Рубль ждет новое обрушение

США, Евросоюз и ряд других стран заявили о наложении на Россию новых санкций за агрессию в отношении Украины, включая заморозку российских золотовалютных резервов, большая часть которых находится за границей. В результате ожидается значительное падение курса рубля и биржевых котировок.

Предполагается, что без этих резервов Центробанк России на сможет искусственно поддерживать курс рубля, как он это сделал 24-25 февраля, заливая рынки деньгами со скоростью почти миллиард долларов в час, но все равно не добившись полного восстановления курса.

На этом фоне Центробанк в своем заявлении от 27 февраля опроверг возможность каких-либо серьезных проблем, утверждая, что «Банк России располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора».

Однако появились признаки того, что крупные игроки финансового сектора не вполне уверены в способности ЦБ справиться с ситуацией.

Следующие торги, которые и определят новый курс рубля, назначены на понедельник 28 февраля, но 27 февраля крупные российские банки уже начали продавать валюту цене около 100 рублей за доллар, потом он взлетел до 150 рублей, а закончили день на уровне 170 рублей за доллар – похоже, в ожидании резкого падения официального курса рубля как только откроются биржи. На момент закрытия бирж 25 февраля курс ЦБ находился на уровне 83,54 рубля за доллар.

Даже во время биржевой паники сразу после начала российского вторжения в Украину 24 февраля банки продавали валюту более низким ценам – около 110 рублей за доллар, но тогда конец этому положила масштабная валютная интервенция ЦБ, несколько сбившая котировки. Теперь они снова поднялись.

Россия скопила значительные золотовалютные резервы – порядка 630 миллиардов долларов, но львиная доля их находится за границей, в том числе около половины в государствах и международных финансовых структурах, которые сейчас вводят санкции (США, ЕС и пр.), или, как ожидается, присоединятся к ним (Япония, МВФ). На российской территории находится по большей части лишь золото на сумму примерно 130 миллиардов долларов, но в условиях санкций его сложно будет продать, тем более по полной цене. Также Россия держит примерно 10%-15% резервов в Китае в юанях (точной цифры нет; последние доступные данные ЦБ датированы июнем 2021 года), но даже если КНР станет ссорится со своими более крупными экономическими партнерами – ЕС и США – ради России, эти деньги пригодны по большей части лишь для торговли с Китаем.

Но вводимые сейчас более жесткие санкции способны «парализовать активы Центробанка России», сделав их неликвидными, заявила 26 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Правда, эксперт Credit Suisse Золтан Позар ранее отмечал, что Россия обладает несколько большими резервами, чем видно на первый взгляд, пишет Forbes.ru. Однако в любом случае способность ЦБ заливать рынок деньгами для поддержвания курса рубля и биржевых котировок будет значительно подорвана.

В результате многие аналитики и игроки финансового рынка ждут нового «черного понедельника» с резким обвалом рубля и биржевых индексов.