Скандальная экскурсия азербайджанских парламентариев по Еревану

Два депутата парламента Азербайджана, посетившие Ереван, вызвали скандал, устраивая ссоры по поводу истории города.

21 февраля Тахир Миркишили, депутат от правящей в Азербайджане партии «Новый Азербайджан», и независимый (но поддерживающий правительство) депутат Солтан Мамедов прибыли в Армению, чтобы принять участие во встречах, связанных с Парламентской ассамблеей Euronest — форумом, в который входят члены Европарламента и парламентов Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины.

Каждый раз, когда встречи Euronest происходят в Баку или Ереване, основное внимание обращают на себя парламентарии из второй страны и их выступления на «вражеской» территории. Не стал исключением и этот визит в Армению, в которой все еще сохраняются чрезвычайно болезненные послевоенные чувства.

Депутаты столкнулись с протестами с самого начала своего пребывания в Ереване: 21 февраля перед гостиницей Marriott, в которой остановились азербайджанцы, организовали демонстрацию члены Союза молодежи Армянской революционной федерации.

На следующий день протесты продолжились у конференц-центра, в котором проходила сессия. «Нынешнее присутствие здесь азербайджанцев символично, потому что в 2021 году президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанцы вернутся в Ереван, взяв так называемый Зангезурский коридор», — сказал журналистам бывший руководитель аппарата Конституционного суда Армении Эдгар Газарян. Захват азербайджанцами Еревана «не обязательно должен быть произведен при помощи танков», добавил он.

Атмосфера стала особенно напряженной, когда Миркишили опубликовал в Facebook сообщение о посещении 23 февраля ереванской Голубой мечети, построенной в XVIII веке. Хотя это здание сейчас называют в Армении «персидским», так как оно было возведено в то время, когда эта территория была частью Персидской империи, азербайджанцы утверждают, что оно является частью их истории, так как его строители, говорившие на тюркском языке, были предками нынешних азербайджанцев.

«Были в Голубой мечети. Насколько мы знаем, это единственный азербайджанский памятник, сохранившийся в Ереване, хотя на его стенах есть надписи, относящиеся к другому государству, — написал Миркишили, по-видимому имея в виду Иран. — Его архитектура, стены и дух в целом связаны с Азербайджаном. Мы верим, что настоящие хозяева этой мечет скоро смогут молиться в ней».

Как и следовало ожидать, это сообщение рассердило многих армян.

Депутат от правящей партии Армении Татевик Айрапетян нанесла ответный удар в Twitter. Она опубликовала копию этого сообщения, отметив тегом посольство Ирана в Ереване.

Несколько часов спустя посольство опубликовало в Twitter свое собственное заявление, в котором Голубая мечеть была названа «символом иранского искусства».

Выразили свое негодование и простые граждане Армении. Один пользователь написал: «Почему это турки [оскорбительное название азербайджанцев, используемое в Армении] болтаются у нас дома, надо их выслать». Другой написал: «Что эта дрянь вообще делает в Армении? Хватит брехать». Прочие комментарии были еще жестче.

Сама сессия ассамблеи тоже была бурной.

Когда парламентариев спросили об армянах, остающихся в азербайджанских тюрьмах, те отрицали их существование. «Все военнопленные и задержанные были возвращены в Армению после войны», — сказал Мамедов. Армяне считают, что в заключении в Азербайджане все еще остаются от 30 до 130 пленных; последняя партия пленных вернулась из Азербайджана 7 февраля, когда Баку репатриировал восемь армян.

Азербайджанцы также повторили утверждение Баку, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха «закрыт», так как война решила его в пользу Азербайджана. Армянская же сторона утверждает, что статус этой территории, на которой продолжают проживать десятки тысяч этнических армян, еще предстоит решить. «Конфликт нельзя завершить, просто заявив, что он окончен. Конфликты завершаются, когда устраняются причины конфликтов», — ответил депутат от правящей партии «Гражданский договор» Арман Егоян.

«Европейский континент уже видел “мир любой ценой”. Мир должен быть построен трудом, уважением прав других, прав человека, права на жизнь и права на собственность. Гарантированы ли в Азербайджане права армян на жизнь и собственность? Я так не думаю», — сказал он в завершение.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, наблюдавший за сессий во время визита в Москву, предположил, что во время пребывания в Ереване двум парламентариям угрожала физическая опасность. «Для того чтобы они туда поехали, мы получили гарантии Комитета или Министерства госбезопасности, я не знаю, как называется в Армении, об их безопасности», — сказал Алиев на встрече с российскими журналистами 23 февраля.

«Если бы они поехали сами, без согласования, без всех мер безопасности, не трудно представить, какой бы суд Линча над ними был бы учинен и чем бы все это закончилось, — сказал он. — Я уверен, что их публично обезглавили бы, как минимум».

У раздоров такого рода на сессиях Euronest давняя история.

В 2017 году, когда аналогичное мероприятие проводилось в Баку, один из представителей Армении критиковал «армянофобию и ксенофобию» в школьной системе Азербайджана и подарил замминистра образования принимающей стороны книгу под названием «Азербайджан: детство в ненависти».

Когда же очередная сессия проходила в 2015 году в Ереване, азербайджанская сторона бойкотировала ее, сославшись на «агрессивные преступные действия» Армении по отношению к своей стране.

При подготовке данного материала оказал содействие Гейдар Исаев.