Саудовская Аравия планирует построить в Узбекистане крупнейшую в мире ветряную электростанцию

Администрация президента Узбекистана сообщила, что он привез из поездки в Саудовскую Аравию обещания инвестиций в размере 14 миллиардов долларов.

12 миллиардов из этой суммы предназначены для борьбы с хронической нехваткой электроэнергии.

В число заключенных соглашений входит обязательство саудовской фирмы ACWA Power построить в Каракалпакстане ветряную электростанцию мощностью 1,5 гигаватта. Министерство энергетики Узбекистана утверждает, что она будет крупнейшей в мире и обеспечит электроэнергией 1,65 миллиона домов. Компания ACWA Power уже начала строительство двух менее крупных ветроэлектростанций в Бухарской области.

Жителей Узбекистана, все еще обливающихся потом в условиях продолжающейся нехватки электричества, эта новость должна порадовать.

В связи с ростом летних температур и засухами, которые увеличивают нагрузку на гидроэнергетические системы Центральной Азии, Узбекистан начал испытывать недостаток электроэнергии не только во время уже привычных зимних отключений, но и в самые жаркие месяцы.

С учетом международных санкций, наложенных на Москву, надежды на атомную электростанцию, которую должна построить Россия, выглядят зыбкими. Если же саудовцы выполнят свои обещания, утверждает на своей странице в Facebook аналитик Камолиддин Раббимов, Узбекистану, возможно, и не нужна будет российская АЭС, строительство которой, по-видимому, отстает от графика.

Кроме того, компания ACWA согласилась исследовать перспективы производства в Узбекистане зеленого водорода.

Шавкат Мирзиёев и принимавшие его саудовцы не обошли вниманием и ископаемые виды топлива. Третий документ, подписанный министерствами энергетики двух стран, предусматривает инвестиции в газодобывающую промышленность Узбекистана. Узбекистан — один из крупнейших в мире производителей природного газа, но рост внутреннего спроса вынуждает его поэтапно сокращать экспорт.

Саудовские СМИ сообщили также, что стороны подписали соглашение об увеличении трудовой миграции из Узбекистана в Саудовскую Аравию. Сейчас миллионы узбеков работают в России.

На встрече с главами двух десятков крупных компаний Мирзиёев рекламировал свою программу приватизации — попытку ликвидировать последствия государственнической политики, которую в течение своего 25-летнего правления проводил в жизнь покойный Ислам Каримов. К 2025 году правительство Мирзиёева надеется приватизировать, полностью или частично, 75 процентов из почти 3000 государственных предприятий (ГП), а также других активов Узбекистана — например, недвижимости. Хотя многие из этих предприятий представляют собой мелкие фирмы, на продажу выставляются и крупные компании, работающие в стратегических отраслях, в число которых входят добыча энергоносителей и энергетика, горная промышленность и добыча минералов, а также транспорт. На долю ГП приходится 55 процентов экономики Узбекистана. В банковском секторе этот показатель превышает 80 процентов, и Ташкент хочет уменьшить эту цифру в два раза.

Однако банковское дело играло в выступлении Мирзиёева лишь второстепенную роль. Если раньше на такого рода собраниях главным было слово «прозрачность», то в тщательно подготовленном к случаю выступлении Мирзиёева в Джидде основной акцент был сделан на «зеленой энергии» — именно такой диверсификации, какую активно развивает саудовский принц Мухаммед ибн Салман.

Мирзиёев также провел встречу с кронпринцем, что сделало его поездку первым государственным визитом с 1992 года, когда в Саудовскую Аравию приезжал Каримов. (В 2017 году Мирзиёев был в Эр-Рияде на встрече глав государств мусульманских стран и Соединенных Штатов.) Кроме того, президент исполнил обряд умры — паломничества в Мекку. Перед поездкой он подписал указ, добавляющий Саудовскую Аравию к числе стран, граждане которых могут посещать Узбекистан без визы.