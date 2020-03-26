Сколько в России среднего класса?

Владимир Путин отнес к среднему классу 70% населения, которые зарабатывают больше 17-18 тыс. рублей в месяц. Слова президента возмутили многих россиян.

Многие эксперты и простые граждане сходятся во мнении, что в действительности доля среднего класса в России гораздо меньше, а необходимый для прохождения в эту группу уровень дохода – значительно выше.

Средний класс по Путину и в представлении населения

«Если вы думаете, что средний класс — это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединенных Штатах, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный. Есть… методика Мирового банка, она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас… МРОТ 11280 [рублей в месяц], по-моему, в этом [2019] году, […] а средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — сказал президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС.

С 1 января 2020 года МРОТ был повышен до 12130 рублей в месяц. Минимальный размер оплаты труда в России равен прожиточному минимуму, который устанавливает правительство РФ и который обозначает черту бедности. Получается, что к среднему классу, по логике Путина, относятся люди с доходом больше 18195 рублей (по МРОТу 2019 года выходит около 17 тыс. рублей). Между тем средняя зарплата в России в 2019 году, по Росстату, составила 47468 рублей.

Таким образом, давнее обещание бывшего премьер-министра и президента РФ Дмитрия Медведева — довести долю среднего класса до 60-70% к 2020 году — формально выполнено. Однако, как тогда, так и сейчас эксперты высказывают скепсис по поводу подобных заявлений.

Если следовать президентской логике, то в Москве и Петербурге (где региональный МРОТ составляет 20195 и 19000 рублей соответственно) к среднему классу относятся люди с месячным доходом около 30 тыс. рублей. Столько могут получать, например, продавец-кассир, швея, оператор call-центра, охранник в магазине. Эти профессии считаются непрестижными и обычно ассоциируются с бедностью.

Заявление Путина вызвало массу откликов в интернете, в основном саркастических.

«Он [президент] не чувствует страны, которой управляет, он живет в другой реальности, где 11 тыс. рублей — нормальный прожиточный минимум, а на 17 тыс. рублей можно жить на уровне среднего класса», — пишет москвичка, комментируя новость в Facebook. В том же интервью Путин сказал, что «больше всего верит настроениям простых людей».

«Только что получила первую пенсию: 14866 рублей 73 копейки. Эх, не дотянула чуток до среднего класса», — иронизирует пенсионерка.

«Система получения социальных пособий в России построена так, что малоимущим, — имеющим право на получение помощи от государства, — признается тот, у кого доходы ниже прожиточного минимума. И государству выгодно этот "минимум" занижать... Что же [будет], если установить прожиточный минимум в 1 тыс. рублей, — так вся страна поголовно будет отнесена к "среднему классу"», — комментирует слова президента оппозиционный депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский.

В обыденном понимании «средний класс» — это люди с доходами выше среднего, которые более или менее освоились в капиталистическом обществе потребления, объясняет социолог Михаил Соколов из Европейского университета.

«Это люди, которые заказывают еду через мобильные приложения, путешествуют за границей без гида и знают, как воспользоваться кредиткой, без того чтобы угодить в долговую яму. Они знают, что подтянутая фигура и красивые зубы в позднем капитализме — куда более убедительный классовый символ, чем золотая цепь», — говорит ученый.

Российские стандарты качества жизни не слишком отличаются от западных. Для безбедного существования большинству россиян нужно собственное жилье, полноценное питание, современная бытовая техника, автомобиль, доступ к платной медицине и образованию, возможность заниматься спортом или другим хобби, ходить в театры и музеи, путешествовать за границей, а также интересная работа, дающая простор для творчества, и свобода выбора (то есть контроль над собственной жизнью), говорится в проведенном в 2019 году исследовании Финансового университета при правительстве РФ.

Это похоже на описание среднего класса Министерством торговли США: «Семьи среднего класса стремятся к владению жильем, автомобилем, к высшему образованию для своих детей, охране здоровья, пенсионному обеспечению и время от времени — к семейному отдыху».

Заметное отличие состоит в том, что 97% российских респондентов в качестве одного из главных показателей достойной жизни считают качественное питание и возможность посещать кафе и рестораны. Если средний класс на Западе стремится скорее сокращать потребление некоторых продуктов по экологическим и этическим мотивам, то в России, по данным исследования компании «Ромир», 24% населения экономят на еде из-за нехватки денег.

Согласно выводам Финансового университета, чтобы жить «достойно», россиянам требуется в среднем 65,9 тыс. рублей в месяц. Для москвичей и петербуржцев мерилом благополучия является месячная зарплата в 91-100 тыс. рублей. В других больших и средних городах желаемый доход варьируются в интервале 50-76 тыс.

Это как минимум втрое выше уровня дохода, который, по мнению президента, является пропуском в средний класс.

