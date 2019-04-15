Селфи с Каримовым: с фотоаппаратом по Узбекистану

«Ты американец!?» – воскликнул Мухаммеджон, коренастый человек лет пятидесяти, раздававший молитвенные коврики в кокандской мечети Норбутабий. Мохаммеджон обнял меня и начал рассказывать, как любит Дональда Рамсфельда: «Талибан убивал узбеков [в Афганистане]. Запирал их в транспортных контейнерах. Дональд Рамсфельд, умный человек, спас наших братьев. Мы любим его. Мы очень его любим. Узбекистан любит Дональда Рамсфельда».

Мохаммеджон начал расспрашивать о моей семье. Мы обсудили американскую политику. Затем он вынул из кармана черные четки, сунул их мне в руку и еще раз крепко меня обнял, заявив, что я в мечети – и в целом в Узбекистане – желанный гость, и могу фотографировать, что захочу.

Мужчины играют в шахматы на базаре Чорсу в Ташкенте.

Памятник советской эпохи в честь дружбы народов в центре Ташкента. В 2008 году его убрали, по сообщениям, по приказу Ислама Каримова, а в 2017-м, после смерти президента, вернули на место.

В поезде Ташкент-Андижан.

Женщина на ткацкой фабрике в Коканде.

В Центре плова в Ташкенте способен накормить одновременно сотни людей. Порция этого национального блюда стоит около 2 долларов.

Солдат с друзьями делают селфи в музее Каримова («Научно-просветительском мемориальном комплексе имени Первого Президента Республики Узбекистан») в Ташкенте.

Русскоговорящие туристы в Самарканде.

Узбекские туристы из Ферганы в Самарканде.

Солдаты ждут поезда в Ташкенте.

Женщина молится у могилы Шади-Мульк, племянницы Тамерлана, усопшей в 1370-х годах. Гробница является частью Шах-Зинда, ансамбля мавзолеев знати в некрополе Самарканда.

После пятничной молитвы в Коканде мужчины выстроились в два ряда во время похорон.

Каждый по очереди помогает нести гроб на кладбище.

Коканд.

Коканд.

Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) между Джизаком и Ташкентом. Многие автомобили работают на метане, который закачивается в емкости в багажнике. Иногда эти емкости взрываются. В целях безопасности пассажиры обязаны выйти из машины перед заправкой на АГНКС.

Мавзолей Ислама Каримова в его родном Самарканде. Диктатор, правивший страной 27 лет, умер в 2016 году. Мулла постоянно читает в мавзолее молитвы (их можно послушать здесь).

Школьники в городе Риштон в Ферганской долине.

Учащиеся в медресе Кукельдаш в Ташкенте.

Свадьба в Риштоне.

Рынок Риштона.

У мавзолея Тамерлана в Самарканде.

В музее Каримова.