Свобода прессы в обновленной Армении – в неоднозначном положении

Пашинян (в центре) пока что все еще отвечает на вопросы.

Когда Никол Пашинян – сам бывший журналист – в прошлом году пришел к власти в Армении, казалось, что для СМИ в стране, долгое время попадавшей в рейтинги иностранных наблюдателей в статусе «несвободной», начинается новая эпоха.

Но, по словам журналистов, спустя девять месяцев его правления картина остается неоднозначной. Несмотря на то, что власти больше не пытаются прямо вмешиваться в работу прессы, они, чувствуя серьезную поддержку населения, не терпят критики. Сам премьер Пашинян неоднократно позволял себе публичные выпады в адрес журналистов, что, по мнению многих представителей СМИ, создало атмосферу страха, препятствующую появлению критических материалов.

«СМИ сейчас свободнее, чем при предыдущем правительстве, – рассказал Eurasianet.org Гегам Варданян, редактор специализирующегося на анализе СМИ сайта media.am. – Редакторы и журналисты говорили мне, что в прошлом им звонили [из правительства] и прямо диктовали, какие темы будут на повестке дня. Теперь стало легче, таких звонков больше нет».

«В отличие от предыдущих властей, новые больше обеспокоены сохранением положительного образа в глазах общественности, поэтому более восприимчивы к давлению со стороны общества, – сказала Eurasianet.org Ани Оганнисян, репортер сайта журналистских расследований Hetq. – Теперь проблема в том, что люди попросту обожают нового премьер-министра и обрушивают потоки злословия на любого, осмелившегося написать критическую заметку о новой власти».

Освещение деятельности Пашиняна, по большей части, носит положительный характер. СМИ, сообщающие об оплошностях в работе нового правительства – включая злоупотребления служебным положением и проблемы во внешней политике – часто подвергаются критике.

Пашинян часто сам провоцировал нападки на прессу. 13 января он опубликовал у себя в Facebook ссылку на подобную статью в газете «Грапарак». «Судя по этим репортажам, СМИ соскучились по коррумпированному правительству республиканцев, – написал он. – В конце концов, столько лет работая рука об руку, они практически стали друг другу родственниками».

Во время прямого эфира в Facebook двумя днями позже Пашинян жаловался на то, что армянские СМИ не смогли по достоинству оценить произошедшие в стране изменения, объяснив это тем, что «90 процентов из них» контролируются либо бывшими властями, либо «теми, кто нам противостоит».

Союз журналистов Армении выпустил заявление, в котором осудил нападки Пашиняна на «Грапарак». «Это может стать причиной еще более опасного отношения к прессе», – говорится в заявлении. Во время пресс-конференции председатель союза Сатик Сейранян ответила Пашиняну: «Теперь республиканцев больше нет, и ответственность лежит на вас. Пресса стала козлом отпущения».

Журналисты также обеспокоены некоторыми случаями агрессивного поведения властей в отношении прессы. В сентябре полиция провела обыск в офисе новостного издания Yerevan Today, ошибочно полагая, что оно стояло за сливом записей конфиденциальных телефонных разговоров между чиновниками. Полиция вернула конфискованные без объяснения причин компьютеры через два месяца, рассказал Eurasianet.org главный редактор издания Севак Акопян.

В ноябре полицейские пришли в офис новостного веб-сайта «Айзор» в поисках оригинала видеозаписи с интервью известной бизнесвумен. Оказалось, что запись и так находилась в свободном доступе, так как была сделана на открытой пресс-конференции.

Между тем Анна Акопян, жена Пашиняна, является главным редактором газеты и сайта The Armenian Times. Многие утверждают, что после прихода ее мужа к власти изданию слишком часто удается узнавать о важных событиях раньше других СМИ.

Пашинян «понимает ту силу, которая сосредоточена в руках прессы, он чувствует себя журналистом, поэтому позволяет себе вступать в подобные диалоги со СМИ», – сказал президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян на круглом столе, посвященном прессе в Армении.

В целом, журналисты высоко оценивают новые власти за уровень обратной связи. Но и эта тенденция, по их словам, в последние месяцы стала двигаться в сторону ухудшения.

«Это правительство было более доступным по сравнению с предыдущим, – рассказал Eurasianet.org Артур Хачатурян, репортер Общественного телевидения Армении. – Бывший пресс-секретарь Пашиняна [Арман Егоян] всегда был доступен для комментария, даже если его ответ был неинформативным или он в принципе ничем не мог помочь журналисту. Как ни парадоксально, но затрудняет работу журналистов именно аудитория. Некоторые не хотели, или до сих пор не хотят слышать критику в адрес нынешнего правительства».

По словам журналистки сайта news.am Тагухи Мелконян, в то время как чиновники становятся все менее доступными, общество постепенно начинает менее болезненно относиться к критическим материалам.

«Сначала члены нового правительства с удовольствием отвечали на вопросы журналистов, но теперь большинство из них после заседаний покидает здание через черный ход, – говорит Мелконян. – Наиболее сложно получить ответы от глав силовых структур, и это делает их похожими на предыдущую власть».

Однако, по словам Мелконян, в последние месяцы отношение общества к материалам с критикой правительства становится все более терпимым. «Раньше за критические материалы мы получали очень много негативных реакций в социальных сетях, люди воспринимали любую критику как «контрреволюционные настроения», – рассказала Eurasianet.org журналистка. – Но, кажется, этот тренд медленно отмирает».

Бывшая журналистка Общественного телевидения Армении Агнесса Хамоян говорит, что когда Пашинян и его соратники были в оппозиции, у нее всегда была возможность взять у них интервью. Теперь же, работая на СМИ, которое не стесняется критиковать новое правительство – Пятый канал – заполучить в эфир чиновника стало проблемой. «Большинство из них предпочитают идти к СМИ, с которыми им будет комфортно, – говорит Хамоян. – Лично я их понимаю, но это не может продолжаться долго».

«Раньше, когда ты критиковал правительство, тебя называли профессионалом. Если ты делаешь то же самое сейчас, оказывается, что ты безграмотный и мстительный», – иронично отмечает Хамоян.