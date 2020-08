Связанная с Россией структура оспаривает в американском суде меры Facebook по обеспечению прозрачности

Facebook и другие технологические гиганты активизируют усилия по предотвращению манипуляций и злоупотреблений в социальных сетях. Декларируемой целью этих действий является укрепление защиты американского избирательного процесса. Но благодаря лазейкам в законодательстве как минимум один онлайн-издатель пытается уклониться от соблюдения нововведенных мер по обеспечению прозрачности.

В преддверии президентских выборов в США в 2016 году в Facebook появились сотни связанных с правительством России страниц и аккаунтов, самые популярные из которых набрали нескольких сотен тысяч подписчиков. Теперь, когда до выборов 2020 года осталось чуть более двух месяцев, страницы, которые Facebook связал с российскими властями, обладают гораздо более обширной аудиторией.

Самой популярной из этих страниц является In the Now (В данный момент) с 5 миллионами индивидуальных подписчиков. Она продолжает работать, освещая конфликтные социальные вопросы, такие как полицейское насилие, расистские тролли и драки из-за масок. Пытаясь предотвратить повторение событий 2016 года, Facebook в июне начал предупреждать пользователей о принадлежности некоторых страниц к иностранным, контролируемым государством образованиям. Страница In the Now была среди помеченных как российские СМИ, «контролируемые государством».

«Этот издатель полностью или частично находится под редакционным контролем государства», – говорится в пометке Facebook, которая теперь появляется на каждом посте на этой странице.

Предпринятые Facebook меры стали значительным шагом по обеспечению прозрачности. Twitter последовал примеру Facebook, сопроводив аккаунты тех же лиц схожими пометками.

Но действия Facebook вызвали сопротивление. В частности, 29 июля Maffick LLC, материнская компания In the Now и ряда связанных с In the Now страниц, подала на Facebook в суд в Калифорнии. Как было объявлено на Twitter-канале In the Now: «Мы подаем в суд на Facebook, суки!». Семнадцатистраничный иск включает целый ряд обвинений в адрес Facebook – от клеветы до умышленного срыва контрактов Maffick. Истец также требует суда присяжных, что подразумевает, что вся относящейся к делу информация будет предана гласности.

Иск компании Maffick – не первый случай, когда на Facebook подают в суд за попытки принять меры в отношении связанных с Кремлем страниц. В 2019 году судья в Калифорнии отклонил аналогичный иск со стороны поддерживаемого Россией Федерального агентства новостей, заявив, что Facebook как частная компания обладает широкими правами в отношении того, как поступать с контентом, поступающим от внешних сторон.

На первый взгляд Maffick, скорее всего, ждет та же участь. Facebook остается частной компанией, которая по большей части имеет право обращаться с контентом на своей платформе по собственному усмотрению, в том числе когда дело доходит до маркировки страниц и учетных записей, которые были определены как связанные с зарубежными структурами, как это было в 2016 году в случае со страницами, связанными с российским Internet Research Agency (Агентством интернет-исследований).

Но судебный иск Maffick показывает, как администраторы страниц в Facebook пытаются уклониться от инициатив по обеспечению прозрачности, и как заинтересованные в распространении дезинформации лица могут воспользоваться пробелами в американской правовой системе, чтобы запутать не особо разбирающихся в вопросе читателей, в частности в США.

Сначала немного о Maffick. Расследование, проведенное CNN в 2019 году, выявило, что мажоритарным акционером Maffick Media – организации, которая контролировала In the Now, а также страницы под названием Soapbox и Waste-Ed, – была Ruptly, дочерняя компания финансируемого Кремлем RT. Миноритарным акционером Maffick Media была Анисса Науэй, генеральный директор компании и давний сотрудник RT, которая изначально запустила In the Now в качестве собственного ночного шоу. Как сообщает BuzzFeed, в начале 2016 года In the Now превратился в «отдельный проект», но по-прежнему сохранил дух «новостей, подаваемых горячими, с улыбкой в качестве гарнира и большой порцией пропаганды».

В своих заточенных под социальные сети видео In the Now освещает конфликтные вопросы в США.

После публикации результатов расследования CNN компания Facebook удалила страницы Maffick. Но вскоре страницы вернулись с пометкой о том, что они функционируют «под торговой маркой Maffick, которой владеют и управляют Анисса Науэй и Ruptly GmbH, дочерняя компания RT».

Летом 2019 года Maffick внезапно удалила эту пометку со своих страниц. «Они не уведомили нас, но мы были в курсе», – сказал недавно в интервью Натаниэль Глейхер, глава отдела кибербезопасности Facebook.

