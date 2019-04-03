Саакашвили о Трампе, Путине и расследовании Мюллера

Пока в США все еще приходят в себя после скучного финала драмы, связанной с расследованием в отношении России, экс-президент Грузии решил высказать свое мнение и выступить в защиту президента Дональда Трампа, а также подвергнуть критике администрацию Обамы за ее отношения с Москвой.

Саакашвили, ныне живущий в изгнании, позиционирует себя в качестве постсоветского Робин Гуда, выступающего против своего главного врага – президента России Владимира Путина, и олигархов, которые теперь управляют странами, гражданами которых Саакашвили являлся – Грузией и Украиной. Расследование в США в отношении России дало бывшему грузинскому лидеру возможность напомнить о себе, и американские консервативные СМИ встретили его с распростертыми объятьями (хотя нередко с трудом могли произнести его имя).

В конце марта спецпрокурор Роберт Мюллер сдал свой долгожданный доклад по результатам расследования вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Согласно краткому описанию отчета, Трампа оправдали по самому серьезному обвинению – сговору с Россией.

После публикации резюме доклада неутомимый экс-президент Грузии неоднократно выступал в защиту Трампа. «Я с самого начала знал, что обвинения в сговоре были абсолютной чушью», – сказал Саакашвили в программе на канале Fox Business на прошлой неделе. Позже он также заявил в эфире программы Fox and Friends First: «Я точно знаю, что президент Трамп предпринял огромные усилия по сдерживанию России».

Саакашвили и Трамп сталкивались в прошлом. В 2012 году, когда Трамп был еще частным застройщиком, а Саакашвили – президентом, американский миллиардер приезжал в Грузию, чтобы благословить строительство «Башен Трампа» (Trump Towers) в Батуми. Однако тот год оказался судьбоносным для Саакашвили: он потерпел поражение на выборах, на которых одержал верх Бидзина Иванишвили (кстати, тоже застройщик, решивший заняться политикой). Саакашвили в итоге изгнали сначала из Грузии, а затем из Украины, а «Башни Трампа» в Грузии так и не построили.

Выступая в эфире канала Fox, Саакашвили утверждал, что Россия вмешалась в парламентские выборы в Грузии в 2012 году по тому же сценарию, что и в президентские выборы в США в 2016-м. Его версия событий в Грузии в 2012 году очень схожа с той, которой придерживаются критики Трампа в отношении произошедшего в США в 2016-м – что Путин поставил дружественного ему миллиардера во главе иностранного государства. С тем лишь исключением, что, по утверждению Саакашвили, Иванишвили был в сговоре с Кремлем.

«Они [Россия] сделали то же самое, что обнаружилось в результате расследования Мюллера в США: они развернули массовую кампанию по дезинформации и кампанию в социальных сетях, а также в массовом порядке взламывали наши компьютеры, телефонные системы – все то, о чем теперь так хорошо известно в Америке», – сказал грузинский экс-президент.

Далее Саакашвили заявил, что его жалобы по поводу якобы имевшего место вмешательства России не получили должного внимания в Вашингтоне, и теперь он знает, почему: проплаченные Москвой советники администрации Обамы убедили Вашингтон не вмешиваться.

Вот как, по словам Саакашвили, все произошло: давний доверенный госсекретаря США Хилари Клинтон Сидни Блюменталь направил ей письмо, в котором рекомендовал не поддерживать Саакашвили на выборах 2012 года. К письму было приложено сообщение миллиардера Иванишвили и его американского консультанта Джона Корнблюма, бывшего посла США в Германии.

«Пожалуйста, прекратите поддерживать Саакашвили, потому что он превратит Грузию в кавказскую Кубу и сделает невозможным установление содержательных отношений с Россией», – перефразировал Саакашвили слова Корнблюма из опубликованного письма последнего госсекретарю Клинтон. В письме действительно подтверждается, что Иванишвили платил Корнблюму.

Но нет никаких доказательств того, что сам Иванишвили – в настоящее время по сути правящий Грузией – был российским ставленником, хотя эта теория остается популярной в некоторых кругах в Грузии. Между тем, многие жители Грузии могут не согласиться со словами Саакашвили, так как считают, что его судьбу определили его собственные злоупотребления, а не некое иностранное вмешательство.

Хотя ведущих канала Fox, возможно, не особо интересовали тонкости кавказской политики, они проявили крайний интерес к аспекту, касающемуся Клинтон. «Они были приближенными Хилари, которые работали с вашим оппонентом ... Ну как не знать? – задала Саакашвили риторический вопрос ведущая Fox Business Лиза Кеннеди Монтгомери. – Вы действительно думаете, что она стала бы нанимать людей и держать их в кругу своих приближенных, пока они без ее ведома занимались неподобающими вещами, ставя под угрозу ее репутацию?».

Но Саакашвили рвался на экраны не для того, чтобы критиковать Клинтон, а, скорее, чтобы напомнить о себе на международной арене и произвести впечатление на друзей и врагов дома. Он сказал, что будет рад и в будущем делиться в американских СМИ своим мнением по поводу Трампа и национальной безопасности США. «Для меня будет честью подготовить специальный доклад или более подробно обсудить эти вопросы в любое время», – написал Саакашвили позже в Facebook.