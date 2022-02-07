Си Цзиньпин посетит Казахстан

Токаев и его китайский коллега в Пекине 5 февраля. (Фото: Администрация президента Казахстана)

Президент Китая Си Цзиньпин собирается посетить Казахстан этой осенью по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева, который на днях съездил в Пекин на церемонию открытия зимних Олимпийских игр. Это будет уже четвертым визитом Си в Казахстан.

Между тем визит Токаева в Китай стал его первой зарубежной вылазкой после беспорядков, охвативших Казахстан в прошлом месяце. Он был одним из немногих глав государств, приехавших на олимпийскую церемонию. Большинство лидеров стран Запада воздержались от приезда из-за обеспокоенности по поводу удручающей ситуации с правами человека в Китае.

Пекин выразил особую поддержку усилиям Казахстана по подавлению беспорядков, которые китайские официальные лица назвали делом рук «внешних сил», стремящихся устроить «цветную революцию». На встрече с Си 5 февраля Токаев поблагодарил своего китайского коллегу за «твердую, дружескую поддержку усилий по стабилизации ситуации в стране».

Однако на пике беспорядков в начале января Казахстан обратился за военной помощью именно к России. Но предположения о том, что в результате Москва может попытаться оказать давление на Казахстан, чтобы он снизил интенсивность своих экономических отношений с другими постоянными партнерами, похоже, не подтвердились.

Токаев с удовлетворением отметил, что двусторонний товарооборот в 2021 году увеличился на 15,2 процента по сравнению с предыдущим годом, достигнув 18,2 миллиарда долларов. На Казахстан приходится половина всей торговли Китая с пятью странами Центральной Азии.

В действительности этот показатель может быть даже выше, чем сказал Токаев: по данным китайской таможни, товарооборот между КНР и Казахстаном в 2021 году составил 25,2 миллиарда долларов. Расхождение между китайскими и казахстанскими данными породило широко распространенные подозрения в разгуле контрабанды.

Токаев недавно высказался по этому поводу, и правоохранительные органы Казахстана, похоже, прислушались. Как сообщило 7 февраля информационное агентство КазТАГ, сотрудники налоговой службы остановили поезд на казахстанско-китайской границе по подозрению в перевозке незадекларированных товаров.

Си также встретился и с остальными четырьмя президентами стран Центральной Азии.

На переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым лидеры обсудили планы по углублению стратегического партнерства.

«В ходе встречи была отмечена важность полномасштабной реализации пятилетней Программы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, подписанной в рамках настоящего визита», – говорится в заявлении администрации Мирзиёева.

В ходе беседы с таджикским лидером Эмомали Рахмоном разговор зашел об импорте «зеленых» технологий в Таджикистан.

В сообщении на сайте Рахмона говорится, что «была выражена заинтересованность в импорте новых технологий и создании основ по производству “зелёной технологии” в Таджикистане, в особенности, электромобилей и солнечных батарей». Как и его казахстанский коллега, Рахмон пригласил Си приехать с официальным визитом. Согласно тому же сообщению, «приглашение с удовлетворением было принято».

Тем временем президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вновь поднял излюбленную тему, выдвинув аргументы в пользу строительства четвертой нитки газопровода Туркменистан-Китай.

«В процессе будущего взаимодействия по реализации проекта строительства четвёртой линии необходимо приступить к обсуждению вопросов цены на газ», – приводит его слова туркменский государственный сайт.