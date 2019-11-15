Рубль в ближнем зарубежье: тенденции и сделки

У правительства Грузии появилась новая головная боль, связанная с Россией, после того как в прошлом месяце технический директор Ингурской ГЭС Гия Хубуа объявил, что в 2021 году электростанция будет отключена для ремонтных работ по меньшей мере на три месяца.

Необходимость ремонта назрела уже давно. Европейский банк реконструкции и развития выделил 35 млн евро на эти цели еще в 2017 году. Но расположение самой высокой в мире бетонной арочной плотины – на границе Грузии и поддерживаемой Россией отколовшейся территории Абхазии – означает, что Тбилиси и Москве, которые почти не поддерживают отношений, придется решать спорные вопросы, связанные с поставками электроэнергии.

Тбилиси и международное сообщество, за исключением нескольких союзников России, считают Абхазию территорией Грузии. После многих лет противостояния за контроль над этой территорией Москва остается ее «спасательным кругом», как в плане экономики, так и в вопросах безопасности. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России также помогает удерживать «границу» – район, где произошли вооруженные столкновения в ходе российско-грузинской войны 2008 года.

Тем не менее, Ингурская ГЭС, которая обеспечивает электроэнергией как Грузию, так и Абхазию, является, пожалуй, наиболее ярким примером абхазско-грузинского сотрудничества. Грузинская государственная электроэнергетическая компания Engurhesi и абхазская «Черноморэнерго» совместно эксплуатируют электростанцию, более или менее равномерно распределяя полученное электричество.

Раньше плотина уже закрывалась на ремонтные работы, но учитывая продолжительность предстоящего перерыва, Абхазии потребуется значительный импорт электроэнергии. Повышенная потребность связана с поглощающей большие объемы электроэнергии индустрией майнинга криптовалюты (абхазы то стимулируют у себя этот вид бизнеса, то принимают меры по его ограничению) по обе стороны де-факто границы.

Если Абхазия будет импортировать дополнительное электричество, чтобы компенсировать остановку Ингурской ГЭС, поставщиком, вне всякого сомнения, выступит «Интер РАО» – российская государственная компания по производству и экспорту электроэнергии, которая также владеет грузинским дистрибьютором энергии «Теласи». И если Тбилиси решит косвенно субсидировать этот импорт, сей факт может стать предметом политических игр на парламентских выборах в Грузии в 2020 году.

В последние годы присутствие «Интер РАО» на Кавказе уменьшилось. При этом Кремль не уходит с рынка, о чем свидетельствует демонстрируемый российской государственной атомной компанией «Росатом» интерес к Азербайджану.

«Интер РАО» продал свою дочернюю компанию «Электрические сети Армении» российскому олигарху армянского происхождения Самвелу Карапетяну в 2015 году. Миллиардер считается приближенным к Кремлю, и эта продажа – одна из многих подобных сделок, являющихся примерами того, как Кремль работает с местными бизнесменами из числа «своих людей», поддерживая таким образом свои плацдармы в различных бывших советских республиках.

Карапетян также считается соратником прежнего армянского режима, свергнутого в прошлом году нынешним премьер-министром Николом Пашиняном. Тем не менее Карапетян, по всей видимости, в конструктивных отношениях с новым правительством. Sputnik сообщил, что Пашинян принял участие в церемонии открытия реконструированной подстанции «Ахтанак» в Ереване вместе с Карапетяном 24 октября.

Вопрос о том, как будут развиваться экономические и политические отношения с Россией при Пашиняне, остается открытым с момента его прихода к власти в мае 2018 года. Хотя он тактично избегал геополитических интриг, направленных против Москвы, сам факт того, что сегодня Арменией управляет прозападный активист, вызывает недоверие у некоторых российских экспертов. Если Пашинян попытается дистанцировать Ереван от Москвы, у Кремля есть возможность пустить в ход свой инструмент – компанию «Газпром Армения», чтобы страна в буквальном смысле могла ощутить холод или тепло отношений с Россией.

В интервью ведущей российской деловой ежедневной газете «Коммерсантъ» 29 октября Пашинян отказался назвать конкретную цену на российский газ, которая, по его мнению, была бы приемлемой для Армении, при этом подчеркнуто охарактеризовал продолжающиеся переговоры как «разговор между стратегическими союзниками».

В ходе интервью Пашинян также заявил, что приветствовал бы вступление Узбекистана в возглавляемый Россией Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Такая точка зрения по душе Москве, хотя очевидно, что узбеки не торопятся с решением. Последним чиновником, выступившим против этой сделки, был вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кодиров, который выразил свою позицию в интервью местному каналу Kun.uz 10 октября.

Проявляя осторожность в решениях, Ташкент в то же время стремится к углублению сотрудничества с Москвой, о чем президент Шавкат Мирзиёев заявил премьер-министру России Дмитрию Медведеву 1 ноября. Одна из недавних российских инвестиций, которая уже «выстрелила», это Кандымский газоперерабатывающий комплекс «Лукойла», открывшийся 18 октября.

Российская оборонная промышленность также увеличивает поставки в Узбекистан: 29 октября российские правительственные СМИ сообщили, что Узбекистан закупил «крупную партию» бронеавтомобилей «Тайфун». Подробности не сообщаются, но тенденция налицо: в июне российские СМИ передали, что Ташкент заказал бронемашины «Тигр», а месяцем позже сообщалось о закупке партии бронетранспортеров БТР-82А.

В такое сотрудничество больше вовлечен соседний Казахстан, член ЕАЭС. Местный деловой новостной сайт «Курсивъ» 6 ноября сообщил, ссылаясь на правительственные документы, что Казахстан заключил сделку с холдингом «Вертолеты России» (дочернее предприятие «Ростеха») на поставку 17 вертолетокомплектов Ми-8, которые будут собираться в Казахстане. Стоимость контракта составляет 180 млрд тенге (почти 465 млн долларов). На следующий день Нур-Султан также купил четыре российских истребителя Су-30СМ.

Но некоторым российским чиновникам, похоже, этого мало. В кулуарах российско-казахстанской межправительственной встречи, состоявшейся несколькими неделями ранее, заместитель министра экономики России Михаил Бабич пожаловался новостному сайту Sputnik, что объем двусторонней торговли практически не изменился, увеличившись всего на 0,8% в годовом исчислении. Однако на том же мероприятии министр финансов России Антон Силуанов отметил более позитивные тенденции, сообщив, что доля торговли в местных валютах за тот же период увеличилась на более чем 60%, благодаря принятым Россией мерам по дедолларизации, и приветствовал озвученные в начале этого года планы компании «ЕвроХим», принадлежащей российскому миллиардеру Андрею Мельниченко, построить завод по производству удобрений в Жамбылской области Казахстана.

Успешно реализованной российской инвестицией в казахстанский сырьевой сектор можно считать начало добычи «Русской медной компанией» на своем месторождении Кундызды в Актюбинской области 6 ноября. Днем позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и его российский коллега Владимир Путин встретились на саммите, где подписали пакет соглашений, направленных на расширение торговли между приграничными регионами двух стран.

Такие «пограничные» соглашения обычно мало что меняют в самих регионах. На прошлогоднем форуме предшественник-шеф Токаева Нурсултан Назарбаев объявил о планах, которые должны были привнести позитивные изменения на периферии. Речь идет о строительстве специальных полос для грузовых автомашин на границе между северным Казахстаном и Омской областью России. Год спустя, 18 октября, «Курсивъ» сообщил, что соответствующие работы только начались, и лишь на одном контрольно-пропускном пункте.