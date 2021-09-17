Саммиты ОДКБ и ШОС предвещают политику осторожной терпимости к режиму талибов в Афганистане

На саммитах глав государств в столице Таджикистана, как и ожидалось, доминировала тема Афганистана, но обмен мнениями породил в лучшем случае расплывчатые идеи по поводу того, что как следует действовать в условиях постоянно меняющейся ситуации.

Постсоветские страны в целом согласны по двум пунктам: Афганистан представляет потенциальную угрозу, но также пришло время начать по-тихому взаимодействовать с движением «Талибан».

Первым мероприятием 16 сентября стал саммит глав государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), военного блока во главе с РФ, в который также входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Из лидеров этих стран на саммит не приехал только президент России Владимир Путин – потому что, по его словам, десятки людей в его окружении заразились COVID-19.

Днем позже пришла очередь саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), другого ориентированного на оборону альянса во главе с Китаем и Россией. Число членов ШОС шире: в нее также входят Индия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан, а 17 сентября статус полноправного члена получил и Иран.

Выступая по видеосвязи на саммите ОДКБ, Путин призвал усилить координацию внутри блока для противодействия нестабильности в регионе.

«Обстановка в зоне ответственности ОДКБ и на внешних границах государств-членов не только нестабильна, но и несёт новые, по-настоящему острые вызовы и риски для безопасности наших стран», – сказал он.

Его коллеги высказались в том же ключе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность по поводу того, что в Афганистане намечается обострение гражданского конфликта.

«По нашим наблюдениям, обстановка в Афганистане развивается в сторону серьезной дестабилизации, чреватой гражданской войной. Сформировано новое временное правительство. Его состав и его намерения получили разные оценки в мире. Образование новой талибской администрации, конечно, не означает, что в Афганистане наступило спокойствие и будут созданы необходимые условия для экономического развития», – сказал он.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров также выразил тревогу.

«Он отметил, что формирование в нашем регионе теократического государства, безусловно, негативно повлияет на текущую ситуацию в странах-членах Организации», – говорится в сообщении на сайте президента КР.

Среди конкретных договоренностей было то, что члены ОДКБ должны быть оснащены «более современным оружием», а также то, что следует выделить больше ресурсов на укрепление южных рубежей Таджикистана.

«Достигнута договоренность ускорить работу по принятию предложенной Таджикистаном в рамках ОДКБ целевой межгосударственной программы по укреплению участков таджикско-афганской границы», – сказал в конце саммита генсек блока Станислав Зась.

Тон саммита ШОС был в целом более примирительным. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, например, продвигал идею о расширении диалога с новым режимом в Кабуле.

«В [Афганистане] сформировались новые реалии, к власти пришли новые люди. Это свершившийся факт. В этой связи необходимо выработать согласованный подход к ситуации в Афганистане, а также развивать диалог с новыми властями», – сказал Мирзиёев (Узбекистан является членом ШОС, но не ОДКБ).

Также талибами понравятся слова Мирзиёева в поддержку разморозки принадлежащих Афганистану активов, хранящихся в иностранных банках.

Токаев высказался в схожем со своим узбекским коллегой ключе.

Странам-членам ОДКБ и ШОС «следует инициировать неформальный диалог с новыми властями Афганистана. Подобные коммуникации позволят оценить реальные намерения талибов, сформировать общее видение угроз, региональной стабильности и восстановить торгово-экономические связи с этой страной», – сказал он, оговорившись, что такого рода диалог не означает открытого признания сформированного «Талибаном» правительства.

Между тем Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон по-прежнему придерживаются настороженной позиции.

«Предлагаю усилить деятельность Региональной антитеррористической организации ШОС, активизировать взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб стран ШОС для противодействия вызовам и угрозам, исходящим из Афганистана», – сказал Рахмон.

Тем временем Жапаров – наряду с некоторыми другими своими коллегами – высказался по поводу возможности притока мигрантов из Афганистана.

«Было бы разумно выработать стратегию взаимодействия между членами организации в целях недопущения посягательств на страны ШОС и контроля миграции из Афганистана», – сказал он.

Накануне члены ОДКБ совместно приняли решение не принимать афганских беженцев. Агентство «Рейтер» со ссылкой на аппарат президента Казахстана сообщило, что Токаев «поддержал совместную позицию ОДКБ, согласно которой размещение афганских беженцев или иностранных военных баз на территории наших стран недопустимо».

Из всех членов ОДКБ и ШОС Таджикистан наиболее открыто проявлял прохладное отношение к талибскому правительству. Ранее Рахмон предупреждал, что правительство, которое не полностью отражает этническое разнообразие Афганистана, будет неприемлемым для Душанбе. В кабинет министров, сформированный в Афганистане после выступления Рахмона, к разочарованию Душанбе вошли только два этнических таджика.

Эти опасения нашли свое отражение и в принятой по итогам саммита ШОС Душанбинской декларации, указывая на то, что Таджикистану удалось добиться для этого вопроса заметного места на повестке мероприятия.

«Государства-члены считают исключительно важным создание в Афганистане инклюзивного правительства с участием представителей всех этнических, религиозных и политических групп афганского общества», – говорится в документе.