Свадьба в Казахстане: праздник или головная боль?

Во время торжества родственники невесты сияли от удовольствия.

Множество гостей собрались в огромном банкетном зале в Алматы, где украшенные цветами и воздушными шарами столы ломились от еды. Банкет, или той, как его называют по-казахски, удался на славу.

«Хорошее место выбрали, молодцы», — сказал один из гостей на свадьбе в прошлом году.

Ведущий развлекал собравшихся веселыми разговорами и непрекращающимся потоком шуток, предоставлял слово гостям, проводил игры и конкурсы.

«Я — душа этой вечеринки. Я должен организовать мероприятие так, чтобы люди запомнили его навсегда», — сказал Eurasianet.org тамада Нуржан Аташ, известный телеведущий и киноактер.

Аташ получает за проведение одной свадьбы в Алматы2000 долларов. За дополнительную плату он может поработать и за пределами города. Это огромная сумма, приблизительно в пять раз больше средней по стране месячной зарплаты. Однако рынок диктует свои условия.

Во всем мире свадьба требует серьезных финансовых затрат, но в Казахстане это мероприятие особенно разорительное.

Стандартное торжество включает в себя аренду роскошного автомобиля на сутки для невесты, жениха и всех их ближайших друзей. А еще нужно пригласить фотографа и оператора. Ресторан должен вмещать не менее 100 человек, а зачастую и намного больше. Оплата свадебных нарядов для будущих супругов, а также сватов и ближайших родственников, ложится на жениха и невесту. В общей сложности расходы на весь праздник могут исчисляться десятками тысяч долларов.

Состоятельные казахстанцы не отказывают себе ни в чем. В прошлом году местные СМИ сообщили о свадьбе в одном из отелей города Шымкента на юге страны, где один только торт стоил 180 000 долларов. Этот кондитерский шедевр высотой около 4 метров и весом 1,5 тонны в виде королевского дворца, вокруг которого двигались впряженные в карету механические лошади, был настолько роскошен, что даже привлек внимание британского таблоида The Daily Mail.

Однако словом той называют не только свадьбы. Подобные мероприятия организуются, чтобы отпраздновать рождение ребенка, дни рождения, годовщины, обрезание и немало других радостных событий.

Чтобы накопить денег на такой праздник, могут потребоваться годы. Во всех странах Центральной Азии молодые люди уезжают за границу на долгие месяцы с единственной целью — заработать на свадьбу.

Аружан Нуралы, заместитель директора алматинской компании по организации и проведению мероприятий «Global Party», сказала Eurasianet.org, что многие казахстанцы рассматривают пышную свадьбу как способ утвердить свой авторитет в газах общественности.

«Той — показатель социального статуса и положения в обществе. Казахстанцы любят демонстрировать свое благополучие другим», — сказала она.

Нуралы утверждает, что роскошные банкеты особенно характерны для южного Казахстана, где они стали «настоящим культом».

По ее словам, цель — завоевать одобрение родственников. Каждый раз, когда будущие супруги выбирают что-то в процессе организации свадьбы, они задаются вопросом: «Что скажут люди?»

Эта маниакальная потребность произвести впечатление привела к возникновению прибыльного рынка для агентств по организации и проведению мероприятий, которые обычно взимают плату в размере около 10 процентов от стоимости всей вечеринки.

Именитым исполнителям тоже удается хорошо заработать. Плата за исполнение нескольких песен может колебаться — в зависимости от степени известности певца — от 2000 до 10 000 долларов США. Самые популярные артисты, выступая на свадьбе или другом подобном банкете, зарабатывают больше, чем за концерт. Те, у кого есть на это деньги, идут еще дальше: они приглашают российских знаменитостей.

Зира Наурзбаева, автор работ об эволюции казахской культуры, рассказала Eurasianet.org, что во времена, когда преобладал кочевой образ жизни, даже сравнительно малообеспеченные казахи обычно заботились не столько о своем выживании, сколько о репутации в обществе.

Но Наурзбаева обеспокоена тем, что многие люди остаются за бортом современных торжеств, и что культура подлинного гостеприимства постепенно исчезает.

«Тех, кто менее обеспечен, часто „забывают“ пригласить на торжество. Количество угощений, которые подаются на больших банкетах, часто зависит от важности гостей», — сказала она.

Грандиозная вечеринка может служить способом укрепления связей между бизнес-кланами и построения взаимовыгодных отношений между семьями. Той означает нечто большее, чем просто празднуемое событие.

На протяжении нескольких лет Казахстан переживал экономический спад, и, тем не менее, мода на многолюдные и затратные банкеты не утихает. Это вызывает беспокойство в правительстве. В апреле прошлого года бывший президент Нурсултан Назарбаев даже призвал сограждан меньше тратить на торжества и больше вкладывать в жилье.

Причина этого беспокойства заключается в том, что многие люди, которые не могут позволить себе расходы на свадьбу, часто берут кредиты. Банки даже предлагают специальные кредиты на сумму до 15 000 долларов США под 15% годовых без предоставления залога.

Проживающий в Алматы графический дизайнер Ануар Куспанов выплачивает сейчас кредит в размере 12 000 долларов, который он взял два года назад для оплаты расходов на свадьбу.

«Я надеялся, что большинство гостей принесут [на мою свадьбу] конверты с деньгами [в подарок], и что я смогу выплатить свой долг. Но подаренных денег оказалось недостаточно. Кризис затронул всех», — сказал Куспанов Eurasianet.org.

Половина зарплаты Куспанова идет на погашение долгов, связанных со свадьбой. Он даже не помышляет о переезде из арендуемой квартиры и кредите на покупку собственного жилья до тех пор, пока не выплатит предыдущий.

Несмотря на то, что той все еще является неизбежным ритуалом в обществе во многих частях Казахстана, в городах, где расходы на проживание выше всего, все чаще берет верх прагматизм.

Ставшие супругами несколько лет назад Даурен Омирбаев и Араи Камзина из Алматы решили не тратить денег на банкет. Они просто зарегистрировали свой брак в ЗАГСе, а затем отправились в свадебное путешествие в Европу.

«Нас не интересует, что говорят о нас родственники. Им всегда есть, что сказать, а всем никогда не угодишь», — сказал Омирбаев.