Смерть экс-главы спецслужбы озадачила Армению

Георгий Кутоян, тогдашний директор Службы национальной безопасности, на заседании Совета национальной безопасности Армении в 2017 году. Кутоян был найден мертвым 17 января 2020 года. (Фото: President.am)

Бывший глава Службы национальной безопасности (СНБ) Армении был найден мертвым. Смерть наступила в результате огнестрельного ранения, полученного при странных обстоятельствах.

Георгию Кутояну было 38 лет, он работал в администрации бывшего президента Сержа Саргсяна, затем в 2016 году был назначен директором СНБ. Он был отправлен в отставку Николом Пашиняном вскоре после того, как последний стал премьер-министром в 2018 году.

Тело Кутояна было обнаружено 17 января в его ереванской квартире с огнестрельным ранением в области виска. В квартире были произведены десятки выстрелов – повсюду были разбросаны гильзы и пули.

Генеральный прокурор Артур Давтян во время панихиды по Кутояну заявил журналистам, что никаких следов борьбы обнаружено не было.

«На данный момент получено достаточно данных – они указывают на самоубийство», – сказал он, добавив, что было возбуждено уголовное дело по признакам доведения до самоубийства, однако власти не уточнили, кто мог вынудить Кутояна покончить с собой. «Все версии будут тщательно изучены», – сказал Давтян.

Однако многие обстоятельства смерти вызывают вопросы.

Другой чиновник – Артур Меликян, начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета – заявил журналистам, что смерть может быть «убийством, завуалированным под самоубийство».

Кутоян, который изучал право в Кембриджском университете в текущем учебном году, вернулся из Великобритании в Армению на каникулы. Следственный комитет также установил, что в течение декабря Кутоян выстрелил 35 раз по стенам квартиры из пистолета.

Однако соседи сказали журналистам, что не слышали выстрелов или чего-то необычного.

Общество начало еще активнее обсуждать эту историю, когда выяснилось, что кто-то под именем пользователя «Георгий Кутоян» пытался отредактировать страницу Википедии на армянском языке о Кутояне за несколько недель до его смерти. 3 января, а затем 16 января этот пользователь попытался удалить раздел биографии на странице, но оба раза контент был восстановлен другим редактором.

После смерти Кутояна Саргсян опубликовал заявление, в котором говорится, что он «глубоко потрясен скорбной вестью». Он также отметил, что Кутоян имел «профессиональные качества» и был «порядочным молодым человеком».

«Ход следствия в связи с произошедшим с Георгием Кутояном, учитывая занимаемое им в прошлом положение в государстве, должен находиться под пристальным вниманием и контролем нашего общества», – сказал Саргсян.

Пашинян также выпустил заявление, пообещав докопаться до истины.

«Премьер-министр Армении сожалеет в связи со смертью каждого гражданина и соболезнует любой скорбящей семье, – говорится в заявлении, распространенном среди местных СМИ. – Он гарантирует, что правительство в рамках своих полномочий сделает все для полноценного выяснения обстоятельств [смерти Георгия Кутояна]».

Когда Кутоян ушел из СНБ, Пашинян заявил об исчезновении секретных документов из ведомства. Позднее преемник Кутояна Артур Ванецян уточнил, что пропавшие документы были связаны с событиями 1 марта 2008 года, когда протесты против выборов Саргсяна были подавлены с применением насилия, в результате чего погибли десять человек. После смерти Кутояна политолог Левон Ширинян предположил, что эти два события могли быть связаны. Кутоян «был живым носителем информации», сказал он Armtimes – газете, принадлежащей семье Пашинян (Кутоян никогда не был под следствием ни по поводу пропавших документов, ни по каким-либо другим делам).

Кутоян является вторым бывшим высокопоставленным сотрудником силовых структур, который был найден мертвым с огнестрельным ранением за последние четыре месяца. В сентябре было обнаружено тело бывшего начальника полиции Айка Арутюняна в его загородном доме. Арутюняна ранее вызывали на допрос в связи с событиями 1 марта.

Интриги добавляет тот факт, что Граира Товмасяна, председателя конституционного суда, ставшего одной из главных мишеней правительства Пашиняна, сняли на видео возле дома Кутояна после смерти последнего. Чиновник не мог сдержать эмоций и буквально рыдал. По сообщениям местных СМИ, они с Кутояном были друзьями.