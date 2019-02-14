Сибирские экологи празднуют редкую победу, одержанную при поддержке Кремля

В конце прошлого года, когда у защитников окружающей среды в удаленном регионе России появилась надежда на победу в многолетней борьбе против крупной местной лесозаготовительной компании, эта новость показалась необычной. В России Давиду обычно не удается одолеть Голиафа. Но это не простая история о борьбе экологов с лесорубами или выборе между интересами планеты и сохранением рабочих мест. Дело запутывают обвинения в коррупции и выпады в адрес компании со стороны главного кремлевского пропагандиста.

В Алтайском крае существуют уникальные лесные массивы. Местные жители называют их «ленточными борами»: это невероятно длинные и узкие леса, которые тянутся с северо-востока на юго-запад. Их длина может достигать 160 километров при ширине менее трех километров. Эти скопления сосен (по большей части вида Pinus sibirica), которые можно увидеть даже из космоса, растут на полосах песчаной почвы, оставленных ледниками, отступившими в конце последнего ледникового периода.

По законам, установленным в середине ХХ века, вырубка старых деревьев в этих местах разрешается только с одной-единственной целью — для сохранения здоровья леса. Но во время экономического кризиса после распада СССР ленточные боры стали одним из немногих источников рабочих мест в этом экономически неблагополучном регионе — сырьевой базой для местной деревообрабатывающей промышленности. Сейчас частные компании берут их в аренду у государства и добывают в них древесину, обеспечивая работой тысячи человек.

Местный эколог Алексей Грибков борется за спасение лесов на протяжении уже нескольких десятилетий. По его словам, опасность стала особенно острой после 2008 года, когда власти снизили возраст деревьев, разрешенных к вырубке. Это, говорит Грибков, дало лесорубам стимул валить еще более молодые и здоровые деревья, в нарушение закона.

«Когда из леса убирают самые ценные деревья, оставшиеся дают худшее потомство, происходит отрицательная селекция, — сказал Eurasianet.org Грибков, бывший председатель НКО «Геблеровское экологическое общество», закрытого в 2015 году по российскому закону об «иностранных агентах». — Если леса не станет, система разбалансируется. Это приведет или к засухам, или, напротив, к наводнениям».

У Грибкова есть возможность говорить с высокой трибуны: в 2015 году ему предложили стать членом Общероссийского народного фронта (ОНФ). Заявленной целью этого созданного Владимиром Путиным политического движения является надзор за соблюдением законности. В начале 2018 года Грибков воспользовался своим членством в ОНФ и призвал федеральные власти спасти ленточные боры.

В Кремле его услышали. В начале декабря министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин пообещал защитить леса.

Местные власти и некоторые ученые тут же высказались в поддержку позиции министра, заявив, что лесозаготовители забирают гораздо больше древесины, чем допустимо для сохранения здорового экологического баланса.

Самая крупная из компаний, работающих в ленточных борах, — холдинг «Алтайлес», который владеет в этом регионе 17 предприятиями, специализирующимися на производстве строительных материалов. По информации «Алтайлеса», в компании заняты 4 тысячи работников, а ее доход в 2018 году составил 6,5 миллиарда рублей (около 93 миллионов долларов).

«Алтайлес» арендует 62% боров и получает с них 1,2 миллиона кубометров древесины в год, сказала Eurasianet.org пресс-секретарь компании, добавив, что 1,6 миллиона кубометров древесины ежегодно отрастает заново. По ее словам, компания выбирает самые старые деревья, позволяя молодым достигнуть зрелого возраста, причем «Алтайлес» ежегодно выделяет на лесоустройство 185 миллионов рублей (около 2,6 миллиона долларов).

Восстание в лесу

11 декабря компания «Алтайлес» опубликовала письмо с осуждением попыток усилить защиту ленточных боров, которое подписали 17 тысяч местных лесорубов и их сторонников. Компания угрожала организовать протесты в трех крупных городах региона — Барнауле, Бийске и Камне-на-Оби. Но пока никаких протестов не происходило.

В письме приводятся слова местных рабочих, обвиняющих экологов в том, что они угрожают лишить их средств к существованию, и высказывается мнение, что министр природных ресурсов Кобылкин «идет на поводу» у «экологов, не имеющих отношения к профессиональному лесному сообществу». Кое-кто из представителей этого сообщества до сих пор утверждает, хотя и шепотом, что активист Грибков — агент Запада, хотя с учетом его членства в совете путинского ОНФ спорить с ним теперь стало трудно.

В письме не упоминаются предыдущие сокращения штатов в «Алтайлесе». В 2007 году, когда компания получила леса от государства, она расширила производство, но сократила количество работников, отметил авторитетный местный профессор-эколог Евгений Парамонов. Из этого можно сделать вывод, что между объемом заготавливаемой древесины и количеством рабочих мест нет прямой связи. Грибков высказал мнение, что сокращение рабочих мест связано с введением новых технологий. Связаться с представителем компании «Алтайлес» для получения комментариев о предыдущих уровнях занятости не удалось.

Между тем в октябре телеведущий Дмитрий Киселев упомянул о компании в своей еженедельной программе на государственном телевидении, обвинив «Алтайлес» в нелегальной деятельности. Он описал несколько разных схем: согласно одной из них компания якобы заготавливала в другом заказнике молодую, здоровую древесину, после чего инспектор за взятку отмечал ее как старую и больную. Несколько месяцев назад, отметил он, внезапно умер активист, занимавшийся расследованием деятельности компании.

Меж двух огней

Власти поддерживают защитников окружающей среды: 26 декабря ленточные боры получили особый статус, и глава Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин назвал это решение «правильным и оправданным».

В течение года, сказал Попрядухин на пресс-конференции 28 января, местные власти разработают новые положения о местах, в которых лесозаготовка будет запрещена, и о возрасте, после которого деревья можно будет валить. А пока вырубка продолжится.

Тем временем работники, по-видимому, оказались меж двух огней. Евгений Неудахин, заместитель директора Ребрихинского лесхоза, филиала компании «Алтайлес» в селе Ребриха, говорит, что ни у него, ни у 176 других работников лесхоза нет возможности найти другую работу.

«Пока что у нас есть стабильный доход, дома, привычная обстановка, и мы не хотим их терять, — сказал Eurasianet.org Неудахин, работающий в Ребрихинском лесхозе с 1988 года. — Если [лесозаготовку запретят], нам придется покинуть родные края».