Вместо этого компания опубликовала новую пометку: «Maffick – это зарегистрированное в штате Делавэр общество с ограниченной ответственностью, которым владеет и управляет Анисса Науэй». Согласно регистрационным данным, в июле 2019 года в Делавэре была зарегистрирована новая компания, Maffick LLC. Согласно смежным юридическим документам, поданным в Калифорнии, единственный член компании – Науэй, которая является гражданкой США.

Хотя Науэй сохранила брендинг Maffick, в иске утверждается, что новая компания не получает никакого финансирования от Ruptly или других источников, связанных с Кремлем. В иске говорится, что «источниками финансирования и доходов» Maffick теперь являются «монетизация медиаконтента, реклама брендированного контента, который продвигается на каналах [компании] в социальных сетях, и перепродажа оригинального контента, созданного для каналов [компании]». Неясно, знают ли эти компании о новых пометках Facebook. Ни Maffick, ни юристы Maffick не ответили на вопросы Eurasianet.org, и публичной информации о каких-либо других доходах Maffick тоже нет.

Maffick теперь утверждает, что является независимой «компанией, занятой в сфере социальных сетей и электронной коммерции». В то же время содержание страниц – которое включает, как отмечается в иске, «уроки о взаимосвязанности, которые мы можем почерпнуть у коренного населения» и «видео, на котором Нельсон Мандела отвечает репортеру, который критиковал его» – почти то же, что и год назад, когда было установлено, что страницы финансируются связанной с Кремлем организацией.

Кроме того, Maffick заявляет, что у компании до сих пор имеется некое количество сотрудников в Москве, а на ее странице Soapbox прямым текстом указано, что она «связана с RT». Ведущий Soapbox также был сотрудником еще одного канала, финансируемого Россией, который ранее утверждал, что вторжение России в Украину и Грузию «можно рассматривать как оборонительное вмешательство, спровоцированное НАТО».

В Facebook неоднократно заявляли, что политика соцсети по маркировке страниц вроде In the Now не обязательно связана с источником финансирования. «Термин “контролируемые государством СМИ” был выбран для нас намеренно», – сказал Глейхер, руководитель службы кибербезопасности Facebook, добавив, что при разработке своей новой политики по маркировке страниц соцсеть консультировалась с более чем шестью десятками экспертов. – Мы рассматриваем не только финансирование. [...] В некоторых случаях финансирование является признаком контроля, но искушенные игроки могут обойти этот аспект».

При принятии решения о присвоении ярлыка Facebook рассматривает ряд факторов: структуру собственности, редакционные решения и политику, информацию о сотрудниках редакции и пр. Facebook открыто обнародовала все эти требования. В одном из поданных Facebook судебных документов в рамках иска Maffick соцсеть также подробно описывает «глубокие связи» между Maffick и RT.

«Мы хотим, чтобы люди знали, исходят ли новости, которые они читают в Facebook, от издания, которое, по нашему мнению, находится под контролем некоего правительства, и мы обнародовали критерии, которые мы используем при вынесении этого определения, – сказал Eurasianet.org представитель Facebook. – Этот иск необоснован, и мы будем решительно защищаться».

Facebook намерена предпринять и ряд других шагов. По словам Глейхера, соцсеть начнет отказывать таким учетным записям в возможности публиковать рекламу, нацеленную на американскую аудиторию, а также вскоре начнет публиковать вышеупомянутые пометки на связанных с этими страницами учетных записях в Instagram. В список подобных учетных записей в Instagram должна войти страница Redfish, которая позиционирует себя как независимая, построенная пользователями информационная инициатива, но, как выяснилось, уходит корнями в медиа-машину правительства России.

Но иск Maffick также демонстрирует ограниченность инициативы Facebook, и в целом любой системы пометок. Существование правовых лазеек может помочь недобросовестным игрокам уклоняться от мер по обеспечению прозрачности. На протяжении многих лет США были крупнейшим в мире поставщиком анонимных компаний-оболочек благодаря таким штатам, как Делавэр, и теперь это распространилось и на (дез)информационное пространство в социальных сетях.

«Всегда будут прослойки компаний-оболочек, пробить которые будет трудно, всегда будут те, кто найдет способ скрыть свое истинное лицо, – сказал Глейхер. – Я думаю, что наступит момент, когда мы просто не сможем пробить эти компании-оболочки, и, честно говоря, это реальность выбора, который мы сделали как общество».

Законопроект, запрещающий создание анонимных американских компаний-оболочек, продолжает продвигаться в Конгрессе. В случае его принятия, подозрительным СМИ будет сложнее скрывать свое происхождение и вбраcывать дезинформацию в общественный дискурс.