет использует свою роль основного поставщика военной техники в регионе, применяя политику кнута и пряника в отношениях со странами Евразии. 27 ноября Министерство обороны России передало вооруженным силам Кыргызстана два вертолета Ми-8МТ, а также пару радиолокационных станций P-19. Москва уже второй раз передает Кыргызстану такие вертолеты в этом году, первый раз это было в апреле, когда Бишкек также получил девять бронетранспортеров.

Российско-кыргызские отношения при президенте Сооронбае Жээнбекове остаются прочными, несмотря на арест его убежденно пророссийского предшественника Алмазбека Атамбаева в этом году, который не смог предотвратить даже президент России Владимир Путин, до того публично призвавший кыргызские власти воздержаться от этого шага.

В прошлом политические разногласия в Кыргызстане создавали для России дополнительные инвестиционные возможности. Например, в 2015 году «дочка» российской горнодобывающей компании «Альянс» – «Восток-Геолдобыча» – получила право разрабатывать второе по величине месторождение золота в стране – Джеруй, несмотря на то, что она предложила на 10 млн долларов меньше, чем собственное государственное золоторудное предприятие Кыргызстана – «Кыргызалтын». Шахта была выставлена на тендер после того, как предшественник Атамбаева Курманбек Бакиев и четыре члена его семьи были заочно осуждены по обвинению в заговоре с целью убийства британского бизнесмена, представлявшего компанию Oxus Gold, которая в тот момент имела лицензию на разработку.

Дела «Альянса» на Джеруе идут гораздо лучше, чем у Oxus в свое время. 11 ноября «Альянс» объявил о начале взрывных работ на месторождении, что предвещает скорый поток кыргызского золота в Россию.

Между тем значительные суммы идут и в обратном направлении – из России в Центральную Азию – в виде денежных переводов от трудовых мигрантов. Правительство Таджикистана с недавних пор вознамерилось получать с этого свой процент. В сентябре Национальный банк Таджикистана объявил, что возьмет эти потоки под свой контроль. Как и ожидалось, с момента запуска новой системы 1 декабря переводы оказались недоступны, даже те, которые были осуществлены через компании, заключившие соответствующие соглашения с Душанбе. Проблемы новой системы, вероятно, нарушат отлаженную систему денежных переводов, от которых сильно зависит экономика Таджикистана.

От этого страдают семьи таджикских трудовых мигрантов, но не деловые отношения России и Таджикистана, идущие своим чередом. Несмотря на то, что Душанбе в последнее время отдает предпочтение Пекину, Москва остается его главным торговым партнером. Россия по-прежнему готова финансировать продажу самолетов в Таджикистан, несмотря на непомерно высокие долги Душанбе и серьезные проблемы в сфере авиаперевозок.

21 ноября компания Somon Air, близкая к Хасану Асадуллозоде, который является шурином президента Таджикистана, объявила о приобретении в лизинг двух самолетов Embraer E190E2 в рамках сделки, финансируемой российским государственным банком ВТБ. Условия соглашения не сообщаются.

Somon Air пользуется привилегированным положением: она контролирует «хлебные» рейсы, которыми трудовые мигранты регулярно летают в Россию и обратно.

Такие маршруты не помешали бы самим российским авиакомпаниям, пытающимся справиться с трудностями. Кавказское направление для них сегодня не «безоблачное»: Москва не снимает запрета на полеты в привлекательную для туристов Грузию. 19 ноября ведущая российская деловая ежедневная газета «Ведомости» сообщила, что российские авиакомпании, лишившиеся доходов в результате июньского решения Путина о прекращении авиасообщения с Грузией, «отчаянно нуждались» в возмещении убытков, обещанного тогда Кремлем. По данным «Ведомостей», запрет обошелся российским авиакомпаниям в 3,2 млрд рублей (50 млн долларов). Между тем руководители трех авиакомпаний признались, что уже не рассчитывают на компенсацию.