Такой разный средний класс

Для Всемирного банка (и ссылающегося на него Владимира Путина) средний класс начинается примерно там, где заканчивается беспросветная бедность, но это совсем не то, что под средним классом понимает большинство людей, поясняет Михаил Соколов.

ВБ различает «западный средний класс» и «средний класс развивающихся стран». К последнему, согласно разъяснениям ВШЭ и Института социологии РАН, относятся люди, не бедные по стандартам своей родины, но доход которых все же ниже черты бедности развитых или богатых государств. Применительно к РФ это может означать уровень заработка от 12 тыс. до порядка 100 тыс. рублей в месяц (разброс между российским прожиточным минимумом и чертой бедности, например, в США (12760 долларов в год) или Германии (13,628 евро в год)).

Существуют и другие способы определения среднего класса. ОЭСР причисляет к нему домохозяйства с душевым доходом от 75% до 200% от медианного (меньше и больше которого имеют по 50% населения). Группа исследователей из Института социологии РАН во главе с Натальей Тихоновой считают средним классом в России людей, получающих 1,25-2 медианного дохода (38,2% населения).

Медианная зарплата составляла в 2019 году 34,3 тыс. рублей (более свежие данные еще не опубликованы). Таким образом, российским средним классом, по стандарту ОЭСР, могут считаться люди, живущие на 25,7-68,6 тыс. рублей в месяц, а по оценкам экспертов РАН — на 42,9-68,6 тыс.

В Москве и Петербурге, где медианная зарплата выше, средний класс, по методике ОЭСР, начинается с 49,6 тыс. и 38,4 тыс. соответственно. По методике РАН — с 82,6 тыс. и 64 тыс. рублей соответственно.

Если применить эти расчеты к данным Росстата по распределению населения по размерам дохода, к среднему классу можно отнести около 40% граждан в понимании ОЭСР и примерно 17,5% в представлении РАН.

«Медианные доходы россиян находятся на уровне доходов малообеспеченных граждан. Это… дальняя периферия ядра среднего класса… Из хороших тенденций мы можем сказать то, что средний класс у нас стабилизировался. Его ядро не изменяется уже последние 5-10 лет и составляет 18-20%», — отмечал экономист Василий Аникин в лекции на сайте «Постнаука».

Стоит ли уповать на средний класс

Понятие среднего класса ассоциируется не только с материальным достатком, но и с независимой гражданской позицией и поддержкой рыночной экономики, говорят эксперты. Поэтому на средний класс традиционно возлагают надежды сторонники демократизации политической системы и «западных ценностей».

Однако, отмечает Соколов, средний класс — понятие настолько двусмысленное, что большинство социологов стараются его избегать.

Некоторые исследователи критикуют подход, по которому принадлежность к среднему классу определяется единственным критерием — уровнем дохода, как предлагает Всемирный банк.

Например, в РАН признаками среднего класса, помимо уровня дохода, считают уровень образования не ниже средне-профессионального, нефизический характер труда и самоидентификацию как представителя среднего класса.

Но и такое определение не позволяет однозначно ответить на вопрос о том, какую роль он мог бы сыграть в модернизации страны.

«Средний класс понимался исторически как мелкая буржуазия. Исходно средним классом считались бюргеры, которых сегодня назвали бы самозанятыми… Затем к ним прибавляются и начинают численно доминировать профессионалы — врачи, юристы... Помимо доходов выше среднего, эти люди независимы, они не работают на другого, и особенно — не служат государю или государству… Именно в этом понимании средний класс является опорой демократических движений», — поясняет Соколов.

Такой средний класс, считает социолог, есть не везде. В СССР, где почти все работали на госпредприятиях, его по определению быть не могло, да и в сегодняшней России, с учетом степени огосударствления экономики, он вряд ли может быть большим.

«Исследования не показывают, что его [среднего класса] номинальные представители принципиально отличаются по образу жизни и установками от других групп в том же имущественном диапазоне. Скажем, в опросах индивидуальные предприниматели в среднем высказывают больше поддержки рыночной экономике, а программисты-фрилансеры — свободе в интернете, но никаких других отличий от того, что можно ожидать от людей их возраста, доходов и образования, не обнаруживается», — говорит ученый.

Поэтому, резюмирует собеседник, лучше не произносить словосочетание средний класс вообще или, произнося, точно определять, что имеете в виду.

«Владимир Владимирович… сказал, что имеет в виду он, хотя это оказалось совсем не тем, о чем могло бы подумать большинство людей. Из его постановки задачи поддержки "среднего класса" следует: на то, что [этот по факту класс бедных людей] сожмется, если большинство станет богатыми [по стандартам Всемирного банка] … надеяться не приходится», — полагает эксперт.