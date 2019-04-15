Центральная Азия, Узбекистан

Селфи с Каримовым: с фотоаппаратом по Узбекистану

Память об усопшем президенте постепенно стирается. Но с ним все еще можно снять фото, которое вполне неплохо будет смотреться на Instagram.

Дэвид Триллинг Apr 15, 2019
(Все фото Дэвида Триллинга) (Все фото Дэвида Триллинга)

«Ты американец!?» – воскликнул Мухаммеджон, коренастый человек лет пятидесяти, раздававший молитвенные коврики в кокандской мечети Норбутабий. Мохаммеджон обнял меня и начал рассказывать, как любит Дональда Рамсфельда: «Талибан убивал узбеков [в Афганистане]. Запирал их в транспортных контейнерах. Дональд Рамсфельд, умный человек, спас наших братьев. Мы любим его. Мы очень его любим. Узбекистан любит Дональда Рамсфельда».

Мохаммеджон начал расспрашивать о моей семье. Мы обсудили американскую политику. Затем он вынул из кармана черные четки, сунул их мне в руку и еще раз крепко меня обнял, заявив, что я в мечети – и в целом в Узбекистане – желанный гость, и могу фотографировать, что захочу.

2

Мужчины играют в шахматы на базаре Чорсу в Ташкенте.

3

Памятник советской эпохи в честь дружбы народов в центре Ташкента. В 2008 году его убрали, по сообщениям, по приказу Ислама Каримова, а в 2017-м, после смерти президента, вернули на место.

4

В поезде Ташкент-Андижан.

5

Женщина на ткацкой фабрике в Коканде.

6

В Центре плова в Ташкенте способен накормить одновременно сотни людей. Порция этого национального блюда стоит около 2 долларов.

7

Солдат с друзьями делают селфи в музее Каримова («Научно-просветительском мемориальном комплексе имени Первого Президента Республики Узбекистан») в Ташкенте.

8

Русскоговорящие туристы в Самарканде.

9

Узбекские туристы из Ферганы в Самарканде.

10

Солдаты ждут поезда в Ташкенте.

11

Женщина молится у могилы Шади-Мульк, племянницы Тамерлана, усопшей в 1370-х годах. Гробница является частью Шах-Зинда, ансамбля мавзолеев знати в некрополе Самарканда.

12

После пятничной молитвы в Коканде мужчины выстроились в два ряда во время похорон.

13

Каждый по очереди помогает нести гроб на кладбище.

14

Коканд.

15

Коканд.

16

Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) между Джизаком и Ташкентом. Многие автомобили работают на метане, который закачивается в емкости в багажнике. Иногда эти емкости взрываются. В целях безопасности пассажиры обязаны выйти из машины перед заправкой на АГНКС.

17

Мавзолей Ислама Каримова в его родном Самарканде. Диктатор, правивший страной 27 лет, умер в 2016 году. Мулла постоянно читает в мавзолее молитвы (их можно послушать здесь).

18

Школьники в городе Риштон в Ферганской долине.

19

Учащиеся в медресе Кукельдаш в Ташкенте.

20

Свадьба в Риштоне.

21

Рынок Риштона.

22

У мавзолея Тамерлана в Самарканде.

23

В музее Каримова.

Дэвид Триллинг – управляющий редактор Eurasianet.org.

Другие материалы по теме

Кыргызстан: возвращение Бабанова, возможно, предвещает жаркий политический сезон
Туркменистан: вновь наводя мосты
Казахстан: Токаев назначен фаворитом досрочных президентских выборов