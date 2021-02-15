Рычаги влияния Китая ослабевают, в ответ он прибегает к более жестким методам

Развернутые Китаем репрессии в отношении уйгуров и его решение скрыть информацию о первоначальной вспышке COVID-19 подорвали результаты его многолетней глобальной кампании по созданию и продвижению положительного имиджа Китая, говорится в опубликованном на днях докладе.

В этом документе под названием «Глобальный медийный след Китая: демократическая реакция на усиление авторитарного влияния» рассказывается об усилиях Пекина по продвижению своих идей и видения через цифровые платформы на протяжении последнего десятилетия. Предпринимаемые Пекином шаги по продвижению своих политических приоритетов и созданию новых инвестиционных возможностей оказались наиболее эффективными в странах со слабыми институтами, где КНР может использовать долги местных правительств перед Китаем в качестве рычага.

В докладе отмечается, что некоторые из применяемых Китаем методов ставят целью подорвать доверие общества к верховенству закона и способности правительства удовлетворять нужды народа. Китайские методы «варьируются от общепринятых форм традиционной публичной дипломатии и других форм мягкой силы до более скрытных, безнравственных и насильственных действий».

«Используя пропаганду, дезинформацию, цензуру и влияние на ключевые узлы информационных потоков, эти меры выходят за рамки просто “представления китайской версии событий”». […] «Более “острые углы” этих мер подтачивают демократические нормы, подрывают национальный суверенитет, ослабляют финансовую устойчивость независимых СМИ и нарушают местные законы».

На своей территории Китай ограничивает доступ к крупным международным соцсетям, таким как Facebook и Twitter, но в то же время сам активно пользуется ими за рубежом для распространения своих идей и видения. Причем Китай не просто старается создавать себе положительный имидж, он все больше стремится подавлять звучащую на международной арене критику и подрывать доверие к отдельным лицам, организациям и даже целым странам, которых считает своими конкурентами или противниками. В последние полтора года подобные агрессивные действия особенно усилились.

«На страницах китайских государственных СМИ в Twitter и Facebook, среди броских сообщений о пандах, сверхскоростных поездах, речах Си Цзиньпина и инициативе “Один пояс, один путь”, появлялись видеоролики, сравнивающие протестующих в Гонконге с группировкой боевиков “Исламское государство”, а подъем студенческого активистского движения – с использованием детей-солдат», – говорится в докладе, опубликованном Международным форумом исследований в области демократии, работающим под эгидой Национального фонда поддержки демократии.

Одна из причин, объясняющих применение Пекином более жестких методов продвижения своих идей и видения, заключается в том, что недавние события, включая провальные первоначальные действия Китая в ответ на первую вспышку COVID-19, подорвали имидж КНР как доброжелательного глобального игрока. Потребители новостей все больше видят несоответствие между тем, что продвигают китайские государственные СМИ, и действительностью на местах.

«Что касается имиджа Китая в мире, опросы общественного мнения и академические исследования показывают, что в первые годы более активной работы государственных СМИ мнения о Китае и лично Си Цзиньпине улучшились, – говорится в докладе. – Хотя трудно выделить точную причину, падение [общественного доверия к исходящей от Китая информации] совпало с более агрессивными действиями Пекина в Южно-Китайском море, реализацией программы массовых задержаний в Синьцзяне (и ее разоблачением международными СМИ и исследователи), а также предпринятыми правительством КНР масштабными мерами по ограничению свободы и автономии в Гонконге».