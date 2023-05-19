Саммит «Китай-Центральная Азия»: много слов, мало дела

Представленная выше фотография с саммита «Китай-Центральная Азия» в значительной степени отразила его суть: китайский лидер Си Цзиньпин сидит за массивным круглым столом в огромном помещении в окружении лидеров пяти центральноазиатских государств, и хотя они вроде вместе, особой близости не ощущается.

Состоявшаяся в Сиане 18-19 мая встреча не выделилась особыми достижениями. Главным итогом стала спетая по-новому старая песня об укреплении экономических отношений. «Саммит придал новый импульс развитию и возрождению шести стран и вдохнул мощную позитивную энергию в дело укрепления регионального мира и стабильности», — сказал Си Цзиньпин на пресс-конференции после саммита.

Перед широко разрекламированным саммитом высказывались прогнозы, что он выведет отношения между КНР и ЦА на более высокий уровень. В частности, Си выражал уверенность, что мероприятие увенчается «полным успехом».

Но в результате никакого прорыва – или хотя бы шага вперед – не произошло. Программное выступление Си с утомительным названием «Совместная работа с целью построения китайско-центральноазиатского сообщества с общим будущим, предусматривающим взаимную помощь, совместное развитие, всеобщую безопасность и вечную дружбу» содержало лишь расплывчатые упоминания новых областей сотрудничества.

После встречи Си заявил, что Китай и государства Центральной Азии заняты выработкой «новой парадигмы ... взаимовыгодного сотрудничества». Но какие конкретно очертания примет эта парадигма, остается только гадать.

Си в своей речи в очередной раз подчеркнул, что государствам региона необходимо сдерживать «три зла» — терроризм, сепаратизм и экстремизм, — добавив, что Китай готов укреплять сотрудничество со своими западными соседями в сферах правоохранения, внутренней безопасности и обороны.

Кроме того, китайский лидер в самых общих чертах упомянул программу укрепления сотрудничества в таких сферах, как тяжелая промышленность, сельское хозяйство, транспорт, а также образовательный и культурный обмен. Однако КНР уже и так активно развивает взаимодействие в этих областях в рамках своей инициативы «Один пояс, один путь».

Си также предложил помочь государствам Центральной Азии в создании и развитии политических партий, что кажется немного странным, учитывая, что Китай является однопартийным государством с развитой системой слежки за гражданами, призванной обеспечить, чтобы население придерживалось линии партии.

Среди немногих конкретных инициатив в речи Си выделялось заявление о том, что работающие в Центральной Азии китайские компании «будут поощрять к созданию большего количества рабочих мест для местного населения». Для этих целей, по словам Си, Китай окажет государствам Центральной Азии финансовую поддержку в размере порядка 3,7 миллиарда долларов, сообщает «Синьхуа».

На саммите также было принято решение впредь проводить его на регулярной основе раз в два года. Местом проведения следующей встречи в этом формате в 2025 году был выбран Казахстан.